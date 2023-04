Mundo novo

Regina Casé já acumula quatro décadas na televisão. Atriz, autora, diretora, produtora e apresentadora, ela já passeou pelos mais diversos programas, novelas e formatos diante das câmeras. Ainda assim, a trama de “Todas as Flores” inaugura alguns pontos inéditos na carreira de Regina. Pela primeira vez, ela vive uma mulher rica e uma vilã na dramaturgia. A ambiciosa Zoé criada por João Emanuel Carneiro distanciou Regina de tudo que ela conhecia na tevê. “É uma transição brusca na carreira. Sempre fiz mulheres do povo, personagens empáticas. Tudo o que eu falava na tevê, seja em novela ou programas, eu podia assinar embaixo. Eram minhas palavras. Mas a Zoé é o contrário de tudo que penso e prego. É uma grande ruptura”, avalia.

Na novela produzida exclusivamente para o Globoplay, Zoé da Cruz é uma mulher espalhafatosa no modo de agir e sentir. Ela tem duas filhas, Maíra, papel de Sophie Charlotte, que abandonou ao nascer, e Vanessa, de Letícia Colin, que mora com ela no Rio de Janeiro. Apesar de se apresentar como uma mãe amorosa, Zoé guarda segredos tenebrosos. Um deles é o longevo caso com Humberto, vivido por Fabio Assunção. “Tenho a sensação de que a Zoé precisa de um ‘flashback’ a cada capítulo. Outro dia descobri que ela foi prostituta. Cada dia descubro algo. Acho que, ao longo da novela, muitos outros segredos serão revelados. Tem aquela relação terrível com a Vanessa. Não são mãe e filha. Parecem duas colegas. Focam apenas no dinheiro”, ressalta.

A trama de “Todas as Flores” está sendo disponibilizada para os assinantes do Globoplay. Você sentiu alguma diferença na repercussão da novela ao ser lançada para o streaming?

Eu fiquei realmente surpresa. A gente viu o primeiro capítulo em uma pré-estreia em Portugal. Foi em um cinema. Ali eu percebi que tínhamos um novelão. Agora, vendo o lançamento semanal no streaming, eu percebi que a novela pegou o público de cara. Eu achava que o streaming era algo com uma repercussão mais a médio e longo prazo. No dia que estreou, fiquei encantada. Foi uma loucura a repercussão no Twitter. Fiquei nas trends das 20h até às 23h.

O que mais chamou a sua atenção ao ser convidada para viver a Zoé?

A Zoé é uma vilã e mulher rica. Isso me interessou logo de cara. Eu nunca fiz uma personagem nem de classe média, quanto mais rica. Estou curtindo muito. Ainda é muita novidade para mim. Todas as minhas personagens sempre foram muito empáticas, mulheres do povo, nordestinas, que lutavam pelo bem. Era um mundo e universo que eu conhecia bem. Não só pelos 30 anos viajando o Brasil com os programas, mas uma certa intimidade mesmo. A Zoé, para mim, é mais distante do que a China (risos). Esse trabalho representa uma transição muito brusca não só de “Amor de Mãe” para “Todas as Flores”, mas uma transição brusca na carreira mesmo.

Como assim?

Minha carreira toda eu fiz cortadora de cana, babás, muitas empregadas domésticas… Mulheres que trabalhavam muito, eram do povo. No primeiro capítulo de “Amor de Mãe”, eu falava em algum momento “tua mãe tá aqui”. Em “Todas as Flores” tem essa mesma frase, mas em um contexto totalmente diferente. Foi muito difícil para mim dizer essa frase em outra circunstância. Além disso, todos os meus trabalhos sempre tiveram uma correspondência. O “Esquenta” tinha uma ligação com o “Brasil Legal”, por exemplo. Eram ideias minhas, meus pensamentos. Até mesmo na dramaturgia, sabe? Eu assinava embaixo do que falava pelas personagens. A Zoé é o contrário de tudo o que eu penso, prego e luto. Acho que essa foi a maior ruptura. Muito mais do que sair de uma personagem boazinha para uma má.

A Zoé é uma personagem bem over no figurino. Você, inclusive, aparece em cena de peruca loira. Como está sendo lidar com esse visual diante das câmeras?

A Zoé é uma drag. Essas unhas grandes até pouco tempo eu não conseguia abotoar uma blusa ou dar descarga (risos). Quando me vi de peruca loira pela primeira vez, eu tomei um susto. Fiquei bem desconfortável, me achando esquisita. Fiquei com medo de que essa pessoa não existisse, sabe? Mas na primeira externa isso mudou. A gente foi gravar em um prédio comercial lá na Barra. Quando abriu o elevador, tinha quatro Zoés dentro. Elas eram bem mais over do que eu. Tinha uns cílios que pareciam um toldo, silicone nos seios, na bunda. Era de manhã cedo e elas com um saltão. Me senti a Gabriela Cravo e Canela perto delas (risos). Isso deu uma mudança na minha cabeça. Consegui relaxar e me sentir mais confortável. Também tentei observar bastante para montar a Zoé.

