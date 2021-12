Maturidade controversa

Com nova temporada de “Verdades Secretas”, João Vítor Silva experimenta fase distinta do confuso Bruno da trama de Walcyr Carrasco

Além de “Verdades Secretas 2”, João Vítor fará uma participação na quinta temporada de “Sob Pressão”, na Globo - Foto: Divulgação

Normalmente, novelas são obras que acabam quase ao mesmo tempo de o último capítulo ir ao ar. Mas, quando decidiu-se fazer uma nova temporada de “Verdades Secretas”, João Vítor Silva descobriu que precisaria reencontrar o tumultuado Bruno da trama de Walcyr Carrasco para gravar os novos episódios. Uma experiência que, inicialmente, causou certo receio no intérprete.

“Primeiro, foi um susto. Bateu um medo de como seria voltar a fazer esse personagem, depois de tanto tempo. Aí, quando foi chegando mais perto, fui entendendo que, assim como nós, o personagem é vivo. E, ao longo desses anos, a vida dele caminhou para outros lugares, assim como as nossas”, analisa.

Passada a surpresa inicial, chegou a vez de controlar a ansiedade para começar o trabalho. E, é claro, perceber que diferenças seriam mais pontuais nessa reconstrução de personagem. “Bruno está mais ‘cascudo’ nesta temporada. A trajetória dele, que foi sempre tão difícil, trouxe buracos ainda mais profundos na sua personalidade. E, com isso, mais malícia, o que contrasta com a figura do menino ingênuo de antes”, explica.

Nesse processo, estudar bem o texto foi fundamental para se sentir mais seguro em cena. “A carência gritante do Bruno faz com que os outros personagens que cruzam sua vida influenciem bastante nas suas atitudes”, indica.

Além de “Verdades Secretas 2”, João Vítor fará uma participação na quinta temporada de “Sob Pressão”, na Globo, e já no começo do ano que vem começará a rodar a quarta temporada de “Impuros”, série da Star+. Enquanto outros trabalhos inéditos não são exibidos, ele aproveita a experiência do retorno de público sobre Bruno. “É diferente da tevê aberta, mas tão intenso quanto. O que muda é que, agora, o espectador é dono da sua programação. Então, às vezes, as pessoas falam de pontos diferentes comigo. Aí, o desafio é não deixar escapar nenhum spoiler”, conta, aos risos.

Nome completo: João Vitor da Silva.

Nascimento: 9 de maio de 1996, no Rio de Janeiro, capital.

Sua atuação inesquecível: Pedrinho, do “Sítio do Pica-pau Amarelo”, na Globo, entre 2004 e 2005.

Interpretação memorável: Tom Hanks como o personagem-título de “Forrest Gump”, filme estadunidense dirigido por Robert Zemeckis e lançado em 1994.

Momento marcante na carreira: Interpretar Bruno em “Verdades Secretas”.

O que falta na televisão: “Inclusão e representatividade para todos”.

O que sobra na televisão: “Hipersexualização do corpo feminino”.

Com quem gostaria de contracenar: Ricardo Darín.

Se não fosse ator, seria: Músico.

Ator: Leonardo DiCaprio.

Atriz: Meryl Streep.

Novela: “Terra Nostra”, novela de Benedito Ruy Barbosa, exibida originalmente pela Globo entre 1999 e 2000.

Vilão marcante: Carminha, papel de Adriana Esteves na novela “Avenida Brasil”, exibida originalmente pela Globo em 2012.

Personagem mais difícil de compor: Ciro, da série “Feras”, da MTV, exibida originalmente em 2019.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Kubanacan”, escrita por Carlos Lombardi e exibida originalmente pela Globo entre 2003 e 2004. “Foi minha primeira novela”.

Filme: “Titanic”, filme estadunidense de James Cameron, lançado em 1997.

Autor: Ryan Murphy.

Diretor: Ryan Murphy. “Estou viciado nas produções dele”.

Vexame: “Uma vez estava tão apertado que tive de fazer de banheiro o estacionamento de um shopping, escondido atrás do meu carro”.

Mania: “De roer as unhas”.

Medo: “De não ser lembrado”.

Projeto: “Mostrar minhas composições para o público”.