Mensagem clara

Carol Castro sempre se orgulhou de ter voz ativa. A opinião dinâmica e enérgica, inclusive, é refletida em seus trabalhos. No elenco de “Amor Perfeito”, a atriz encontrou mais do que um texto para reproduzir diante das câmeras. Ela também encara a missão de falar sobre a importância da vacinação ao viver a mãe de uma criança cadeirante em consequência da poliomielite. “É sempre importante passar uma mensagem. O trabalho do artista é sempre se comunicando. Adoro contar histórias, mas também devemos trazer questões para o centro do debate. É uma honra fazer um alerta tão importante. Tenho uma grande missão em mãos”, afirma a intérprete de Darlene.

Na história das seis, a personagem de Carol é garçonete do café-concerto. Depois de enviuvar, vai a Águas de São Jacinto para procurar Frei João, papel de Allan Souza, seu namorado do passado, e lhe apresentar sua filha, Clara, de Vitória Pabst. O amor dos dois renasce após esse reencontro e João fica dividido entre a vida religiosa e seu amor do passado. “Feliz de tomar parcerias nesse trabalho. Eu já havia trabalhado com a Duca (Rachid, autora) em ‘O Profeta’ e ‘Órfãos da Terra’. Estava com uma ansiedade enorme para começar. Feliz de simbolizar essa mãe de uma criança atípica. Tem muita luta e também muito amor na história da Darlene”, defende.

Em “Amor Perfeito”, Carol tem a chance de estreitar laços com Allan Souza. Os dois estiveram no elenco de “Órfãos da Terra”. Porém, não se cruzaram em momento algum das gravações do folhetim, que foi ao ar em 2019. “Fizemos a mesma novela, mas nunca estivemos juntos. Acho que não demos nem ‘oi’ nos bastidores (risos). Feliz de poder intensificar essa parceria agora”, explica Carol, que também valoriza o trabalho ao lado de Vitória Pabst. “Ela é uma graça de menina. Nos conhecemos no ‘workshop’ e fiquei encantada com ela de cara”, completa.

De folga dos folhetins desde “Órfãos da Terra”, Carol tem muitos motivos para celebrar. Além de retornar ao formato, ela celebra 20 anos desde sua estreia nos folhetins, quando surgiu na trama de “Mulheres Apaixonadas”. “Passa um filme na cabeça. Tenho 30 anos de carreira porque comecei no teatro com 9 anos. Fiz teatro, cinema e depois televisão. Mas a tevê que mostrou essa força de me levar para cada canto desse Brasil e do mundo também. As novelas atingem todos os tipos de público. Sentia falta disso”, aponta.

“Amor Perfeito” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Agenda cheia

Apesar de ter ficado um período longe das novelas, Carol Castro não estava de férias. A atriz aproveitou o tempo longe da tevê aberta para reforçar seus laços com outras mídias. Ela esteve no elenco das séries “Insânia”, original Star+, e “Maldivas”, da Netflix. “Não parei em momento algum. Estava longe das novelas, mas estava trabalhando bonitinho (risos)”, explica.

Além das séries, Carol também investiu no cinema. A atriz integrou o elenco do longa “Ninguém é de Ninguém”, baseado no livro de Zíbia Gasparetto, que foi lançado recentemente. A produção fala sobre relacionamentos tóxicos. “Um filme muito bacana e que toca em um lugar muito sensível. É um filme com muitas mensagens e gatilhos, mas que vale a pena. Foi uma transformação pessoal e profissional esse projeto. Mexeu bastante comigo”, valoriza.

Instantâneas

A atriz também está no elenco da série “Natureza Morta”, do canal Cine Brasil, que ainda não tem data de estreia prevista.

Carol também pode ser vista na reprise de “Senhora do Destino”, que é exibida pelo canal Viva.

A atriz é filha do ator e diretor de teatro Lucca de Castro.