“Masterchef Júnior” retorna na Band como parte da programação de fim de ano

A Band está decidida a mostrar que o “Masterchef” ainda tem muita lenha para queimar. A missão de manter o fôlego do talent show, no entanto, ficará a cargo da fofurice e sensibilidade dos pequenos cozinheiros. Após sete anos da primeira edição, a emissora resgata o formato do “Masterchef Júnior”, que estreia na próxima terça, dia 20. Com participantes entre 8 e 13 anos, a disputa gastronômica também estará disponível no canal Discovery Home & Health e no streaming Discovery+ toda sexta, às 19h, a partir de 6 de janeiro. “Esse especial vem para fechar o nosso ano no ar com a fofurice e leveza que merecemos. As crianças ensinam para a gente que tamanho não é documento. É uma temporada que traz muita alegria e leveza. No entanto, isso não significa que está menos intensa, até porque os pequenos são muito competitivos”, valoriza Marisa Mestiço, diretora do programa.

Com exibições nas noites de terça e quinta, o programa, que integra a programação especial de fim de ano da Band, contará apenas com quatro episódios. A disputa segue as mesmas regras dos demais formatos, mas as orientações dos jurados serão mais delicadas e professorais. “A gente tem de ter um pouco mais de doçura e tato. São meninos e meninas que estão em formação, se sentem assustados com muito mais facilidade, choram, desabam e temos de estar disponíveis para eles. É preciso transformar a cozinha não em um ambiente de tensão, mas em um lugar acolhedor e confortável”, defende a apresentadora Ana Paula Padrão.

O formato infantil não chega a ser uma novidade para a Ana Paula e os jurados Erick Jacquin e Henrique Fogaça. Helena Rizzo, porém, fará sua estreia no “Masterchef Júnior”. A “chef” chegou ao talent show em 2021, substituindo a argentina naturalizada brasileira Paola Carosella. “Elas estão muito espertas hoje em dia e absorvem tudo muito rápido. Eu noto muito isso pelo retorno que recebo nos restaurantes quando opinam sobre o menu, falam o que gostam de comer, vêm comentar sobre cozinha, mesmo tendo 5 ou 6 anos”, explica.

Ao longo da curtíssima temporada, os oito aspirantes a chef vão brincar de Amigo Secreto MasterChef, se surpreender com uma explosão de balões gigantes e farão um mergulho na gastronomia nordestina com uma aula especial com Rodrigo Oliveira, um dos chefs mais renomados do Brasil. O grupo ainda vai se aventurar nos grandes clássicos da confeitaria francesa. “Os adultos, às vezes, se acham donos da verdade; as crianças, não. Elas não têm imposição e inveja e são livres das maldades da vida”, avalia Jacquin.

“Masterchef Júnior” – Band – Estreia dia 20 de dezembro.