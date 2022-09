Mistura de temperos

O sucesso das novelas brasileiras em Portugal era estrondoso nos anos 2000. E por conta de acordos comerciais da Globo, todas as tramas produzidas aqui tinham sua exibição garantida do outro lado do oceano com pouco tempo de diferença. De olho neste mercado e como forma de homenagear um país que prestigiava a teledramaturgia nacional, Ana Maria Moretzsohn criou “Sabor da Paixão”, que completa 20 anos de exibição neste mês.

“Pouco antes de começar a idealizar a novela, estive em Portugal e percebi que eles tinham a necessidade de se sentir mais presentes nos folhetins. Até aquele momento, era comum ter um ou dois atores portugueses no elenco apenas. Então, decidi ambientar parte das cenas no país e criar um núcleo que fosse mais representativo”, relembra a autora. Outra vontade de Ana Maria era flagrar o período de renovação da Lapa, decadente bairro boêmio da cidade do Rio de Janeiro que começava a dar seus primeiros passos como polo de música e entretenimento. “Sempre amei a Lapa e sempre achei que ela tinha um potencial turístico muito forte”, sinaliza.

É entre essas duas realidades que se desenvolve a conturbada história de amor de Diana e Alexandre, de Letícia Spiller e Luigi Baricelli. A mocinha acaba de perder o pai, Miguel, de Lima Duarte, e precisa reunir forças para cuidar de sua mãe, Cecília, da avó, Hermínia, das irmãs Laíza e Teca, e da sobrinha Madona, personagens de Cássia Kis, Aracy Balabanian, Liliana Castro, Fernanda Souza e Marcela Barroso, respectivamente. Além disso, Diana toma para si a missão de revigorar o restaurante da família. A saída de todos os seus problemas está nas terras portuguesas herdadas de um parente distante.

“Estava escalada para outra novela quando chegou o convite da Ana Maria. O que mais me encantou na Diana foi o fato de ela ser uma mocinha diferente do que o público das seis estava acostumado. Ela era a chefa da família e tinha uma garra enorme”, valoriza Letícia. Em uma viagem a Portugal, ela descobre que a área a que tem direito era conhecida por produzir um dos melhores vinhos da região. No entanto, o local é ilegalmente ocupado pela ambiciosa Zenilda, que vem a ser a mãe de Alexandre. “Meu personagem era um conquistador ‘bon vivant’. Mas o herói errante foi, aos poucos, amadurecendo ao longo da trama”, acredita Luigi.

Leve como as produções do horário devem ser, “Sabor da Paixão” ousou ao tocar em bandeiras sociais contundentes. Abordou o analfabetismo adulto com a trama de Vicente, garçom vivido por Pedro Paulo Rangel. Na pele do misterioso Jean, Edson Celulari encarou cenas dramáticas de um homem que sucumbia ao alcoolismo. A adoção de crianças foi o tema do núcleo capitaneado por Edith, de Lília Cabral, que ajudou o casal Luís e Branca, de Cláudio Lins e Vanessa Lóes, a encontrar um filho. Por fim, ainda contou de forma delicada a história de um casal gay idoso com os personagens Quintino e Silvano, de Edney Giovenazzi e Sérgio Mamberti. “O horário das seis precisa de um pouco mais de sensibilidade. Quis fazer uma novela que pudesse ser vista pelo público heterogêneo da faixa, mas que também tivesse assuntos pertinentes e atuais”, conta a autora.

Sob o comando de Denise Saraceni, as gravações de “Sabor da Paixão” começaram em Portugal, onde passou por cidades como O Porto, Vila Nova de Gaia e Lisboa. No Brasil, além de locações na região da Lapa, Centro da capital carioca, uma versão reduzida do bairro foi construída nos Estúdios Globo, retratando os antigos casarões, bares, lojas de música e livros, e até uma parte dos famosos Arcos. “Por se tratar, essencialmente, de uma comédia romântica, a gente queria fazer uma novela vibrante e bonita. O vermelho era uma cor marcante na estética da produção”, explica Denise. Todo o empenho da direção, criação e, sobretudo, do elenco, parecem não ter convencido o público. Com 24 pontos de média geral, “Sabor da Paixão” amargou até então a menor audiência da história do horário das seis. Em Portugal, entretanto, onde estreou quatro meses depois pela emissora SIC, a novela revelou-se um sucesso na mesmíssima faixa das 18h.