Mariana Nunes celebra caminho diversos da médica Joana

Ao longo dos meses em que esteve gravando “Quanto Mais Vida, Melhor!”, novíssima novela das sete, Mariana Nunes manteve uma conexão intensa com Mauro Wilson e sua equipe de colaboradores. A cada novo bloco de capítulos sobre a Doutora Joana, a atriz de 41 anos precisava de alguns momentos de conversa com o criador do enredo inédito da Globo.

“A Joana constrói relações muito bonitas, mas muito complexas e profundas. Então, fiquei muito à vontade para conversar com o Mauro e todos os colaboradores. Eu precisava saber quem era responsável pela história da Joana (risos). Eu ficava extremamente surpresa com as reviravoltas, as bolas dentro e todas as camadas. Foi bom ter essa conexão para compreender os caminhos com mais propriedade”, explica.

De volta às novelas após uma participação em “Amor de Mãe”, Mariana ficou bastante pensativa sobre a temática da trama das sete – Foto: Divulgação

Na história, Joana é o braço direito de Guilherme, papel de Mateus Solano, em sua clínica particular. Médica competente, ela nutre uma admiração bem mais que profissional pelo chefe. Mas, sabendo da louca paixão que ele tem pela mulher, não chega a se declarar. Joana ainda tenta se afastar da família, mas acaba se aproximando justamente de Rose, de Bárbara Colen, que, em crise no casamento, encontra no trabalho voluntário um novo propósito para sua vida.

A médica atua na ala infantil de um hospital público e sonha reproduzir na clínica de Guilherme um espaço semelhante, com foco em atendimento de casos mais graves. Ao conhecer o trabalho de Joana, Rose se entusiasma com o projeto, passa a frequentar o hospital e se compromete a ajudar a médica a tirá-lo do papel. Com a sobrevida após o acidente aéreo, Guilherme retorna louco para resolver a crise no seu casamento e promete às duas que a Clínica Monteiro Bragança vai ganhar uma ala de atendimento público.

“A chegada da Rose faz com que o projeto saia do papel, no entanto, a Rose é a esposa do cara que ela é apaixonada. Olha que complexo isso. No início de tudo, a Joana e a Rose não são amigas, mas essa aproximação é a realização de um sonho. A partir de então, a novela ganha seus rumos. Não posso adiantar muito, mas tudo fica bem confuso e complexo”, despista.

Na história, os quatro protagonistas ganham uma segunda chance após um acidente aéreo. A atriz não tem dúvidas de quem gostaria que ganhasse, por mais um ano, uma nova oportunidade na Terra. “A Marielle Franco (vereadora do Rio de Janeiro que foi assassinada a tiros). Ela é símbolo de luta, revolução e força. Foi uma pessoa importantíssima para que eu pudesse fazer essa novela sossegada, com menos guerra e mais arte e amor”, aponta.

Com as gravações da trama finalizadas, Mariana Nunes está apenas curtindo cada capítulo que vai ao ar. Apesar de não poder mais mexer ou alterar qualquer coisa em seu desempenho no vídeo, ela viveu o período de gravações com bastante surpresa e expectativa nos estúdios.

“Enquanto a gente gravava, eu sentia que era uma obra aberta. Não tínhamos todos os roteiros na mão. Então, a cada capítulo que chegava, eu ficava surpresa com o que ia acontecendo e vendo as transformações do personagem. Espero que o público também tenha essa surpresa, essa comichão do que irá acontecer. Os personagens têm trajetórias de muito movimento. Fiquei feliz com o local de onde a Joana saiu e de onde ela chegou ao fim do enredo. Foi um trabalho incrível e ao lado de uma equipe dos sonhos”, valoriza.