Muitas em uma

O universo das séries com a abertura do mercado de streamings promoveu uma mudança importante na construção de personagens para a televisão. Antes, a maior parte do elenco enfrentava uma bateria de meses de gravações intensas em novelas e, depois, se despedia completamente dos personagens. Hoje, porém, é cada vez mais comum a rotina de quem tem, a cada ano, de se preparar para fases diferentes de um mesmo trabalho. Bruna Mascarenhas, a inconstante Ritinha de “Sintonia”, da Netflix, já estreou no audiovisual sob essa perspectiva. “A cada temporada, motivações novas aparecem. Principalmente para a Ritinha, né? Ela já foi ambulante, trabalhou na igreja, foi vereadora e, agora, está voltando a estudar”, exemplifica.

Na história, Rita é uma jovem que precisou amadurecer cedo, em função da família desestruturada. Mas, ao longo dessa jornada, transformou-se em uma pessoa cada vez mais corajosa e de fé. “Acho que trabalhar uma personagem em tantas temporadas é ficar mais atenta aos detalhes. Uma coisinha e já muda tudo! Acaba sendo um processo muito sensorial também”, avalia Bruna, que debutou na tevê na produção em agosto de 2019. E, de cara, como uma das protagonistas.

Essa longevidade de “Sintonia” no catálogo da Netflix é uma característica que surpreende Bruna e também é motivo de muita comemoração. “Eu não imaginava. A primeira temporada veio cheia de incertezas. Aquele sucesso já foi uma surpresa positiva para todos, mas daí a chegar até uma quarta é realmente uma alegria enorme”, declara. E o êxito da trama segue firme na plataforma: “Sintonia” estreou sua quarta leva de episódios na primeira posição dentre as séries de língua não inglesa da Netflix na semana, conquistando uma quantidade imensa de telespectadores não só no Brasil e em Portugal, países de língua portuguesa, mas também em mercados como o de Luxemburgo, Panamá, Uruguai e Paraguai. “A gente sabe que é raro uma série brasileira se sustentar desse jeito. O nosso público é parte primordial disso, com toda a certeza”, valoriza.

Nesta nova fase de “Sintonia”, para Bruna, Ritinha finalmente encontra seu caminho. “Todos viram uma página importante na vida, amadurecem de verdade. Ela entra para a faculdade de Direito, mas acaba se tornando o apoio central de todos os personagens dali”, adianta a atriz, que gravou no ano passado a série “Cenas de um Crime”, desta vez para o Paramount+. “Não vejo a hora de assistir! Foi o primeiro projeto que fiz depois de ‘Sintonia’ e com uma personagem muito forte e dramas bem profundos”, conta Bruna, que interpreta uma gestante na nova série, ainda sem data marcada para estreia.

Natural de Niterói, no Rio de Janeiro, Bruna se mudou para São Paulo ainda em 2018, já disposta a investir na carreira de atriz. Começou sua jornada na cidade trabalhando em um restaurante, mas poucas semanas depois teve a oportunidade de participar dos testes para “Sintonia”, recebendo o sim da equipe em menos de uma semana. Uma trajetória que enche a jovem de orgulho. “Entrei no audiovisual protagonizando a série mais assistida do Brasil. Hoje, consigo viver da minha profissão e ajudar meus pais. Receber o carinho da galera é surreal! Mas também me traz muita responsabilidade social”, analisa.

“Sintonia” – Netflix.