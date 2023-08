Miscelânia de temas

Com mistério, comédia e romance, “Fuzuê” estreia no horário das sete

Empiricamente, a televisão com o tempo criou diversas fórmulas de sucesso. Apesar de ineditismos e ousadias serem ingredientes importantes para chamar a atenção da audiência, o feijão-com-arroz também é importante para dar sustança às produções. Noveleiro assumido, Gustavo Reiz não quer fugir dos elementos básicos que compõem o tradicional horário de novela das sete.

Com “Fuzuê”, novela das sete que estreia amanhã, 14 de agosto, o autor debuta na Globo com uma trama que resgata a comédia popular e escrachada típica da faixa horária. “Essa novela tem drama, comédia, romance, mistério… Estrear na Globo é estar na emissora a que eu cresci assistindo, que me formou como telespectador. A cobrança é mais interna, todo mundo faz novela para fazer sucesso. A nossa expectativa é que realmente agrade e faça sucesso também. Sei que o sucesso de uma novela é, na verdade, o sucesso do gênero”, valoriza.

“Fuzuê” é uma comédia romântica, que vai retratar, de forma leve e bem-humorada, as diferentes relações sociais e familiares, tendo como pano de fundo, a busca de duas irmãs por seus desejos e realizações pessoais. Na história, Luna, papel de Giovana Cordeiro, é uma mulher simples, carismática, moradora do Bairro de Fátima, no centro do Rio de Janeiro, que produz e vende biojoias e busca, incansavelmente, por pistas que desvendem o paradeiro de sua mãe, Maria Navalha, de Olivia Araújo. Enquanto busca pela ex-cantora que desapareceu misteriosamente, Luna também abre espaço para um novo romance e se envolve com o mocinho Miguel, interpretado por Nicolas Prattes.

“Sei que viver uma protagonista é uma responsabilidade enorme. Estou muito focada na construção desse lado curioso da Luna em saber respostas sobre o passado dela”, explica Giovanna.

A antagonista da história é vivida por Marina Ruy Barbosa, que interpreta Preciosa Montebello. Ela é uma conhecida e poderosa empresária, dona da joalheria que herdou do pai, Cesar Montebello, de Leopoldo Pacheco. Com a herança vieram documentos que indicam a localização de uma fortuna escondida. O que Preciosa não esperava é que, em meio à papelada, está uma outra revelação: a existência de uma irmã (Luna), com quem ela deveria dividir todo o patrimônio, incluindo o tesouro que ainda teria de ser encontrado.

“Não gosto de falar muito da Preciosa porque quero que o público se surpreenda. Ela é um ícone, divertida, mas uma pilantra. Tenho tido muito orgulho desse trabalho. Sinto que, após um dia de gravação, volto para casa com a sensação de que tudo valeu a pena”, orgulha-se Marina.

Além da vilã e da mocinha, a nova novela das sete conta com mais um personagem importante na trama. Cenário ideal da guerra por preços baixos, mas também de muitas histórias, a Loja Fuzuê é comandada pelo excêntrico Nero de Braga e Silva, papel de Edson Celulari. Ex-feirante, ele se orgulha de suas origens e tem a loja como seu verdadeiro tesouro. Nero será um grande parceiro de Luna na busca por sua mãe, já que Maria Navalha foi vista pela última vez na Fuzuê.

Localizada na cidade cenográfica dos Estúdios Globo, a Fuzuê tem 1.200 m² e se destaca em meio aos cenários desenvolvidos para a novela por ser um verdadeiro showroom de brasilidade e tropicalismo. “O universo do Nero é colorido. Então, a loja faz uma brincadeira com a temática tropical. O corrimão da escada tem um desenho de abacaxi, as paredes têm folhagens, as colunas do interior da loja são decoradas por palmeiras com led em volta”, ressalta Daniel Flaksman, diretor de arte da novela.

“Fuzuê” – Globo – Estreia dia 14 de maio.

Sobe som

O espírito colorido e escrachado da história de Gustavo Reiz começa pela música de abertura de “Fuzuê”. Feita especialmente para o folhetim das sete, a canção foi interpretada por Michel Teló. As cenas vão refletir toda a brasilidade e cores dos produtos que são encontrados na Fuzuê, de forma divertida, misteriosa e humorada. Alguns itens que serão comercializados na popular loja de departamentos, como a icônica jarra de abacaxi, estarão na abertura, que também vai apresentar alguns easter eggs – objetos ocultos que serão revelados ao longo da trama.

“Eu sempre considerei a abertura um personagem da novela. No caso de ‘Fuzuê’, eu pensei em algo animado, popular, com potencial para virar um hit e que fosse a cara do Brasil. E o Michel é um artista que tem todos esses elementos, é a cara do nosso Fuzuê”, vibra Gustavo.

Michel, que já esteve na trilha sonora de diversas novelas, fará sua estreia como intérprete da abertura de um folhetim. “Estou bem feliz. A novela tem tudo a ver com festa, com alegria, com o meu estilo. É uma moda para cima, alegre, que tem uma vibe boa e que traz muita brasilidade, misturando os tamborins da escola de samba, a sanfona do forró, com uma pitada sertaneja e de vanerão gaúcho”, aponta o cantor sertanejo.

