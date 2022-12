Melhores & Piores 2022: linha de shows

As novidades podem até causar resistência, mas é preciso admitir que as mudanças são necessárias na televisão. Em 2022, a linha de shows ganhou novos programas; consolidou outros que ainda davam seus primeiros passos no ano anterior; e, em alguns casos, passou por mudanças internas para, assim, entrar em uma fase diferente. Na lista dos “Melhores & Piores de TV Press”, duas estreias nesse ano chamam atenção: “Família Paraíso” e “Avisa Lá Que Eu Vou”. O humorístico produzido em parceria entre o Multishow e a Globo é despretensioso, mas está longe de ser raso. O mesmo pode se dizer do programa comandado por Paulo Vieira no GNT, que também é exibido, em versão reduzida, no “Fantástico”, da Globo. Duas apostas que deram muito certo e ficaram marcadas entre as melhores deste ano.

O “Big Brother Brasil” já é um velho conhecido do público brasileiro, mas ganhou novo apresentador em 2022. No lugar de Tiago Leifert, Tadeu Schmidt deu um tom bem mais leve ao programa e, em diversos momentos, mostrou uma firmeza necessária para lidar com os participantes e chamou atenção o suficiente para encerrar o ano com o título de melhor apresentador na votação. Enquanto a Tiago, coube o papel de destaque negativo, em referência aos embates recentes na internet – o mais recente com o comentarista Walter Casagrande.

Pela segunda vez consecutiva, o “The Masked Singer Brasil” aparece entre os campeões da votação. Em sua segunda temporada, o talent-show passou das noites de terça para as tardes de domingo e teve a cantora Simone Mendes substituída por Tatá Werneck, o que deu uma pitada a mais de graça aos episódios do programa. O “Bake Off Brasil – Mão na Massa”, do SBT, foi outro programa de competição que teve mudança entre os jurados, perdendo Olivier Anquier e ganhando Giuseppe Gerundino. Já era uma boa opção para as noites de sábado, mas conseguiu um gás a mais para encerrar o ano como o melhor reality show da tevê.

Depois de um 2021 tumultuado, com a mudança de dia e horário na grade da Globo, Luciano Huck voltou a figurar entre os destaques da televisão. No começo de sua trajetória no “Domingão com Huck” até deixou a desejar, mas agora o apresentador vive uma fase confortável, estável e produtiva. Merece levar a melhor na categoria de programa de auditório. Assumiu a responsabilidade de ocupar o lugar deixado por Fausto Silva na Globo e se provou eficaz para a emissora.

As eleições presidenciais e a pandemia conseguiram, com a ajuda de outros temas, ressaltar a importância do “Roda Viva” na televisão aberta. Melhor programa de entrevistas de 2022, a produção da TV Cultura reuniu entrevistadores que renderam sabatinas marcantes ao longo do ano. A disputa presidencial, porém, também rendeu o momento bizarro desta edição. Na verdade, duas vezes: nos debates promovidos no primeiro turno pelo SBT e pela Globo. Mais preocupado em fazer campanha para o Presidente Jair Bolsonaro do que se mostrar uma opção para os eleitores, Padre Kelmon, do PTB, conseguiu irritar oponentes e virar piada durante a campanha do primeiro turno.

Melhor Produção Humorística

Parceria do Multishow com a Globo, “Família Paraíso” estreou primeiro na tevê fechada, no fim de maio, mas ganhou as tardes de domingo no canal aberto em outubro. Protagonizado por Leandro Hassum, o humorístico se passa em uma hilária casa de convivência, ambiente propício para divertir e, ao mesmo tempo, propor uma reflexão sobre a importância de se valorizar e respeitar os idosos. É também uma oportunidade de ver a talentosa Marcia Manfredini, que faleceu no último dia 5 e faz parte do elenco, repleto de nomes da terceira idade.

Melhor Programa de Auditório

Domingão com Huck – Foto:

Pode-se dizer que 2022 foi uma virada de chave para Luciano Huck. O apresentador vinha de um ano complicado, com muitas expectativas depositadas sobre ele após substituir Fausto Silva no “Domingão”. Muito do que se vê ainda é reaproveitado do antigo “Caldeirão”, mas Huck agora está mais carismático do que nunca e, até pela longa trajetória que tem na tevê, conseguiu fazer do “Domingão com Huck” um programa leve, engraçado e, na medida certa, emocionante.

