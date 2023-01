Muitas emoções

Paolla Oliveira tem bastante orgulho de sua consciência artística. A atriz, que está prestes a se despedir da trama de “Cara e Coragem”, acredita que trilhou um caminho satisfatório ao longo da atual novela das sete. A intérprete da destemida Pat encontrou na trama de Claudia Souto detalhes que tornaram seu trabalho mais consistente durante os últimos meses. Ou seja, o entretenimento conversou com uma série de debates sociais relevantes para diversas camadas. “‘Cara e Coragem’ é uma novela interessante porque fala da coragem para todos os momentos, físicos e emocionais. E vire e mexe temos assuntos de ordem moral que ajudam na reflexão e fazem pensar. É a cereja do bolo numa novela das sete, que normalmente é mais leve. Então, isso me agrada muito. A reta final está cheia de emoção. A coragem para viver todas essas emoções”, explica.

Na trama das sete, Pat encarou uma série de altos e baixos ao longo da novela. Inicialmente casada com Alfredo, papel de Carmo Dalla Vecchia, ela demorou a assumir seus sentimentos pelo melhor amigo Moa, de Marcelo Serrado. No âmbito familiar, Pat precisou lidar com a descoberta da infidelidade do pai e a nova meia-irmã Lou, vivida por Vitória Bohn. “A reviravolta em função do acidente da Lou, que é uma pessoa muito querida para a Pat, toma uma proporção um pouquinho maior quando ela descobre que a Lou é sua irmã e que o pai mentiu… Acho que tem muita coisa envolvida. A Pat toma decisões muito maduras e consegue manter o equilíbrio entre acolher essa irmã, que também não tem culpa, e proteger a mãe que sofreu com essa história. Mas é uma jogada bem interessante da forma como foi feita e fez a galera pensar”, aponta.

A reta final também tem sido intensa para Pat. Separada de Moa, ela decidiu embarcar em uma relação com o misterioso Rômulo, de Rafael Cardoso. O empresário, no entanto, pode simbolizar um perigo para a dublê. “O Moa é parceiraço, mas ele é ainda um pouco imaturo em relação a Pat. Mas, sem dúvida, ele está sempre por perto para apoiá-la em todos os momentos”, defende.

A trama de “Cara e Coragem” marcou o retorno de Paolla aos folhetins após “A Dona do Pedaço”, de 2019. Foi a primeira vez que a atriz trabalhou ao lado da autora Claudia Souto. O saldo, segundo ela, final não poderia ter sido mais positivo. “Essa novela tem todos os elementos de um novelão. A gente está sempre em busca de adjetivos diferentes. É uma novela deliciosa para o horário das sete, com bastante diversão e parte cômica”, elogia.

“Cara e Coragem” – de segunda a sábado, às 19h30, na Globo.

Piruetas no ar

Paolla Oliveira valoriza os conhecimentos adquiridos ao longo de “Cara e Coragem”, trama escrita por Claudia Souto. Para viver a dublê Pat, a atriz teve o primeiro contato com a novíssima dança aérea. “Foi uma novidade que apareceu. É lindíssima, mas uma das coisas mais difíceis que eu já fiz”, admite.

Apesar do primor das cenas que foram ao ar, Paolla garante que ainda não se tornou uma expert no esporte. “Acho que dou uma enganada boa (risos). Gostaria de ter tido mais aulas, mas o tempo é muito corrido. Novela é uma correria maluca, mas deliciosa”, valoriza.

Instantâneas

Paolla é fisioterapeuta com especialização em reeducação postural global (RPG).

Atualmente, a atriz namora o cantor Diogo Nogueira.

A atriz é descendente de espanhóis, italianos e portugueses.