Múltiplos talentos

Na série “Todas as Mulheres do Mundo”, Natasha Jascalevich explora habilidades circenses em cena

Natasha começou sua trajetória profissional em um projeto social de circo e, mais tarde, se formou em contorcionismo e acrobacia aérea - Foto: Divulgação - Chico Cerchiaro

O mercado artístico é marcado por intensa concorrência. Não à toa, cada vez mais os profissionais chegam aos estúdios e palcos com mil e uma especializações. Natasha Jascalevich nem imaginava que uma especialidade do início da carreira levaria a atriz ao elenco da série “Todas as Mulheres do Mundo”, disponível no Globoplay e que atualmente vai ar na Globo.

“Dentro da série existia uma personagem com habilidades circenses muito específicas. Na televisão é difícil encontrar uma atriz que faça circo. A produção de elenco chegou a testar algumas mulheres, mas acabei pegando a personagem pela desenvoltura com o texto e com o corpo”, explica Natasha, que começou sua trajetória profissional em um projeto social de circo e, mais tarde, se formou em contorcionismo e acrobacia aérea pela Escola Nacional de Circo.

Na série assinada por Jorge Furtado, Natasha vive Natália, uma mulher viciada em adrenalina e que encontra Paulo, personagem de Emílio Dantas, na sala de espera de sua psicóloga. A partir de então, os dois vivem um romance e Natália leva Paulo, literalmente, às alturas. “A Natália, minha personagem, é uma mulher que adora o perigo e é completamente viciada em adrenalina. Quem começa a assistir ao episódio não faz ideia das loucuras que ela irá aprontar até o final (risos). Fiquei muito feliz de participar de uma série baseada na obra de Domingos Oliveira, um mestre do teatro e do cinema brasileiro. Além disso, foi ótimo ser dirigida por uma mulher, a talentosa Patrícia Pedrosa”, valoriza Natália, que recentemente lançou o curta “O Peixe – A Pequena Ponte Entre A Gula E Luxúria”, que fala sobre a relação entre a comida e o prazer feminino.

“A pandemia está sendo um período de reinvenção para todos os artistas. Está sendo muito difícil para toda a classe. Independentemente disso, eu já vinha pesquisando a relação entre o prazer feminino e a comida há bastante tempo, pois são temas que me tocam muito. E, como sempre, trabalhei e ralei muito, mas ainda não tinha tido tempo de parar para desenvolver o projeto do filme. Então, nesse sentido, a pandemia ajudou o projeto a nascer. Me deu o tempo que eu precisava para isso”, completa.

