Mickey e Minnie Mouse celebram 94 anos desde sua primeira aparição oficial

Nesta sexta-feira, 18 de novembro, Mickey e Minnie Mouse celebram 94 anos. Para celebrar essa data, a Disney separou algumas curiosidades sobre os personagens mais amados do mundo, além de também preparar diversas comemorações. Confira abaixo.

Celebrações no Disney+, Disney Channel e Redes Sociais

Estreia hoje no serviço de streaming da Disney: “Mickey: A História de um Camundongo”, documentário que apresenta a trajetória de Mickey Mouse. Ao longo dessas nove décadas, o personagem evoluiu para versões surpreendentemente diferentes de si mesmo, que refletem tanto a notável carreira de seu criador quanto as dramáticas mudanças sociais na nação que ele passou a representar.

Nesse mesmo dia estreia também no Disney+ o curta “O Maravilhoso Outono de Mickey Mouse”, que se junta ao extenso catálogo estrelado por Mickey e Minnie disponível na plataforma. Além disso, o Disney Channel exibirá uma programação especial com produções dos personagens durante o dia todo.

Já nas redes sociais, a data é celebrada com conteúdos alusivos para acompanhar as celebrações e os fãs podem participar com a hashtag #FelizNiverMickeyeMinnie.

Curiosidades sobre Mickey e Minnie Mouse

1 – A primeira aparição oficial

A Disney celebra Mickey e Minnie Mouse todo dia 18 de novembro, desde 1928, pois é a data de exibição do curta “Steamboat Willie”, quando os personagens fizeram suas primeiras aparições oficiais. Disponível no Disney+, a produção foi o primeiro curta-metragem sincronizado com som a estrear no Colony Theatre de Nova York, e é uma paródia vagamente baseada em “Steamboat Bill Jr,”, um filme mudo estrelado por Buster Keaton também em 1928.

2 – Produtos inspirados

Após sua estreia na tela, a fama instantânea e o charme duradouro desses personagens icônicos também marcaram o surgimento de uma variedade de produtos licenciados a partir de 1930, desde blocos de escrita e relógios até roupas e material escolar. Atualmente, os produtos Mickey Mouse e Minnie Mouse são voltados para todos os gostos e idades.

3 – Mais de 100 conteúdos animados

O casal já estrelou mais de cem conteúdos animados e conquistou os corações de milhões de fãs em todo o mundo. Símbolo oficial da Disney em todo o mundo, o Mickey Mouse traz risos, diversão, magia e amizade para crianças e adultos.

4 – Uma combinação única

A natureza alegre, brincalhona, curiosa e leal de Mickey Mouse combina perfeitamente com a doçura, simpatia e bondade de Minnie Mouse. Juntos, eles formam um dos casais mais emblemáticos da cultura popular, adorado por todas as gerações, há mais de 90 anos.

5 – Eternamente apaixonado

Mickey Mouse está sempre cortejando Minnie Mouse como seu grande amor. Ambos confiam nas habilidades um do outro e se apoiam. Embora possam ter desentendimentos, eles rapidamente se reconciliam. Mickey e Minnie são namorados e, acima de tudo, amigos para sempre.

6 – Multifacetados

Tanto Mickey quanto Minnie são apresentados em séries, filmes e curtas com múltiplas ocupações e profissões. Mickey Mouse é ator, músico, maestro, apresentador, atleta, professor, construtor, chefe de bombeiros, fazendeiro e explorador, entre outros. Minnie Mouse, por sua vez, é vista pelos fãs como cantora, dançarina, princesa, vendedora, astronauta, cozinheira, estilista e muito mais.

7 – Mickey foi o primeiro personagem animado da história a falar

O personagem disse “Hot dog! Hot dog!” durante o curta metragem “The Karnival Kids” (1929).

8 – A voz por trás das vozes

As vozes de Mickey e Minnie Mouse foram originalmente gravadas por ninguém menos que o próprio Walt Disney, de 1929 até 1946.

9 – Estrelas na Calçada da Fama de Hollywood

Mickey foi também o primeiro personagem animado a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. O evento aconteceu em 1978 para comemorar seu 50º aniversário. Já Minnie recebeu a sua estrela em 2018, no 90º aniversário de sua criação. Sua entrada na Calçada da Fama foi acompanhada por um evento divertido ao lado de líderes da The Walt Disney Company, fãs e convidados especiais, como a cantora Katy Perry, que usou um vestido de bolinhas em homenagem ao homenageado.

10 – Um passeio louco

Mickey e Minnie inspiraram a atração Mickey & Minnie’s Runaway Railway, localizada no Disney’s Hollywood Studios, em Orlando, que convida visitantes de todas as idades a embarcarem em uma ferrovia maluca e viverem um passeio emocionante com reviravoltas inesperadas, piadas e mais surpresas, enquanto os personagens salvam o dia.