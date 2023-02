Memória afetiva

Assim que foi confirmado no elenco de “Vai na Fé”, Orlando Caldeira logo encontrou pontos que instigariam sua construção para viver o fofoqueiro Anthony Verão na novela das 19h da Globo. Primeiro, o fato de a trama se passar no subúrbio do Rio, de onde o ator também é. Mas também pelo trabalho de seu personagem. “É um universo que eu conheço bastante. Hoje em dia, moro em Botafogo, mas passei 28 anos em Olaria (bairro da Zona Norte carioca). Achei um papel inusitado, diferente do que eu tenho feito. Isso me encantou”, conta Orlando, que tem 37 anos.

Na trama, Antony Verão é um jornalista especializado em fofocas que, no passado, teve um relacionamento com o compositor de hits Vitinho, vivido por Luis Lobianco. “Não deu certo e cada um foi seguir seu caminho. Ele teve uma desilusão muito forte com o Vitinho e começou a se dedicar às fofocas, que era o que tinha para ele naquele momento. Acabou se aprofundando e se especializando nesse ramo do jornalismo”, explica Orlando.

Para a composição de Anthony Verão, Orlando passou a seguir vários jornalistas especializados em fofocas nas redes sociais. “Para entender o que há em comum e também as diferenças entre eles. E para que ele não fosse uma cópia, uma réplica de alguém que já existisse”, justifica. Nesse processo, confessa, descobriu um lado que, até então, não conhecia. “Acabei entrando em contato com esse universo da fofoca e é viciante. O que achei mais curioso é a forma como a notícia é dada, porque eles têm um jeito muito peculiar de fazer parecer algo maior. Ou de, na condução da história, transformar em algo emblemático”, analisa.

Um dos pontos que Orlando destaca na trajetória de Anthony Verão em “Vai na Fé” é justamente a relação entre o jornalista e Vitinho. Para ele, o fato de Rosane Svartman, a autora, abordar a questão com naturalidade e sem espetacularização é um diferencial. “É uma relação normal, como qualquer outra, que inicia e termina, que tem as suas diferenças e questões. O grande ganho para uma novela das sete é a gente naturalizar o amor, sobretudo entre pessoas do mesmo sexo. E num momento em que o Brasil precisa aprender a amar e a respeitar o amor do outro”, valoriza.

Nome completo: Orlando Bernardo Santos Caldeira.

Nascimento: 6 de março de 1985, no Rio de Janeiro/RJ.

Atuação inesquecível: Carolino na peça “A Cidade das Donzelas”. “Tive o prazer de circular por vários países e ganhei muitos prêmios como ator”.

Momento marcante na carreira: “A indicação ao prêmio Melhores do Ano (do ‘Domingão do Faustão’, em 2019, como ator revelação, por sua atuação na novela ‘Verão 90’)”.

O que falta na televisão: “Bons personagens para atores negros”.

Com quem gostaria de contracenar: “Gostaria de ter podido contracenar com a Dona Ruth de Souza, que vai ser sempre uma referência para mim. Tenho muita vontade de trabalhar com a Noêmia Oliveira, que é uma atriz incrível”.

Se não fosse ator, seria: Nadador.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “Vai na Fé”.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves em “Avenida Brasil”, novela escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Cheias de Charme”, escrita por Filipe Miguez e Izabel de Oliveira e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Filme: “Marte 1”, dirigido por Gabriel Martins e lançado em 2022.

Autor: Elisio Lopes Jr.

Diretor: Gabriel Martins.

Vexame: “No primeiro dia de gravação dessa novela, estava tenso, tentando manter a calma e mostrar segurança. Houve um momento em que o diretor falou ‘40’ e eu falei ‘meu Deus, cena 40, não estudei a cena 40’. Depois fui descobrir que 40 era a lente da câmera. Quem me explicou isso foi o José Loreto”.

Mania: “De ser muito elétrico”.

Medo: “De rato”.

Projeto: O musical “A Hora do Blec”. “Assino a direção e irá estrear no final do ano”.

“Vai na Fé” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h. Reapresentação na madrugada.