Mais humor, por favor

No elenco de “Cara e Coragem”, Jeniffer Nascimento reforça os laços com a comédia na tevê

A comédia pode ser um campo muito mais complexo do que aparenta à primeira vista. Assim que começou a dar seus primeiros passos na carreira artística, Jeniffer Nascimento, inclusive, evitou percorrer uma trajetória cômica diante do vídeo. Porém, há alguns anos, a atriz, que vive a divertida Jéssica na trama de “Cara e Coragem”, começou a mudar sua visão sobre o assunto. “Em algum momento da minha carreira, eu tive uma certa resistência de fazer personagens com a veia do humor. Mas, ao longo dos últimos anos, eu percebi que é algo que eu sei fazer muito bem e preciso explorar da melhor maneira. É isso que estou tentando fazer com a Jéssica”, valoriza.

Na história das sete, Jéssica é melhor amiga e confidente de Duarte/Bob Wright, papel de Kiko Mascarenhas. Ela é a única que sabe sobre sua vida dupla do malandro. Trabalha na loja de aluguel de carros para casamentos do tio Robson, de Zecarlos Moreno, e finge ser motorista particular de Bob Wright como forma de ganhar um extra. É apaixonada pelo coreógrafo Renan, vivido por Bruno Fagundes, mas não é notada por ele.

“É uma personagem com muitas camadas. Apesar desse humor, a Jéssica traz debates muito importantes. É uma novela em que os personagens têm muita humanidade. A Claudia (Souto, autora) faz isso com maestria”, explica Jeniffer, que se identifica com alguns detalhes da personagem. “Eu estudava em uma escola particular, onde eu era a única menina negra. Eu sempre era a melhor amiga dos meninos, que gostava deles, mas só agitava os meninos para as minhas amigas. A Jéssica nesse lugar de amor não correspondido, vejo que ela representa a realidade de muitas mulheres pretas. De uma forma muito sutil e doce, acaba falando um pouco da solidão da mulher negra”, completa.

Se no campo amoroso Jéssica não é correspondida, ela sempre pode contar com a amizade inabalável de Duarte. “Vejo os dois quase como uma grande irmandade. A Jéssica é como um familiar do Duarte. Ela vai estar sempre ao lado dele para pentelhar e dar conselhos”, defende. O atual folhetim das sete é o primeiro trabalho de Jeniffer ao lado de Kiko. Os dois começaram a desenvolver uma relação durante os trabalhos de preparação virtuais da novela. “Fiquei muito feliz quando soube que seria parceira do Kiko. Eu o admiro demais. Na preparação online, a gente nunca tinha se visto, mas durante o primeiro exercício, já tivemos um ataque de risos. Ali a gente percebeu que a nossa química estava garantida”, relembra.

A trama de “Cara e Coragem” é o segundo trabalho de Jeniffer ao lado de Claudia Souto. As duas estiveram juntas em “Pega-Pega”, que foi ao ar originalmente em 2017. Por isso mesmo, a atriz de 28 anos gosta de dar alguns conselhos sobre o andamento da história para os colegas de cenas. “Eu falo para todo mundo não se apegar, nem tentar defender. Em algum momento, vai chegar uma novidade no texto que vai mudar o sentido de tudo. Temos de viver o presente dos personagens. Acho que isso é o mais legal do enredo”, elogia.

“Cara e Coragem” – De segunda a sábado, às 19h30, na Globo.