Miragem digital

Gravada no Maranhão, “Travessia”, próxima novela das nove, vai mergulhar no universo podre das “fake news”

O tamanho continental do Brasil proporciona uma enorme variedade cultural e linguística. Por isso mesmo, Gloria Perez começou a voltar seus olhos para temáticas mais caseiras após rodar o mundo com suas novelas, como “O Clone” e “Caminho das Índias”, que retrataram o universo árabe e indiano. Após passear pelo Pará em “A Força do Querer”, ela volta ao horário nobre em “Travessia”, próxima trama das nove, que estreia em outubro.

O folhetim, que já começou a ser gravado, mergulhará no histórico Estado do Maranhão. “Sempre tive muita curiosidade pelo Maranhão. É um estado que tem uma cultura muito própria, muita personalidade, até pela própria formação: começa com uma ocupação francesa, depois vêm os holandeses e depois é que chegam os portugueses. Além disso têm ali os indígenas, os africanos e toda essa mistura resulta em um caldo cultural muito rico, que se expressa através do folclore, da arte, da música, da dança”, explica Gloria.

Ao longo de quatro semanas, os cartões postais do Maranhão serviram de cenário para os primeiros trabalhos da novela dirigida por Mauro Mendonça Filho. Um time formado por mais de 120 profissionais esteve durante 20 dias gravando e mergulhando na cultura local da Ilha do Amor, alcunha da cidade de São Luís. Ao todo, foram mais de 30 locações para as gravações da trama, que aconteceram não só pelas ruas e no Centro Histórico da capital, mas também nos Lençóis Maranhenses e na Praia de Atins. “Sou paraibana, mas o Maranhão é muito peculiar, tem uma coisa só dele. Estou tendo muito cuidado para entender toda essa musicalidade que estamos levando para a personagem. Aqui no Maranhão é diferente, é uma cultura que exige muita pesquisa. O Boi, por exemplo, tem vários ritmos, diferentes sotaques”, afirma Lucy Alves, que viverá a protagonista Brisa.

Enquanto Lucy ainda se adapta ao universo maranhense, Rômulo Estrela nunca esteve tão à vontade em uma cidade para gravar. Natural de São Luís, ele, que interpreta o “hacker” Oto, comemora a oportunidade de, pela primeira vez, filmar em sua cidade natal e perto da família. “Nunca tinha vindo a São Luís gravando uma novela. Estou muito feliz de estar aqui fazendo o trabalho que amo, para o qual estudei muito. Voltar gravando uma novela das nove, com toda essa equipe, me deixa muito contente. Além de estar sendo muito bem recebido, estou ligado às minhas raízes. Me sinto realizado”, vibra Rômulo, que também contou com a companhia de Chay Suede, Drica Moraes e Marcos Caruso na capital maranhense.

Trama

A trama de “Travessia” apresentará a jornada de Brisa, uma jovem nascida e criada no interior do Maranhão. Desde a adolescência, ela namora Ari, de Chay Suede, filho de Dona Núbia, vivida por Drica Moraes, comerciante local. O folhetim irá explorar a “deep fake”, uma inteligência artificial usada para fazer montagens substituindo rostos e vozes em vídeos realistas. Essa tecnologia será produzida aleatoriamente e divulgada nas redes sociais por um grupo de jovens, em Portugal.

Do outro lado do mundo, no Maranhão, essa ação impacta e transforma radicalmente a vida de Brisa. Uma montagem de brincadeira, mas extremamente prejudicial, que fará a protagonista percorrer uma complexa caminhada para recuperar sua identidade e ter sua vida de volta. “É uma prática antiquíssima, da fofoca e da intriga, que existe desde que o mundo é mundo, e que sempre pôde destruir a vida de alguém. Só que, agora, ela não se restringe ao interior de uma casa, uma rua ou cidade, mas se espalha pelo mundo em questão de segundos”, ressalta a autora.