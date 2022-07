Miscelânea dominical

O início das tardes de domingo da Globo tem uma lacuna permanente. Ali já apareceram os mais diversos programas. Alguns deram certo, como o recente “The Voice Kids”, outros nem tanto, como o “Simples Assim”, comandado por Angélica. Por conta dessa inconstância, a Globo decidiu fazer uma jogada de segurança e chamar Ivete Sangalo para ocupar o horário. A cantora, atriz, apresentadora e influencer voltou a brilhar no “The Masked Singer Brasil” e agora vai voltar ao problemático dominical vespertino para desfilar seu carisma no “Pipoca da Ivete”. Não é a primeira vez que a artista baiana assume um posto no horário. Entre 2005 e 2009, ela comandou o “Estação Globo” e agora volta ao primeiro time da emissora. A estreia do programa semanal será no próximo domingo, dia 24, e Ivete pretende mostrar outros talentos que vão além da música. “Todos os rios da minha vida correm para o mar, que é esse programa. Coisas que eu aprendi, que gostava de fazer e que vivi deságuam nesse mar. ‘Pipoca da Ivete’ é a síntese de tudo que eu sou e tem como principal objetivo a diversão”, valoriza Ivete.

A ideia de trazer Ivete de volta para a linha de shows da Globo já era um desejo antigo da direção. Após duas temporadas do “The Masked Singer”, a cantora finalmente ganha um formato próprio e voltado para os tradicionais programas de auditório de domingo. “Ivete é uma parceira antiga e há muitos anos queremos fazer algo assim. O novo programa de domingo nasce com a alma da Ivete: diversão, muitas brincadeiras e multifuncionalidade, características dessa artista tão completa. E ainda com a luz e a leveza que só ela tem e que são tão necessárias em um domingo à tarde, momento em que temos toda a família reunida. Mais que um projeto, é um sonho nascendo”, explica o diretor artístico Creso Eduardo.

Sem procurar “inventar a roda”, o “Pipoca da Ivete” reunirá características já conhecidas do público. A produção será recheada de brincadeiras, adivinhações, desafios, música e bate papo, em quadros que se revezam e se renovam a cada programa. Em uma das dinâmicas do projeto, Ivete e os convidados irão recriar e interpretar cenas clássicas e da dramaturgia da Globo. “Pipoca, na minha vida, tem milhões de sentidos diferentes. Uma referência muito forte é o Carnaval da Bahia, onde o povo que pula atrás do trio é a ‘pipoca’. E nada mais diverso, democrático, lindo e fértil do que a pipoca que vai atrás do trio. A ideia de trazer a pipoca para o programa foi também inspirada nessa coisa despojada, feliz, alegre, dinâmica, que é a pipoca. E tem a pipoca propriamente dita, o alimento, que remete às pessoas reunidas para se entreterem. Todo esse sentimento, somado à tarde de domingo, eu acho que é um encaixe perfeito”, ressalta a apresentadora.

Convidados

As duplas Regina Casé e Jonathan Azevedo e Diogo Nogueira e Paola Oliveira serão os convidados do programa de estreia. Eles participam do quadro “Jogo do Sofá”. A cada programa, a apresentadora recebe quatro artistas para brincarem em dinâmicas inusitadas. “Eu estou com o frio na barriga e muito ansioso para estreia, em que estive junto de umas das pessoas mais queridas desse país, que é a Ivete. A expectativa é que seja um programa com muita alegria e muita pipoca como a Ivete é e as coisas que ela faz são”, elogia Diogo Nogueira.