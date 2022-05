Multiplicação de papéis

Gabriel Stauffer sabia que teria muito trabalho pela frente ao integrar o elenco da série “De Volta aos 15”, disponível na Netflix. Entre as muitas idas e vindas no tempo de Anita, interpretadas por Maísa e Camila Queiroz, o intérprete do sensível Joel na fase adulta se deparava com um personagem diferente cada vez que chegava ao futuro. Não à toa, Gabriel conseguiu dar vazão a uma variedade artística intensa ao longo dos episódios da produção nacional. “Pude fazer quatro personagens em um só. É um parque de diversões para qualquer ator (risos). E foi delicioso. Cada um tinha uma peculiaridade, um era menos confiante, outro mais relaxado, outro ressentido… fui trabalhando essas características no corpo e em cada cena que tinha. Foi muito divertido”, valoriza.

Inspirada no livro homônimo da escritora Bruna Vieira, a história sobre autodescoberta e amadurecimento gira em torno de Anita, interpretada por Maísa na fase jovem e por Camila na fase adulta. Quando a Anita adulta volta à sua cidade natal para o casamento da irmã, eventos desastrosos acontecem, e ela se refugia no quarto onde passou a adolescência. Ao ligar seu antigo computador, a protagonista é transportada no tempo para o primeiro dia do colegial. Ao longo da temporada, Joel demonstra ter diversos sentimentos pela jovem viajante do tempo, desconfiando também de seu comportamento misterioso. Envolvida com seus próprios dilemas, ela não percebe o interesse do colega de classe na juventude e vizinho do presente. “Quando entrei para o projeto já sabia que ele seria um sucesso, mas a semana de estreia realmente superou minhas expectativas. A série ficou no Top 10 da Netflix em mais de 34 países, uma loucura. Pessoas do mundo inteiro me mandando mensagens. É uma coisa deliciosa. Todos torcendo pelo Joel, ‘shippando’ ele com a Anita, ‘shippando’ com a Camila, pessoas torcendo para os mais diferenciados desfechos”, afirma.

Com uma segunda temporada confirmada, Gabriel aponta como um dos principais nomes da próxima leva de episódios. Na cena final, Joel, após levar um bolo de Anita em um encontro, também retorna ao passado ao fazer login no antigo “blog”. “Lembro que só fiquei sabendo do desfecho da temporada na minha primeira leitura, junto com a direção e todo o elenco. Vibrei demais”, celebra.

Enquanto os trabalhos da nova temporada não começam, Gabriel aproveitou para curtir sua participação na primeira fase de “Pantanal”. O ator interpretou o equilibrado Gustavo, ex-namorado de Madeleine, papel de Bruna Lizmeyer, na juventude. Na segunda etapa da trama, o personagem é vivido por Caco Ciocler. “Não conhecia o Caco antes, só o trabalho dele. No período de preparação, batemos um bom papo sobre nossas percepções do personagem e abordamos algumas vontades que tínhamos para ele. Foi bem legal, relaxado e ele me passou segurança para construir o nosso Gustavo”, explica Gabriel, que esqueceu de comentar apenas um detalhe com o colega de estúdio. “Eu sou canhoto. Não tinha avisado ao Caco que têm várias cenas em que o Dr. Gustavo está escrevendo. Fui contar para ele, mas ele já estava gravando. Fiquei curioso como isso ficaria no vídeo”, completa.