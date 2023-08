Meio século de variedade

Equipe do Fantástico na coletiva dos 50 anos do programa a ser comemorado a partir desse mês - Foto: Globo / Divulgação

O cardápio de pautas do “Fantástico” sempre foi bastante variado. Misturando “hard news”, denúncias, matérias especiais e entretenimento, a revista eletrônica precisou manter o fôlego em dia para seguir no ar. Em agosto, a produção comandada por Maju Coutinho e Poliana Abritta completa 50 anos. Um dos principais produtos do horário nobre de domingo, o programa, que já não sustenta os bons níveis de audiência dos áureos tempos, tem passado por uma série de mudanças em seu formato.

“O ‘Fantástico’ foi criado para ser um mosaico. No início era um programa mais de entretenimento, com muita música, teatro, circo e curiosidades, pontuado por notícias. Ao longo dos anos, foi mudando de acordo com as necessidades do tempo e as exigências do público. E assim manteve sua importância, seu frescor e sua vitalidade ao longo de 50 anos”, defende o diretor Bruno Bernardes.

Para celebrar as cinco décadas no ar, o “Fantástico” vai revisitar cada década do programa. A partir de hoje, 6 de agosto, serão exibidos cinco documentários, um por semana, mostrando as transformações do país e do mundo a cada dez anos, os personagens que ajudaram a construir essa história, os shows e quadros inesquecíveis, e as reportagens marcantes que fomentaram o legado do programa.

Ao longo do segundo semestre, novas séries e quadros vão estrear tendo como pano de fundo a variedade de temas que marcam o programa. Caberá à repórter Sonia Bridi a reportagem especial do programa deste domingo sobre o renascimento do Pantanal, em uma edição especial da série “Jornada da Vida”. “Para o programa deste domingo fomos ao Pantanal. É a primeira vez que o ‘Jornada da Vida’ tem um episódio 100% nacional”, explica a repórter.

Maju Coutinho, que em novembro completa dois anos no “Fantástico”, comandará ao lado do rapper e compositor Rael o projeto “Música Preta Brasileira”, dedicado a gêneros musicais oriundos do povo negro, como samba, funk, rap e a música baiana. “Gravamos com Gilberto Gil, Ludje Luna, Carlinhos Brown, entre outros. Fizemos uma roda de conversa, em Salvador, com uma sonoridade, de arrepiar”, adianta Maju.

A saúde estará representada pelo médico Drauzio Varela, que está há 24 anos no programa. Ainda no segundo semestre, ele estreia uma nova série especial sobre alergias. Ana Carolina Raimundi volta ao ar com uma nova temporada do quadro “Isso Tem Nome”, que foi criado para trazer classificações e nomenclaturas a dores femininas por muitas vezes reprimidas.