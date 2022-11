Mistério no ar

A confusão e a incerteza acompanharam Mariana Nunes nos primeiros dias de estúdio de “Todas as Flores”, novela original Globoplay. Mesmo após ter passado por um período de preparação, a atriz chegou ao “set” com inúmeros questionamentos sobre quem era a misteriosa Judite em cena. Essas dúvidas iniciais, porém, se dissiparam à medida que os blocos de capítulos iam avançando. “No começo, eu pensei: sério? Como o João (Emanuel Carneiro, autor) quer eu faça isso com tão pouca informação sobre a personagem? Eu não sei fazer. Mas agora eu já entendi o jogo do João. Topei a brincadeira. Ele quer que a gente vá construindo cena por cena, capítulo por capítulo. É na hora da ação do ‘set’, o olho no olho, o jogo com o colega… É um quebra-cabeça que vai se montando”, explica.

Na história de João Emanuel Carneiro, Judite é uma referência feminina para Maíra, papel de Sophie Charlotte, e tem uma rivalidade antiga com Zoé, de Regina Casé. No passado teve um romance com Humberto, vivido por Fábio Assunção, que é eternamente apaixonado por ela, mas o rechaçou quando descobriu seu mau-caratismo. Além disso, ela é chefe das costureiras da Rhodes e moradora da Gamboa, exercendo grande influência tanto na comunidade quanto no bloco de carnaval. “Ela é uma espécie de líder comunitária. A Judite já foi muito apaixonada pelo Humberto, mas nega esse amor. Ele, porém, fala o tempo todo que ainda é apaixonado por ela. Ela é uma mulher muito correta, ética e rejeita o Humberto porque sabe que ele tem um passado que ela não tolera, né? Cheio de tramoias com a Zoé”, ressalta.

A trama de “Todas as Flores” é o primeiro projeto de Mariana com João Emanuel Carneiro. No núcleo central da história, ela celebra a chance de viver um personagem de destaque diante das câmeras. A atriz tem trocado diversas dicas com Sophie Charlotte e Caio Castro ao longo do trabalho. “Estava esperando por isso (papel de destaque) há tanto tempo que me sinto muito pronta. Estou adorando estar nesse trabalho. Nosso núcleo é uma festa. O Caio e a Sophie são incríveis. São como meus professores, né? Eles têm muito mais tempo de tevê do que eu”, valoriza.

Antes de integrar a novela exclusiva para o streaming, Mariana esteve no elenco de “Quanto Mais Vida, Melhor!”. Cerca de um ano após a conclusão dos trabalhos, a atriz celebra o retorno aos estúdios sem os rígidos protocolos de segurança contra Covid-19. Ela, inclusive, finalmente conheceu o rosto de alguns membros da equipe que também estavam na trama de Mauro Wilson. “Ando nos estúdios e as pessoas passam por mim e me cumprimentam. Eu fico uns cinco segundos sem reconhecer. Estou me reapresentando para todo mundo (risos). O bom de estarmos sem máscara é que não precisa retocar maquiagem, né? Tão bom poder abraçar as pessoas novamente. Nossa profissão é muito sensível e precisa tanto de contato”, defende.

“Todas as Flores” – Capítulos disponibilizados semanalmente no Globoplay.

Reencontro em cena

Em “Todas as Flores”, Mariana Nunes reencontrou Regina Casé em cena. As duas haviam contracenado juntas rapidamente durante “Amor de Mãe”. “Estávamos em circunstâncias diferentes. Em ‘Amor de Mãe’ era uma coisa mais dramática. Agora temos muitas cenas de embate, o clima aperta demais. Elas têm uma relação de ódio e raiva muito intensa”, afirma.

Mariana, que está na tevê desde 2003, era uma grande admiradora do trabalho de Regina. Por isso, tem aproveitado cada segundo ao lado da atriz em cena. “Eu preciso ficar ligada porque só quero ficar admirando. A gente tem muita cena de olho no olho, mas eu fico olhando para baixo (risos). Acho incrível a forma como ela está construindo a Zoé. É um luxo ver o trabalho dela de perto acontecendo”, elogia.

Instantâneas

Mariana Nunes está no elenco da série brasileira “Amar é Para os Fortes”, original Amazon Prime Vídeo. Ainda sem data de estreia, o projeto é criado por Marcelo D2 e Antônia Pellegrino.

Em “Todas as Flores”, Mariana aparece de peruca em cena para viver Judite. “É bom porque, quando acabo de gravar, tiro a peruca e a Judite fica nos Estúdios Globo”, afirma.

Mariana é natural de Brasília.

Ao longo dos capítulos, Mariana acredita que Judite também revelará alguns segredos. “Quem é o pai do filho dela? Ela não fala, né? Talvez ela não seja tão correta assim”, desconfia.