Mudança de hábito

Camilla atua principalmente como uma espécie de interlocutora entre os telespectadores e os competidores do programa - Foto: Divulgação

Em quase 20 anos, o “Big Brother Brasil” já revelou inúmeros profissionais que, hoje, atuam na televisão. Da última edição veio Camilla de Lucas, influenciadora digital que chegou na Globo a partir do grupo do camarote do reality show e, agora, atua com Ivete no “The Masked Singer Brasil”, nas noites de terça-feira, na Globo.

Enquanto a cantora baiana comanda o programa no palco, Camilla cuida dos bastidores e do “Bate-Papo The Masked Singer Brasil”, que vai ao ar no Gshow e no Globoplay, sempre depois da exibição do episódio na tevê aberta. “O universo é uma doideira, né? Quem diria que eu, que ia a micaretas da Veveta (Ivete), estaria hoje apresentando um programa junto com ela”, brinca a iguaçuana, de 26 anos.

No “The Masked Singer Brasil”, Camilla atua principalmente como uma espécie de interlocutora entre os telespectadores e os competidores do programa. “Tento observar e dar dicas. Ver algumas pistas de quem é quem. Imagina se é a Beyoncé por baixo dessa fantasia e eu não vou saber que é?”, exemplifica, admitindo que não tem como descobrir quem está por baixo da caracterização feita para a competição musical.

Assim que soube da possibilidade de participar do “The Masked Singer Brasil”, Camilla se empolgou. Afinal, assim como o próprio “Big Brother Brasil”, o programa também é uma versão nacional de um formato internacional. “Já é bem conhecido em vários países. É um desafio profissional e todo o time, por trás do programa, é incrível”, elogia.

Ainda colhendo os frutos que conquistou ao garantir o segundo lugar na 21ª edição do “BBB”, ela sabe que sua carreira está passando por uma grande reviravolta agora. “É uma experiência incrível e tenho aprendido e me divertido muito. Estou muito realizada nessa nova fase da minha vida”, conta.

Camilla chegou a se inscrever para o “Big Brother Brasil” quando ainda era uma anônima. Mas foi parar na televisão por conta do sucesso que fazia nas redes sociais. Principalmente durante a pandemia. Enquanto muitos passavam por momentos de grande tensão e ansiedade por conta da quarentena, ela divertia sua audiência, postando um conteúdo descontraído e carregado no humor. A partir desse histórico, não é difícil imaginar que muitas foram as vezes em que sonhou com a tevê.

“Sempre tive esse meu lado voltado para a comunicação muito aflorado e já me imaginei como apresentadora. É um marco muito especial”, avalia. E se tivesse entrado no “The Masked Singer Brasil” como uma competidora, ela até arrisca dizer qual uma caracterização que gostaria de usar, além de uma canção que provavelmente estaria em seu repertório. “Um unicórnio cantando ‘Dona de Mim’, da Iza. Essa música me representa muito e me faz lembrar da minha trajetória até aqui”, responde.