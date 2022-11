Medalhão ostentado

Claudia Raia sempre se mostrou uma mulher versátil. A atriz começou a carreira na televisão no humorístico “Viva o Gordo”, em 1983, e estreou nas novelas em “Roque Santeiro”, dois anos depois, na pele de uma dançarina. A experiência consolidada na dança e sua veia cômica aparente desde sempre certamente favorecem a paulista, aos 55 anos, na função de apresentadora do “Decora: Vida de Novela”, no canal fechado GNT. Ao lado da arquiteta Stephanie Ribeiro, Claudia esbanja simpatia e desenvoltura no comando do programa de decoração e é, sem dúvida, a principal novidade da 18ª temporada da produção.

A presença de Claudia ali se explica pela temática: se inspirar em cenários de novelas que fizeram sucesso na grade da Globo. Mas, verdade seja dita: nem sempre essa inspiração é tão clara assim, quando não é explicada, detalhadamente, por Stephanie. Algumas cores e materiais são utilizados, mas a diferença de espaço entre os estúdios utilizados nos folhetins e os cômodos transformados pela equipe do “Decora” impõe limitações. Por outro lado, como sempre, o programa segue cumprindo bem a função de motivar os telespectadores a promoverem pequenas – mas bastante significativas – mudanças na própria casa ou escritório.

A essência do “Decora” é bem representada por Stephanie. A arquiteta é linda, fala com bastante segurança sobre as escolhas adotadas para cada ambiente redecorado e aproveita com competência todas as possibilidades de interação com os convidados e com Claudia. Dá para entender facilmente por que Stephanie toma determinadas decisões nas transformações e, principalmente, ela de fato se mostra uma autoridade no assunto. Além disso, os participantes da temporada estão bem interessantes, com histórias de vida que, por si só, já merecem ser contadas.

Apresentar programas na tevê não chega a ser uma novidade para Claudia. Ela já esteve à frente do “Globo de Ouro”, produção musical da Globo, entre 1989 e 1990 e, poucos anos depois, chegou a ter um programa próprio na mesma emissora, “Não Fuja da Raia”, idealizado por Silvio de Abreu e Jorge Fernando, a partir das peças teatrais “Não Fuja da Raia” e “Nas Raias da Loucura”, estreladas pela própria atriz. Mesmo assim, “Decora: Vida de Novela” passa longe dessas experiências, o que torna o momento ainda mais importante na carreira de Claudia, que celebra no ano que vem 40 anos de carreira na tevê. Além disso, combina bastante com o atual momento dela, à espera do terceiro filho, aos 55 anos de idade.

À atriz, cabe entrevistas com artistas que desempenharam papéis de peso nas novelas homenageadas e que circulavam pelos cenários que servem de inspiração na transformação do ambiente. Mas Claudia não economiza: apesar de abordar aspectos ligados à decoração, até pela proposta do programa, ela embarca na intimidade que tem com seus entrevistados para criar o clima ideal para uma conversa mais ampla. Ou seja, prende a atenção de quem adora ouvir pitacos sobre como deixar a casa mais bonita e, de quebra, ainda conquista espectadores noveleiros, resgatando memórias das cenas do folhetim abordado em cada episódio.

“Decora: Vida de Novela” – Sexta-feira, às 21h45, no GNT.