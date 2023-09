Mudanças necessárias

A trama de “Elas por Elas” é pautada na amizade de sete amigas que, após 25 anos, decidem se reencontrar - Foto: Globo / Divulgação

O remake de uma obra tem de ir além de uma simples versão modernizada. E esse foi o ponto de partida de Thereza Falcão e Alessandro Marson para reviverem a clássica história de “Elas por Elas”, que volta ao ar no horário das seis, a partir de 25 de setembro. Baseada na obra de Cassiano Gabus Mendes, que foi exibida no horário das sete, a produção ganha uma releitura adaptada para 2023, mas com o espírito da novela original.

Logo de cara, a nova versão do folhetim decidiu mudar os nomes de quatro das sete protagonistas femininas, mas manteve as principais características delas.

“Vamos dar mais complexidade aos enredos individuais. Temos mais romance do que a versão original porque o horário das seis exige mais. Essas mulheres viviam nos anos de 1980 e a relação das mulheres com o mundo mudou bastante ao longo do tempo”, defende Thereza.

A trama de “Elas por Elas” é pautada na amizade de sete amigas. Após 25 anos, esse grupo de amigas decide se reencontrar, na esperança de que a amizade permaneça a mesma. Lara, papel de Debora Secco, abre sua casa e recebe Taís, Helena, Adriana, Renée, Natália e Carol, interpretadas por Késia, Isabel Teixeira, Thalita Carauta, Maria Clara Spinelli, Mariana Santos e Karine Teles.

O momento do reencontro, no entanto, traz grandes revelações e desenterra mágoas que tinham ficado guardadas no passado. “Queremos atingir pela emoção. Temos elementos fortes para capturar o público. A gente fala de reencontro, amizades e relações. Vai trazer empatia. Temos uma expectativa alta para essa novela porque é um produto de muita qualidade”, valoriza Alessandro.

Entre as principais novidades do núcleo central estão as mudanças na protagonista Carmem, vivida por Maria Helena Dias na obra original. Na nova versão, ela se chamará Renée. A personagem é vivida pela atriz Maria Clara Spinelli. “Acho que estamos um passo à frente com a Renée. Ela está inserida entre seis mulheres maravilhosas e diversas. Não é uma novela de nicho ou de uma minoria. A Renée está inserida na sociedade”, afirma Maria Clara.

Além disso, o núcleo familiar encabeçado por Thais, papel de Késia, será todo negro. Na primeira versão, a personagem se chamava Wanda e foi vivida por Sandra Bréa. “Essa história traz muito afeto com pessoas pretas. Acho que temos uma pauta social importante. Traz outro peso”, afirma Késia.

Lázaro Ramos viverá o Mário Fofoca, que foi interpretado pelo saudoso Luis Gustavo – Foto: Divulgação

O icônico personagem Mário Fofoca, que foi interpretado pelo saudoso Luis Gustavo, também voltará no enredo do remake. O papel agora será vivido por Lázaro Ramos, que encarnará o atrapalhado detetive. “Foi uma luta para conseguir o Lázaro nesse projeto. Ele precisou se organizar para conseguir estar com a gente. Ele está nada menos do que impressionante. Saio da ilha de edição com a barriga doendo de tanto rir”, elogia Amora Mautner, que assina a direção artística da novela.

Na história, Mário será irmão da protagonista Taís. Ele será contratado por Lara para investigar quem era a amante de Átila, de Sergio Guizé. Apesar do jeito desligado, vai acabar descobrindo, sem querer, pistas do segredo de Átila. “Tenho muita expectativa e responsabilidade com esse papel. Mirei no Luis Gustavo na composição, mas estou bebendo da fonte de detetives atrapalhados também. Acho que não deveria falar isso, mas está muito bom. Estou gostando do que estou vendo”, celebra Lázaro.