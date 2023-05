Morre aos 91 anos a apresentadora Palmirinha, vítima de problemas renais

Velório de Palmirinha será nesta segunda-feira, em São Paulo - Foto: Divulgação

Morreu no final da manhã deste domingo (7) a apresentadora Palmira Nery da Silva Onofre, a Vovó Palmirinha, aos 91 anos, vítima de problemas renais crônicos.

Ela estava internada Unidade Paulista do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, em São Paulo, desde 11 de abril. Palmirinha faleceu às 11h20, segundo sua conta oficial no Instagram.

O velório da apresentadora será realizado no Cemitério do Morumbi, em São Paulo, nesta segunda-feira (8), das 9h às 17h. A cerimônia estará aberta ao público somente das 11h às 13h. O sepultamento será no mesmo local, mas reservado aos amigos e familiares.