De que forma?

Eu nunca fiz muito laboratório específico para personagem. A vida sempre me colocou muito próxima dos meus papeis, tinha uma bagagem ou repertorio. Mas eu sempre tive interesse em quem é diferente de mim. Posso ficar horas em um bar sentada observando as pessoas. Eu nasci e cresci no Rio de Janeiro, mas nunca morei na Barra da Tijuca. Quando vou lá, fico observando tudo. A Zoé está sendo a oportunidade de me levar pra um lugar que conheço pouco.

A chegada da Maíra desperta uma série de sentimentos maternos na Zoé. É através da filha que virá uma humanização da personagem?

O encontro da Zoé e da Maíra é muito impactante. A Zoé leva um susto ao perceber que está sentindo amor e carinho. Afinal, com a outra filha, ela só briga. Então, ela começa a ter sentimentos que ela nem sabia que existiam. Não quero defender muito a Zoé, até porque é quase impossível. A gente sempre quer defender personagem. Acho que esse amor pela Maíra indica um caminho de luz. A Zoé é uma pessoa que faz tudo por dinheiro. Ela não é vingativa ou psicopata. Ela quer grana, encara aquelas maldades como um trabalho. Ela pode muito bem fazer um bolinho de tarde e matar alguém logo depois se for preciso. Mas eu costumo dizer que a Zoé só é vilã até começar a novela.

Por quê?

A Vanessa é muito mais terrível do que a Zoé. Ela fala coisas horríveis. A Zoé é vilã muito mais pelo que ela fez no passado. Acho que a novela vai retratar exatamente essa transformação da Zoé. Vou me desmontando porque fico encantada com todo aquele carinho da Maíra. Isso vai quebrando a Zoé.

Mas você chegou a receber algum tipo de orientação para suavizar a vilania da personagem?

Quando o João Emanuel me chamou para a novela, ele apenas me falou que a história da Zoé era pesada. Então, eu teria de ser leve. Estou tentando (risos). Procuro colocar humanidade nela o tempo todo. A Zoé é carismática, viva e engraçada. Ela poderia ter sido outra pessoa. Gosto de botar humor. Não acho que o humor desmereça o trabalho. Não tira o trágico, não deixa menor. Acho que a gente pode ver as coisas por outro cantinho ou um jeito mais engraçado. Graça, para mim, não é apenas o riso. A Zoé é cheia de vida, mas a forma como ela leva a vida não é muito legal.

“Todas as Flores” – Globoplay – Blocos de capítulos disponibilizados semanalmente.

Roda de samba

A trama de “Todas as Flores” marca bons reencontros para Regina Casé. Além da veterana atriz, a novela do Globoplay também conta com as participações de Douglas Silva, Mumuzinho e Xande de Pilares. Todos os três eram frequentadores assíduos do extinto “Esquenta”, que foi ao ar entre os anos de 2011 e 2017. “Adoraria ir para o núcleo da Gamboa. Puxei meu bonde todo do ‘Esquenta’ para lá”, afirma.

O núcleo conta com o fictício bloco de carnaval Filhos da Gamboa. Um dos bairros mais antigos do Rio de Janeiro e berço do samba, a Gamboa é reduto de talentos musicais no enredo de João Emanuel Carneiro. “Não tenho uma cena lá. Cadê minha cena lá? (risos) Ficam me mandando vídeo o tempo todo. Gravam e depois ficam no samba. Uma tortura para mim. Não acredito que fui ser rica justo nessa novela. Nunca mais quero ser rica em novela (risos)”, brinca.

Amor de mãe

Em “Todas as Flores”, Regina Casé contracena pela primeira vez com Letícia Colin e Sophie Charlotte. As três atrizes trabalham juntas desde o início da construção dos personagens. “Eu era fã das duas. Estamos desde o primeiro dia vibrando juntas. É incrível como a gente cria uma relação e um sentimento de mãe e filha muito rapidamente. Estou em um período muito mãe e avó e acho que solta meu lado mãe”, explica.

Após viver a maternal Lurdes em “Amor de Mãe”, a atriz ressalta a maternidade torta de Zoé. “Achava que ia ser uma mãe mais distanciada ou mais seca agora. Mas tem muitas cenas de afeto com a Sophie. É um afeto meio troncho. Mas a Zoé é uma mulher que foi carente de afeto. Uma mulher que foi moldada na rua”, aponta.

Instantâneas

Regina pensou em ficar loira de verdade para a novela. Mas desistiu ao perceber que não teria tempo hábil. “Uma moça no salão me falou que levou dois anos para chegar naquele loiro. Acho que não ia dar tempo (risos)”, conta.

A atriz é casada com o diretor Estêvão Ciavatta.

Regina estreou na tevê no programa “Chico Anysio Show”, de 1982.