Quem é quem?

Núcleo Luna

Luna Coelho (Giovana Cordeiro) é uma jovem carismática, comunicativa e consciente. Ela produz joias com materiais reaproveitados e vende seu trabalho nas áreas turísticas do Centro da cidade. Ajuda na administração e nos eventos do Beco do Gambá e dá aulas de arte e dança para crianças da ONG Rio Alegre. Não tolera injustiça, o que será um dos motivos da rivalidade entre ela e Preciosa (Marina Ruy Barbosa). Tem uma relação de idas e vindas com Jefinho Sem-Vergonha (Micael Borges), mas se apaixona por Miguel (Nicolas Prattes), com quem vive um grande e movimentado amor. Sua grande missão de vida é desvendar o misterioso desaparecimento de sua mãe, Maria Navalha (Olívia Araújo). Ex-cantora da Lapa, ficou famosa não apenas por seu talento, mas também por sua personalidade explosiva. Carismática, irônica e combativa, tem na paternidade de Luna seu grande mistério e maior ponto de virada em sua história. Ficará obcecada pela história do tesouro como uma forma de revanche contra César Montebello (Leopoldo Pacheco), seu único e grande amor.

Núcleo Braga e Silva

Nero de Braga e Silva (Edson Celulari) é ex-feirante e hoje dono da Fuzuê. É pai de Miguel (Nicolas Prattes), Alícia (Fernanda Rodrigues) e Francisco (Michel Joelsas). Simpático, espontâneo e trabalhador, possui a alegria típica do brasileiro e sente orgulho de suas raízes. Comunicativo e bondoso, é um otimista incorrigível e ama se vestir com muitas cores e acessórios. Tem na Fuzuê o seu grande tesouro e será um poderoso obstáculo para os planos dos vilões. Ficará emocionado ao reencontrar o filho Miguel. Advogado, o jovem rapaz mora em Lisboa e vivia reprimido pelo controle do pai. É próximo da irmã Alícia e tem muitas diferenças com Francisco, seu irmão mais novo. Educado, charmoso e gentil, tem necessidade de se sentir no controle das situações e não lida bem com imprevistos, o que será uma constante quando conhecer Luna, com quem viverá um romance.

Núcleo Montebello

Preciosa Montebello (Marina Ruy Barbosa) é a grande antagonista da história. Ela é uma mulher decidida, mas com seus momentos de fragilidade. Herdeira e administradora da Conde de Montebello Joias, faz da ostentação sua marca e tem um programa de tevê onde ela encarna uma espécie de coach da riqueza, estimulando as mulheres a seguirem seu exemplo. Tem verdadeiro pavor com a possibilidade de ficar pobre. É casada com Heitor (Felipe Simas) e mãe de Bernardo (Theo Matos). Vive também com a mãe, Bebel (Lilia Cabral), com quem tem uma relação de altos e baixos. Matriarca dos Montebello, Bebel é elegante, discreta e tímida. Administra a rede de joalherias com Preciosa e pretende mudar o rumo dos negócios, popularizando um pouco a marca, algo que a filha nunca concordou. Estudava música no passado, mas acabou largando todos os seus sonhos para se dedicar à família. Com a descoberta da existência de uma filha ilegítima do marido, fruto de uma traição, Bebel vai rever as próprias decisões e atitudes. A família Montebello também convive com a presença de Pascoal (Juliano Cazarré), assessor de Heitor. Um sujeito educado, refinado, mas de caráter duvidoso. Leva uma vida mais opulenta do que permitiria sua realidade e é capaz de ir às últimas consequências quando deseja algo.

Núcleos Bairro de Fátima e Beco do Gambá

Seu Lampião (Lumière) (Ary Fontoura) é dono do Beco do Gambá, uma divertida casa de show da Lapa. Patrão e amigo de Luna, é um artista sensível e divertido. Segundo ele próprio, é francês, mas o sotaque nordestino levanta dúvidas. Um dos grandes protetores de Maria Navalha (Olivia Araújo) e de toda a trupe dos artistas do Beco. Ele e Domingos (Deo Garcez) vivem em desacordo com relação aos eventos festivos, mas se unem contra as implicâncias de Gláucia Corneteira (Zezeh Barbosa).

Núcleo Fuzuê

Antiga amante de Nero e eterna rival de Maria Navalha, Rejane Miranda (Walkiria Ribeiro) já fora a mais famosa garota-propaganda da Fuzuê, encarnando a Carmen Miranda dos anúncios. Apesar de viver uma realidade um tanto decadente, não perde a pose de diva e enfrenta o preconceito típico contra quem passou por muita exposição quando era mais jovem. Tem uma pequena confecção em sua casa e fabrica peças para a Fuzuê. É a deusa de Otávio Augusto (Val Perré), gerente da loja e homem de confiança de Nero. Terá no Beco do Gambá a chance de voltar aos holofotes. Assessora para todos os assuntos na Fuzuê, Kirida (Noemia Oliveira) é eficiente, intensa, um pouco atrapalhada. Divide-se em mil para conseguir dar conta de tanto trabalho, mas defende que missão dada é missão cumprida. Sonha em crescer na Fuzuê e impressionar Otávio Augusto (Val Perré), por quem nutre uma paixão platônica.