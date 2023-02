Motivos para sorrir

De volta ao ar em “Mar do Sertão”, José de Abreu celebra retorno ao humor no horário das seis

José de Abreu é do tipo de profissional que não foge do trabalho. Há mais de 40 anos na tevê, o ator é presença quase permanente nas novelas da Globo. Tanto é que “Um Lugar ao Sol”, seu último trabalho, terminou em março deste ano. Pouco menos de seis meses depois, ele volta ao ar na pele do Coronel Tertúlio, da recém-estreada “Mar do Sertão”. A trama das seis não só segue dando fôlego ao veterano ator de 76 anos, mas também o reaproxima de um gênero que estava em falta em seu currículo nos últimos anos. “Muito feliz de voltar à comédia. Não faço humor na Globo desde ‘Avenida Brasil’. Faço questão sempre de falar e ressaltar o humor que esse texto repassa. Estou curtindo muito viver um trabalho mais leve”, valoriza.

Na história escrita por Mário Teixeira, Tertúlio é pai de Tertulinho, papel de Renato Góes, e marido de Deodora, de Débora Bloch. Ele é um coronel à moda antiga, aferrado a velhos princípios de honra. Pouco integrado aos novos tempos, tem orgulho do poder que conquistou: um dos desbravadores de Canta Pedra, é dono do único açude da região. “É um personagem que é movido pelo dinheiro. Mas ainda assim, a água vale ouro em Canta Pedra e o coronel domina esse ouro. Acho que a trajetória do Tertúlio em nada tem a ver com qualquer sentimento mais amoroso”, ressalta.

Recentemente, você esteve no ar em “Um Lugar ao Sol”, que teve as gravações finalizadas no final do ano passado. Você esperava voltar ao ar em um período tão curto?

Fiquei surpreso com esse convite. Mas fiquei muito feliz com a oportunidade assim que li os primeiros capítulos. Estou muito feliz nesse projeto. Imagina? Eu não faço humor na Globo desde “Avenida Brasil”. Nos últimos anos, tenho feito novelas sérias, como foi o caso de “Um Lugar ao Sol”. Era um empresário cheio de questões familiares. Estou curtindo muito esse momento. Ainda mais pelos colegas que tenho tido a chance de contracenar.

Como assim?

É maravilhoso dividir cena com uma atriz e comediante como a Débora Bloch. Ela é primeiro nível, faz humor como ninguém. Estamos nos divertindo muito em cena. Além disso, o Renatinho (Renato Góes) tem se revelando um grande comediante também. Ele tem se saído muito bem na comédia com o Tertulinho.

Então, você aproveitou essa carga cômica para suavizar ou humanizar o Coronel Tertúlio de alguma forma?

Eu conversei muito com o Mário Teixeira para compreender todas as relações do coronel. Entender realmente quem era esse personagem. Então, a gente viu que tinha muito humor ali e não podíamos esquecer. A gente tem de trazer esse humor sempre. Todas as relações do coronel têm um humor permeando, seja com o Zé Paulino, a Candoca, a esposa….

Como foi seu trabalho de composição para entrar nesse universo do coronelismo retratado na trama?

Ao longo desses meus 40 e poucos anos de Globo, já fiz alguns personagens nessa linha. Em “A Indomada”, “Tieta” e “Porto dos Milagres”, entrei nesse universo do sertanejo nordestino. Também tinha um certo ar de comédia. Quando eu li a sinopse fiquei impressionado com o talento da escrita do Mário. Não à toa, ele ganhou o Prêmio Jabuti (tradicional prêmio literário brasileiro). Em “Desejo Proibido” e “Amazônia”, eu já tinha feito coronéis também. Então, pude seguir um caminho já familiar. Acho que estamos fazendo uma trama muito brasileira, muito real.

De que forma?

A trama de “Mar do Sertão” tem algo que me encanta demais. Na verdade, é uma característica bem recorrente nas novelas. Não só na Globo. Adoro essa ideia de criar uma cidade que não existe, como aconteceu em “O Bem-Amado”, “Roque Santeiro” e “A Indomada”. Isso é bom porque você traz a realidade para dentro desse universo de cidade pequena. Essas figuras do coronel, do vaqueiro, do prefeito e do delegado são muito reais dentro do Brasil. Então, tem todo um sentido dentro desse universo da cidade pequena. São pequenas representações da realidade que vivemos por aí.

O coronel é um personagem dúbio e com ações questionáveis. Como você enxerga o papel dentro da trama?

É um personagem movido pelo dinheiro. Na fazenda, o que manda é o dinheiro. O poder e o dinheiro vêm da água. O coronel é o único dono da água. Difícil encontrar, por exemplo, amor nas relações do coronel. Ele até tinha um carinho pelo Zé Paulino, que foi criado praticamente dentro da fazenda. Mas ele é dado como morto, some e volta 10 anos depois. Isso muda tudo.

Você está na tevê há mais de 40 anos. O que o motiva a seguir emendando projetos no vídeo?

A qualidade dos trabalhos que participo. Antes de a novela estrear, eu percebia que o público não fazia ideia do que seria a trama de “Mar do Sertão”. As pessoas falavam coisas que não iriam acontecer de jeito nenhum (risos). Tinha gente que me falava que o Tertulinho ia encher a cara de uísque e ir para a vaquejada. Não existe isso, né? Só sé for em outra realidade. Essa novela me deixa curioso pelos próximos capítulos e acontecimentos. Tudo é bem imprevisível. Fico muito instigado nesse tipo de trabalho.

Por quê?

Isso me inspira muito, sabe? Parece que você está fazendo uma obra de arte dentro de outra obra de arte. Acho que nosso maior dilema nesse trabalho é convencer o público de que tudo que estamos fazendo ali é real. “Mar do Sertão” me lembra muito aqueles novelões do Dias Gomes, do Aguinaldo Silva. É um universo muito brasileiro e muito rico para todos nós.

“Mar do Sertão” – Globo – Segunda a sábado, às 18h30.

Respeito e medo

Na fictícia Canta Pedra, a figura do Coronel Tertúlio é uma das mais temidas e respeitadas. Porém, para José de Abreu, apenas um personagem é capaz de enfrentar o rico fazendeiro de igual para igual. “O Zé Paulino tinha bastante força, mas quando ele morre, quem passa a enfrentá-lo é a Candoca. A Candoca peita o coronel a todo momento”, explica.

Mesmo com todo o gênio forte da médica, o coronel também vê na jovem uma forma de transformar o filho Tertulinho. “Acho que a grande esperança do coronel é que esse rapaz, que é estragado pela mãe, muda através desse amor por Candoca”, aponta.

Confabulações

José de Abreu tem suas leituras particulares de “Mar do Sertão”. Ao conhecer a fictícia Canta Pedra, o ator confabulou alguns motivos pela escolha do nome do fictício município criado por Mário Teixeira. “Nem sei se o autor pensou nisso, mas eu pensei em um significado específico. Acho que é sobre algo que já se falou que iria acontecer e aconteceu. Cantar a pedra, sabe?”, afirma.

A cenografia, inclusive, tem sido importantíssima para o ator criar a cada novo capítulo. “Acho muito bom estar envolvido nesse universo quase fabular. Acho que tem um toque de realismo fantástico dentro desse enredo. Não é algo como ‘Pedra Sobre Pedra’ ou ‘A Indomada’, mas algo por essa linha”, defende.

Instantâneas

O ator é natural de Santa Rita do Passa Quatro, no interior de São Paulo.

Ainda na juventude, José de Abreu trabalhou como assistente de laboratório e “office-boy” em um escritório de advocacia.