Momento de alta

Paulo Lessa viveu um ano intenso ao estrear no posto de protagonista da trama de “Cara e Coragem”. Ele, no entanto, não quis perder o fôlego e nem a repercussão do bom trabalho ao fim da novela das sete. Por isso mesmo, não pensou duas vezes ao topar a oportunidade de viver um dos papéis centrais de “Terra e Paixão”, atual folhetim das nove, em que interpreta o trabalhador Jonatas. Após 20 dias de férias entre os projetos, Paulo mergulhou no enredo de Walcyr Carrasco com propósitos pessoais e sociais muito claros.

“Tenho 15 anos como ator e sempre busquei os bons papéis e as grandes histórias. Agora que eles chegaram, quero aproveitar. Claro que, por conta demanda de trabalho, acabo abdicando de muita coisa, mas acho que estou ajudando a construir um legado. Fala-se muito sobre protagonismo preto e estou fazendo parte dessa história. Sair de ‘Cara e Coragem’ e entrar em ‘Terra e Paixão’, por mais trabalho que seja, tem uma causa muito maior. É muito importante esse impacto e representatividade na sociedade e nos jovens. Feliz de saber que faço parte dessa engrenagem”, valoriza.

Inicialmente, Jonatas foi mostrado ao público como um sujeito amigável e apaixonado por Aline, papel de Bárbara Reis. Nos últimos capítulos, no entanto, o personagem tem enveredado para uma faceta mais nebulosa. O trabalhador rural fez uma aliança com Graça, de Agatha Moreira, para destruir a relação da mocinha com Caio, vivido por Cauã Reymond. Paulo, porém, desconversa sobre as possíveis futuras vilanias do personagem de Carrasco.

“Não tenho nenhuma informação se ele será o grande vilão da trama daqui para frente. Mas fazer um vilão sempre foi um sonho. Se for agora, que seja. Acho que o Jonatas é muito movido pelo amor pela Aline, pelo amor pela terra e pela família. Mas ele se sente ferido e decepcionado. Então, acho que isso pode dar uma mudada na história”, despista.

Com a trama mudando a todo o momento, Paulo está em constante construção de seu personagem. O ator tem prestado a atenção nos novos movimentos de Jonatas para começar a criar outros detalhes a partir da nova fase. “Protagonistas sempre estão sujeitos a grandes reviravoltas. Tenho estado atento e estudando. Espero que venham mais reviravoltas para movimentar a trama”, vibra Paulo, que passou 25 dias no Mato Grosso do Sul para gravar as primeiras cenas da novela. “No começo, confesso que estava meio perdido. O Jonatas vem de um universo completamente diferente. Foi bom conversar com as pessoas, ver o local, ouvir o sotaque. Até aprendi a dirigir trator. Não tinha ideia de como seria isso (risos)”, completa.

Natural do Rio de Janeiro, Paulo estreou na tevê em uma pequena participação em “A Favorita”, que foi ao ar em 2008. Antes de protagonizar “Cara e Coragem”, ele teve uma passagem pela Record, onde integrou o elenco de “Belaventura”, “Jesus” e “Gêneses”. “Acho que estou vivendo um momento delicioso. É muito legal emendar dois protagonistas em duas novelas. Novela é um produto de muito impacto na vida dos brasileiros. Tudo se encaixou perfeitamente. Digo que o nascimento da minha filha foi o começo da abertura de muitas portas. Espero que mais coisas boas venham, mais protagonistas e mais boas histórias”, celebra.

“Terra e Paixão” – De segunda a sábado, às 21h30, na Globo.

Amor pela arte

Além do trabalho diante das câmeras, Paulo Lessa também está comprometido com o setor cultural em outros eixos. O ator de “Terra e Paixão” está à frente da Casa Afrodai, um coletivo cultural de arte, culinária e estética afro-brasileira, fundado pela sua falecida mãe, localizado no Centro do Rio de Janeiro. “O projeto ainda não está no formato que eu sonho. A repercussão da novela me ajuda bastante a articular novos parceiros para esse projeto. Estou nesse momento”, explica.

Atualmente, o projeto firmou uma parceria com a Afroreggae Audiovisual, uma produtora de conteúdos 100% nacionais, com foco em mostrar realidades pouco vistas pelo grande público. “Quero encontrar bons parceiros que conectem conosco e acreditem na nossa ideia. A Afroreggae Audiovisual tem usado o espaço para leituras e ensaios. Espero ver a Casa Afrodai com mais efervescência cultural, como exposições, oficinas, rodas de conversa…”, torce.

Instantâneas

O ator é casado há 15 anos com a cabo-verdiana Cindy Cruz.

Desde o início da novela, Paulo tem percebido uma forte torcida do público para que Jonatas termine o enredo ao lado de Aline. “Fico feliz com toda essa torcida. Os brasileiros sempre se envolvem bastante com as novelas. Vejo um carinho especial pelo Jonatas”, afirma.

Na infância, Paulo jogava futebol pelo Flamengo.

O ator cursou até o sexto período do curso de Fisioterapia.