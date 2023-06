Moda legítima

Em sintonia com as pautas atuais, Renata Kuerten defende liberdade de corpos e estilos à frente do “Esquadrão da Moda”, do SBT

A paixão de Renata Kuerten pela moda a levou às principais capas de revistas e passarelas do mundo, mas também despertou sua curiosidade por outros universos, como o da tevê. Até então somente modelo, ela aproveitava as entrevistas e participações em programas das mais diversas emissoras para observar e aprender. A tática deu muito certo, visto que agora ela consegue reunir todas as suas referências fashion e televisivas à frente do “Esquadrão da Moda”, que ela apresenta ao lado do estilista Lucas Anderi desde o ano passado, no SBT.

Bem mais tranquila, ela assume que sentiu certa dificuldade ao ter de comandar uma das produções mais longevas da grade da emissora. “É preciso saber chegar em qualquer lugar. O programa está no ar desde 2009. Então, tive que ir chegando devagarinho para entender como tudo funcionava. Fiquei feliz com o convite e acho que tivemos um ótimo retorno do público e da emissora. Agora, neste segundo ano, estamos mais livres, soltos e seguros de nos expressar”, garante.

Sem seguir antigas cartilhas, Renata acredita que o “Esquadrão da Moda” tem evoluído com as legítimas discussões da sociedade em torno de temas como corpos reais, futilidades consumistas e questões de gênero. “Acabou aquela coisa do certo ou errado, se está na moda ou fora de moda. Para mim, a moda é você se sentir bem, estar confortável e confiante”, opina.

De olho no roteiro do programa e com liberdade para realizar possíveis alterações, Renata acredita que, muito além de mostrar roupas e tendências, a função de cada episódio da temporada é mostrar as histórias dos participantes e suas relações com o próprio senso estético.

“O programa não quer alterar o estilo e a personalidade dos participantes. O que eu e Lucas queremos é, de repente, ensinar sobre como usar certos tipos de tecidos, por exemplo. A elegância que estamos passando é para que as pessoas entendam seus corpos. No Brasil, nós temos vários tipos de corpos e acho que estamos conseguindo trabalhar bem com isso”, avalia.

Nos bastidores, a relação entre ela e Lucas também se estreitou. A sintonia entre a dupla durante a primeira temporada acabou revelando uma boa amizade cheia de interesses afins. “É claro que seguimos o roteiro, mas também rola muito improviso. A gente chegou no projeto tentando entender o tempo e as referências um do outro. Hoje, a gente se fala pelo olhar durante as gravações. Isso muda toda a dinâmica da produção e deixa tudo mais natural”, destaca.

É com toda essa desenvoltura que os dois também fazem um acolhimento todo pessoal dos participantes que topam passar pela transformação que o programa propõe. “Nunca é só pelas roupas, cabelo e maquiagem. Sempre tem uma história por trás. Nas conversas, a gente faz de tudo para que todo mundo se sinta acolhido. Aí as pessoas desabafam, choram, contam coisas bem fortes, expõem suas batalhas e cicatrizes. É uma emoção muito real e acho que isso fica bem nítido no vídeo. Saio de cada gravação muito realizada e com a sensação de que ajudei alguém a recuperar ao menos sua autoestima”, ressalta.

Catarinense da pequena Braço do Norte – e prima distante do tenista Gustavo Kuerten –, Renata estava na escola quando foi descoberta por um olheiro, profissional da moda que recruta possíveis talentos para o mundo fashion. Aos 14 anos, deixou a roça da família rumo a São Paulo, onde passou por todos os perrengues de uma novata que, aos poucos, foi conquistando passarelas de países como França, Espanha, Estados Unidos, Itália e Israel. “Nunca parei de trabalhar. É preciso muito foco e disciplina. Acho que foi isso que acabou me levando para a tevê também”, conta.

A estreia no vídeo foi na Rede TV!, em 2015, onde apresentou os dominicais “Conexão Modelos” e “Chega Mais”. “Lembro até hoje do meu nervosismo gravando o piloto. Acabou e me surpreendi quando os diretores falaram que tinha ficado ótimo”, entrega, entre risos. Com passagem pelo canal pago E!, em 2021, Renata foi escalada para ser umas das participantes da disputa culinária do “Bake Off Brasil Celebridades” e acabou chamando a atenção do SBT. Hoje, aos 34 anos, ela se orgulha do espaço conquistado no vídeo, mas ainda não pensa em deixar a carreira de modelo de lado.

“É uma loucura, mas é completamente possível conciliar a modelo e a apresentadora dentro da minha rotina. Estou feliz com a oportunidade e a acolhida que recebi no SBT”, valoriza.

“Esquadrão da Moda” – SBT – sábados, às 21h.