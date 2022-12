Melhores & Piores 2022: Jornalismo

Já faz alguns anos que o jornalismo virou profissão de extremo risco no Brasil. Serviço essencial em qualquer democracia séria, o jornalismo precisou driblar o ódio e a violência para concretizar seu trabalho, seja nas ruas, seja nas redes sociais. Diante das eleições mais importantes e polarizadas desde o início da redemocratização, uma boa parte dos veículos de imprensa assumiu uma postura de resistência frente a um ataque organizado contra a informação séria e de qualidade. Em 2022, o jornalismo seguiu como a principal fonte de informação séria da população diante do crescimento das redes sociais e das organizadas e bastante lucrativas avalanches de fake news.

A eleição de “Melhores & Piores de TV Press” dá destaque aos telejornais que foram atrás da melhor informação para o espectador em um momento tão conturbado. Sob o comando de Renata Lo Prete, o “Jornal da Globo”, da Globo, foi escolhido como o “Melhor Telejornal”. Mesmo indo ao ar em um horário cada vez mais ingrato noite adentro, a produção jornalística seguiu fielmente a linha de resumir os principais fatos do dia, sem se furtar de boas análises.

Com um turbilhão de informações acontecendo no Palácio Alvorada, no Executivo, no Congresso e no Supremo, ficou até difícil se desligar das do hard news. Há mais de 25 anos no ar, a GloboNews segue liderando em termos de audiência entre os canais de notícia na tevê fechada. Após quase três anos da chegada da CNN ao Brasil, o projeto do famoso canal internacional acumula mais derrotas do que vitórias, sendo constantemente notícia não pelo conteúdo, mas pelo ambiente conturbado dos bastidores e, recentemente, pela onda de demissões.

Mesmo confortável na posição de liderança, a GloboNews ousou em manobras audaciosas em pleno ano eleitoral. A saída de Maria Beltrão para o entretenimento da Globo rendeu o maior gol da emissora nos últimos anos. A chegada de Andréia Sadi ao “Estúdio I” deu o gás que o vespertino precisava em um ano tão especial. Sadi trouxe os bastidores das apurações de Brasília para os descontraídos debates do programa. Não à toa, a produção foi selecionada como a “Melhor Produção Jornalística”.

Já a editoria de esporte viveu todo o ano de 2022 se preparando para novembro e dezembro. Por conta das altas temperaturas do Catar, a Copa do Mundo, que voltou a consagrar a Argentina campeã após 36 anos, acabou sendo realizada no final do ano. Principal evento do mundo futebolístico, o público viu uma cobertura mais enxuta, mas não menos luxuosa.

Com poucos profissionais trabalhando “in loco” no país-sede, a Globo se escorou em sua equipe de tecnologia para transferir o clima do Catar para o Brasil. Um grandioso espaço foi construído nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, para realizar as transmissões e os principais programas da Globo e do SporTV.

Independentemente da não conquista do hexa pela Seleção Brasileira, a Copa do Catar já seria histórica pela despedida de Galvão Bueno das narrações de Copa do Mundo na tevê aberta. Pronto para desbravar outros universos e a internet, ele reformulou seu contrato com a Globo e não será mais a voz por trás dos gols da seleção. A saída do lendário Galvão abre espaço para novos rostos e nomes da narração, como Renata Silveira. Primeira mulher a narrar um jogo de Copa do Mundo na tevê aberta, ela conquistou a posição de “Melhor Narradora”.

Melhor Telejornal

Jornal da Globo – Foto:

A madrugada costuma ser um horário ingrato da grade de programação. Por isso mesmo, o conteúdo tem de fazer por merecer o devido reconhecimento. À frente da bancada do “Jornal da Globo” desde 2017, quando William Waack saiu pela porta dos fundos, Renata Lo Prete fez com que o jornalístico extrapolasse os horários ingratos da programação, viralizando nas redes sociais nas manhãs seguintes. A produção, que fecha a noite com as notícias do dia, faz o resumo dos acontecimentos mais importantes do Brasil e do mundo de forma direta e concisa como quase todos os telejornais. Mas a produção cresce mesmo nas análises e comentários de sua âncora. A jornalista é dona de comentários opinativos que vão além de achismos ou questões pessoais. São análises embasada em fatos, exemplos e senso crítico. Tudo isso em poucos minutos e em uma linguagem de fácil compreensão.

Pior Telejornal

Todos têm convicções pessoais. No jornalismo, no entanto, a simples opinião precisa ficar de lado para dar lugar a comentários argumentados e embasado. Esse distanciamento falta ao controverso “RedeTV! News”. No ano de uma importante e concorrida eleição presidencial, o telejornal apresentou as já tradicionais sabatinas com presidenciáveis. Com comando de Luís Lacombe e Erica Reis, as entrevistas evitaram qualquer regra básica do bom jornalismo, recheadas de perguntas genéricas e quase nenhum confronto de informações e ideias. Com cenário pseudofuturista de gosto duvidoso, o “RedeTV News” é a falida junção de convicções radicais e pouco jornalismo sério.

