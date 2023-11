Momento de virada

Debora Ozorio estreou na tevê na Globo, em 2016, quando deu vida à sofrida Gilda nos flashbacks da personagem vivida também por Leona Cavalli em “Totalmente Demais”. Porém, depois de sete anos, só agora tem a chance de participar de um folhetim da faixa mais nobre da emissora, a das 21 horas. Na pele da complexa Petra de “Terra e Paixão”, a atriz garante viver uma experiência única, que marca um momento especial de sua carreira. “Sinto um acolhimento enorme de um público novo na minha trajetória”, entrega ela, que faz 27 anos no próximo dia 28.

Na história, Petra é formada em Agronomia e é filha de Antônio La Selva e Irene, personagens de Tony Ramos e Gloria Pires. Casou-se com o italiano Luigi, vivido por Rainer Cadete, mas ele não passava de um trambiqueiro de olho na fortuna da família dela. Viciada em remédios tarja preta, é a mais frágil da casa. No decorrer dos capítulos, foi revelado ainda que ela passou por uma situação de assédio sexual ainda na infância. Um traço que demandou uma atenção especial de Debora. “Fiz uma pesquisa delicada e profunda. Infelizmente, essa é a realidade de muitas pessoas. Precisamos falar sobre isso e dar voz a quem já sofreu tamanha violência”, conta.

No começo, Debora diz que não sabia exatamente por quais reviravoltas Petra passaria. Quando “Terra e Paixão” estreou, falava-se bastante da questão que envolvia o consumo de medicamentos controlados. Com isso, os rumos que a personagem tomou acabaram surpreendendo a intérprete. “É uma obra aberta. A descoberta é sempre instigante. Com cada pedacinho da história, os conflitos e as tramas vão se completando. É muito incrível ver isso acontecer, é um trabalho bem coletivo”, analisa.

Hoje, Debora fica feliz com a repercussão em torno da personagem. “Tem sido incrível! É muito bom sentir o reconhecimento e carinho do público. A Petra tem uma torcida enorme e é gostoso sentir essa energia”, garante. Atualmente, um ponto que está ganhando cada vez mais cenas em “Terra e Paixão” é o envolvimento de Petra com Hélio, papel de Rafael Vitti.

“Está sendo muito legal. Já conhecia o Rafa, trabalhamos juntos em outra novela e a chegada do Hélio foi muito importante para a história da Petra”, valoriza a atriz, que atuou com Rafael em “Além da Ilusão”, folhetim que ocupou a faixa das 18h da Globo entre fevereiro e agosto do ano passado.

A julgar pela conversa de Debora, é inegável o entusiasmo dela com a atual personagem. Não faltam palavras para demonstrar quão desafiada se sente ao lidar com diversas mudanças no núcleo em que está inserida em “Terra e Paixão”.

“A obra aberta faz serem possíveis muitos caminhos e isso gera surpresas. Amo as diversas possibilidades que a Petra me oferece como atriz”, derrete-se ela, que dá a entender que já sabe o que fará depois que a novela acabar, mas desconversa quando é questionada. “Sempre tenho muitos planos e interesse em diversos projetos. Vem coisa boa! Mas, no momento, o foco é entregar e falar sobre a Petra, um trabalho que está sendo um marco importante na minha carreira”, fala.

“Terra e Paixão” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 21h.