Melhor Programa de Entrevista

Roda Viva – Foto:

Um dos programas mais antigos da televisão brasileira, o “Roda Viva” tem 36 anos de história. Programa de entrevistas e debates brasileiro, a produção da TV Cultura acerta em muitos aspectos. Um dos pontos de destaque é a qualidade da seleção dos entrevistadores. O cenário coloca o sabatinado em uma cadeira giratória no centro de um círculo e a jornalista Vera Magalhães, que está à frente do programa desde 2020, faz uma condução convincente. E convém lembrar: o ano de eleições e ainda sob o efeito de uma pandemia rendeu várias pautas que favoreceram esse merecido primeiro lugar.

Melhor Programa de Competição e/ou Reality-Show

Bake OFF Brasil – Foto:

Os programas ligados à gastronomia se firmaram mesmo na televisão aberta. E com tantas baixarias e comportamentos e falas tóxicas em realities de confinamento, não chega a ser uma surpresa que o “Bake Off Brasil – Mão na Massa” leve a melhor nessa categoria. Afinal, as disputas são leves, os participantes representam grande parte da população brasileira e, verdade seja dita, a apresentadora Nadja Haddad e a jurada Beca Milano esbanjam simpatia ali. Na oitava edição, Giuseppe Gerundino substituiu Olivier Anquier – que até faz falta, mas não tanta.

Melhor Programa de Talent-Show

Masked Singer Brasil – Foto:

Com formato sul-coreano e um tempero extremamente brasileiro, o “The Masked Singer Brasil” acerta pela produção artística de altíssimo nível, pelo corpo de jurados com nomes do primeiro escalão da Globo e pela apresentação de Ivete Sangalo, que sempre se mostra extremamente à vontade na função. É o tipo de programa que abre espaço para a equipe de figurino sobressair e conta com um fator que faz toda a diferença para quem assiste: o telespectador torce por um competidor do qual não há certeza sobre a identidade. Com isso, não só os shows são um chamariz, mas também os momentos de revelação de cada um dos participantes.

Melhor Programa de Variedades

Avisa lá que eu vou – Foto:

Boa parte da programação televisiva do Brasil se sustenta pela fantasia. Em “Avisa Lá que Eu Vou”, Paulo Vieira pega uma contramão genial. Contar histórias de pessoas reais não é uma ousadia, ao contrário: Regina Casé fez isso com o “Brasil Legal”, na década de 1990, e o repórter Maurício Kubrusly também, no quadro “Me Leva, Brasil”, no “Fantástico”, já nos anos 2000. Mas Paulo tem um jeito peculiar e engraçado que o torna único na tevê atual. A produção é simples, mas transborda espontaneidade e retrata bem o povo brasileiro.

Melhor Apresentador(a)

Tadeu Schmidt – Foto:

A substituição de Tiago Leifert à frente do “Big Brother Brasil” se deu de forma tão bem-sucedida que, verdade seja dita, ninguém sentiu falta do antigo apresentador. Tadeu Schmidt se adaptou rapidamente ao ritmo um tanto frenético da casa mais vigiada do país e, em uma edição que não chegou a fazer tanto sucesso quanto as passadas, se tornou a melhor surpresa do programa em 2022. Não à toa, garantiu sua permanência no posto e, em breve, tem tudo para mandar bem mais uma vez no comando do reality.

Destaque negativo

Tiago Leifert – Foto:

Desde que se desligou da Globo, no ano passado, Tiago Leifert se envolveu em algumas situações desagradáveis na internet. Uma foi cobrando uma postura mais subserviente à Globo do ator Ícaro Silva, que postou em rede social um comentário em que classificou o “Big Brother Brasil” como “entretenimento medíocre”. Outra foi dar entrevistas dizendo que preferia dar um tiro na cabeça a votar em Lula ou Bolsonaro. E mais recentemente, Leifert também entrou em litígio com o comentarista Walter Casagrande, por conta de um texto sobre a Copa do Mundo da Fifa Catar 2022. Até pela carreira e influência, Tiago deveria seguir a velha máxima: são duas orelhas e uma boca, por isso deve-se ouvir mais do que falar.