Melhor Produção Jornalística de Variedades

Mudanças podem ser muito arriscadas. O “Estúdio I”, no entanto, mostrou que, com bons ingredientes, o risco vale a pena. Com a saída da histriônica Maria Beltrão da GloboNews para o entretenimento da Globo, Andréia Sadi conquistou um importante palco no canal de notícias. Desde junho, a repórter de política assumiu o comando do vespertino. Passando o tradicional nervosismo da estreia, a chegada de Sadi ao programa apresentou uma nova produção na grade da GloboNews. Com muito mais jornalismos e menos conversa fiada, o “Estúdio I” encontrou as engrenagens certas para promover debates de alto nível. O clima de bate-papo de botequim capitaneado por Beltrão deu espaço a um programa mais politizado, cheio de furos de reportagens, apurações quentes e entrevistas exclusivas. À frente da produção, Sadi consegue extrair o melhor de um time de comentaristas de primeira linha, como Marcelo Lins, André Trigueiro, Arthur Dapieve, Octávio Guedes e Flávia Oliveira.

Pior Produção Jornalística de Variedades

Globo Repórter – Foto:

Manter um programa por quase cinco décadas no ar não é tarefa fácil. Ainda assim, é preciso saber a hora de parar ou reformular uma produção. O “Globo Repórter”, que completará 50 anos em 2023, já mostra sinais de desgaste há muito tempo e parece clamar por uma reinvenção. O programa é conhecido pelas reportagens grandiosas ao redor do mundo, mas já está ficando escasso de roteiro. Inclusive, sobraram poucos mistérios para desbravar após explorar os intermináveis e exaustivos mistérios das geleiras no Ártico ou a natureza selvagem da Floresta Amazônica. As pautas de saúde também estão em um enfadonho ciclo de assuntos, como os enigmas do coração ou do cérebro e os segredos da longevidade. Tudo esse material cheirando a naftalina ainda é embalado pela condução de luxo de Gloria Maria e Sandra Annenberg. Sem muito espaço na grade da emissora, a dupla de âncoras, que muitas vezes nem estão juntas nos estúdios, apenas tem a função de chamar os vídeos. Pouco trabalho para muita gente.

Melhor Apresentador(a) de Telejornal

Natuza Nery – Foto:

As eleições presidenciais de 2022 foram uma vitrine e tanto. Natuza Nery, uma das principais comentaristas de política da GloboNews, ganhou um espaço merecido na programação. À frente do “Central das Eleições”, a jornalista conduziu uma cobertura histórica do canal de notícias. Assertiva e eloquente, ela soube ministrar debates e ser incisiva durante difíceis entrevistas com políticos escaldados e ensaboados. Cercada de um bom número de colegas ao longo do período eleitoral, Natuza brilhou sem ofuscar os outros comentaristas. Apesar da nova função de apresentadora, ela não deixou se seduzir pelos holofotes ou teleprompter. Natuza também honrou seus anos de repórter e fontes cultivadas em Brasília. Por isso, era bastante comum vê-la chegar a todos os momentos com informações quentes e exclusivas. No comando do “Central das Eleições”, Natuza potencializou seu trabalho como repórter e mostrou novos talentos diante das câmeras na elegante posição de âncora.

Pior Apresentador(a) de Telejornal

Luís Ernesto Lacombe, da RedeTV!

A área de comunicação é cheia de opções para os mais variados profissionais. Além do jornalismo tradicional, há o setor de relações públicas, assessoria de imprensa, o novíssimo social media e marketing, entre outros. Luís Ernesto Lacombe, que esteve à frente do “RedeTV! News” até sua demissão em novembro, pareceu confundir sua função diante das câmeras nos últimos anos. Com convicções políticas e morais muito particulares, o jornalista esqueceu de levar para a bancada um dos pilares do jornalismo: a isenção. Durante seu período no jornalismo da RedeTV!, Lacombe questionou verdades irrefutáveis e colocou em cheque instituições de renome internacional, como a Organização Mundial de Saúde. No papel de entrevistador, conduziu muitos papos entre amigos com políticos ou nomes de primeiro escalação do Governo Federal que se extingue, mas pouco questionou e incomodou seus entrevistados em busca do melhor conteúdo.

