Mudança de rumo

Uma estreia em novela, sendo ou não no horário mais nobre de uma emissora, é sempre um momento de tensão e, ao mesmo tempo, de emoções muito intensas para qualquer profissional das artes cênicas. Principalmente quando se trata de um dos personagens centrais. Jade Picon viveu isso em “Travessia”, folhetim das 21h da Globo, quando pouco depois de ter ganhado ainda mais fama com sua participação impactante no “Big Brother Brasil 22”, foi chamada para dar vida à então mimada Chiara. Hoje, porém, a história é outra. A garota foi enganada pelo amado Ari, papel de Chay Suede, e se transformou. “Estou amando tudo o que está acontecendo. Confesso que a reação da Chiara me surpreendeu. Amei, fiquei fascinada”, valoriza.

O ponto de partida para a mudança no comportamento de Chiara foi o golpe que sua família sofreu de Ari. Depois de formalizar uma união estável com a garota, ele se apresentou como sócio da empresa de Guerra, pai da moça, uma movimentação feita sem que ninguém soubesse. Ao se tocar que poderia estar dormindo com um inimigo, a menina tenta dar a volta por cima para ajudar o pai. “São nesses momentos difíceis e de extrema mudança que você tem de resgatar, de uma hora para a outra, forças de um lugar que nem sabe que tinha. Ou você é derrubado e se entrega a esse sentimento de perda e de desamparo”, avalia Jade.

Essa trajetória inusitada de Chiara fez dessa estreia de Jade na teledramaturgia um momento ainda mais instigante. Afinal, proporcionou à atriz paulistana, que tem apenas 21 anos, um processo de reconstrução de personagem. “Achei lindo como tudo aconteceu. Inicialmente, ela fica desamparada, sem entender. Mas, a partir do momento em que compreende o que está acontecendo, não se entrega, não desiste e fica ainda mais forte”, analisa a ex-“BBB”.

Essa nova fase de Chiara marca uma reviravolta na relação da garota com os negócios do pai. No início, a personagem só aparecia na construtora do pai para passear, conversar, ver o namorado ou, como toda boa herdeira, pedir dinheiro. Hoje, porém, a situação é outra e Chiara decidiu trabalhar ali. “Ela quer ajudar. Está acostumada a vida inteira a todo mundo fazer tudo por ela. Mas agora quer colocar a mão na massa e isso é muito legal”, conta Jade, entusiasmada.

Jade sabe bem o que fez com que Chiara passasse por um amadurecimento tão intenso e em tão pouco tempo: a desilusão amorosa. “Foi o golpe de Ari que desencadeou essa vontade de aprender, de querer assumir os negócios no futuro. Ela não quer deixar ninguém sentar na cadeira que, por direito, é dela”, atesta. Para que a mudança parecesse mais crível, muitos aspectos da personagem foram explorados. “Tenho trabalhado, tanto nas cenas quanto na caracterização e no figurino, para ela não perder a essência. Ninguém muda da noite para o dia e vira completamente outra pessoa”, explica.

Uma das maiores surpresas das transformações ocorridas em Chiara foi a aproximação dela com Brisa, a mocinha interpretada por Lucy Alves. Uma união inesperada que, na visão de Jade, levanta a pauta da sororidade. “Acaba acontecendo uma conexão entre as duas que eu acho muito bacana. Duas mulheres completamente diferentes, que tinham seus embates, seus problemas, mas estão se ajudando”, enaltece. Enquanto Brisa anda desesperada com a possibilidade de perder de vez o filho, Tonho, interpretado por Vicente Alvite, Chiara precisa superar o fracasso de sua relação com Ari. “As duas sofreram na mão do mesmo homem. Esse sofrimento, querendo ou não, conecta”, pontua.

“Travessia” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.