Melhor Comentarista

Octavio Guedes – Foto:

Saber comentar é uma verdade arte, e não importa o assunto. É bastante complexo manter a atenção do público fixa em uma enxurrada de análises e observações. Octavio Guedes, porém, mostrou que dá para ir além de análises vazias e corporativistas na televisão. Um dos principais comentaristas de política da GloboNews, o jornalista, que teve seu início de carreira em jornais impressos do Rio de Janeiro, mostrou que a política pode estar bem mais próxima do povo do que se imagina. Com análises abrangentes do dia a dia, Octavio reinventou a forma de comentar e acabou influenciando os demais comentaristas para superar a sisuda adotada pela maior parte da equipe da GloboNews. Com um jeito criativo e simpático, ele cria imagens simples e bem-humoradas para questões complexas, para tecer comentários que dialogam com a realidade brasileira.

Melhor Programa de Esporte

Que_Copa_e_Essa – Foto:

A Copa do Mundo foi um prato cheio para a editoria esportiva ao longo do ano de 2022. Antes mesmo do início do evento organizado pela FIFA, os canais já estavam organizados em torno do Mundial do Catar. O “Que Copa é Essa?” foi ótimo exemplo de que os programas esportivos podem ir além dos clichês e do lugar-comum. A produção comandada por Paulo Vinícius Coelho, Paulo César Vasconcellos e André Rizek revisitou as 21 edições de Copa do Mundo, fazendo uma espécie de “esquenta” para o campeonato do Catar. A produção apresentou muito mais do que resumo dos jogos e resultados das antigas edições, mas trouxe também bastidores e o contexto histórico de cada época. Luiz Antônio Simas, pesquisador, foi um acréscimo de luxo ao projeto.

Pior Programa de Esporte

Central da Copa – Foto:

O jornalismo engraçadinho e descompromissado de Tiago Leifert segue rendendo filhotes no esporte da Globo. O “Central da Copa”, inclusive, é um de seus grandes legados na programação da emissora. Ao longo do Mundial do Catar, a produção foi conduzida por Alex Escobar, que contou com os comentários do ex-jogador Fred e da cantora Jojo Todynho. Sem a plateia, a troca com o público e convidados que nem pareciam saber que estava rolando Copa do Mundo, o programa sofreu com o roteiro engessado seguido por Escobar e com as análises pouco chamativas do ídolo do Fluminense. Jojo até conseguiu se sobressair com seu carisma, mas não foi o suficiente para chamar a atenção do público. O único ponto positivo fora da curva foi Marcelo Adnet, que ficou à frente do quadro “Que Doha é Essa?”. Com seu humor afiado e boas imitações, o comediante foi o verdadeiro craque da rodada.

Melhor Comentarista de Futebol

Pedrinho – Foto:

A carreira curta do futebol permite que muitos jogadores saiam em busca de uma segunda profissão após se aposentarem. Comentarista de tevê, dirigente ou treinadores são os caminhos mais comuns dentro do setor. Mesmo com todo profissionalismo, é complexo deixar os cacoetes de campo e o corporativismo de lado na hora de comentar partidas no vídeo. Escolhido como “Melhor Comentarista de Futebol”, o ex-jogador Pedrinho consegue administrar as emoções de ver um time do coração em campo, criticar os ex-companheiros de profissão e ainda crescer diante de uma nova função no vídeo. Com comentários claros, técnicos e também sabendo resgatar histórias pessoais da carreira, Pedrinho se sobressai com seu carisma e elegância nos comentários diante das câmeras. Ao ver o Vasco, seu ex-time, ficar próximo do acesso à Série A, Pedrinho deixou as emoções fluírem, mas sem nunca esquecer os comentários profissionais e, principalmente, trazer críticas e análises aos últimos anos da gestão problemática da diretoria do time carioca.

Melhor Narração de Futebol

Renata Silveira – Foto:

Seria difícil para qualquer pessoa ofuscar a aposentadoria de Galvão Bueno em meio a um Mundial. Mas a urgência histórica de Renata Silveira conseguiu concorrer com a derradeira Copa do Mundo em tevê aberta do narrador oficial da Globo. Mesmo com o enorme atraso, as mulheres já são uma realidade nas transmissões esportivas. Apesar de todo o machismo e resistência que ainda enfrentam, as mulheres chegaram para ficar nas coberturas. Renata já cravou seu lugar na história da tevê brasileira ao se tornar a primeira mulher a narrar uma partida de Copa do Mundo na televisão aberta. Mas não foi o fator histórico que colocou a narradora na posição de “Melhor Narração de Futebol”. Renata não é apenas bem-informada sobre todos os detalhes que cercam uma partida de futebol, mas também domina a técnica dos jogos e das transmissões. Mesmo com o ano fenomenal e todo seu profissionalismo, ela ainda precisa lidar com o chorume das tóxicas redes sociais.