Lugar próprio

Ao se deparar com o texto de “Vai na Fé”, Carolina Dieckmann rapidamente se conectou com o projeto. Essa proximidade se deu graças aos diversos pontos em comum da história da advogada Lumiar com alguns acontecimentos recentes na vida pessoal da atriz. Assim como a personagem criada por Rosane Svartman, Carolina também encarou um período sabático ao lado do marido, precisou lidar com a perda da mãe e se deparou com questões sobre a maternidade. “O Ben, marido da Lumiar, quer tirar um ano sabático. Meu marido tirou um período sabático recentemente. A mãe da Lumiar irá enfrentar uma questão de doença. Perdi minha mãe recentemente. Além disso, ainda tem o fato dela não querer ser mãe. Eu sempre quis ser mãe e, por isso, quis entender isso mais a fundo. Então, essa volta me encantou por diversos motivos. A Lumiar fala sobre assuntos que eu quero discutir através da minha profissão”, defende.

Na história, Lumiar vive um casamento feliz ao lado de Benjamin, papel de Samuel de Assis. Ela se sente completa com a relação que tem com o marido, o trabalho no escritório e as aulas que ministra na universidade. Porém, o retorno de Sol, de Sheron Menezzes, ameaça a estabilidade da relação. A dançarina foi o grande amor do passado da vida do advogado. “Lumiar e Ben se gostam, se admiram, mas ele começa a questionar alguns aspectos da sua vida profissional, e ela não. Essa é a primeira discordância entre os dois”, explica.

Depois de um período morando nos Estados Unidos, você retorna às novelas após cinco anos. Como foi essa decisão de voltar ao ar neste momento?

Acho que foi um retorno bem natural. Eu e meu marido estávamos em um período sabático, nossa ida para lá também foi muito natural. Aí, pensei em voltar e meu marido também. E surgiu a novela. E foi a coisa certa, na hora certa. Acho, na verdade, que a novela tem um gosto de retomada para todo mundo.

Por quê?

A pandemia, né? Tudo ficou um pouco fora do lugar. Claro que eu estou muito mais por estar voltando para o Brasil. Mas estamos neste clima de retorno e de esperança. É um gás novo no trabalho.

Em “Vai na Fé”, a Lumiar é uma advogada empoderada com muitos dilemas dentro do relacionamento. O que chamou a sua atenção na personagem?

O projeto me encantou muito logo em uma primeira conversa com o Paulo Silvestrini (diretor). Quando me ligou, ele me explicou mais ou menos a trama da Lumiar. Então, ele disse que o marido dela tinha planos de tirar um ano sabático. O Tiago (Worcman, marido) tinha acabado de tirar um sabático. Isso não é uma coisa muito comum, né? Não tenho, por exemplo, nenhuma amiga que o marido tirou um período sabático. Já fiquei meio assim com as coincidências. Além disso, a Lumiar não quer de jeito nenhum ser mãe. E uma coisa que eu sempre tive muita dificuldade de entender, não na teoria, mas na prática, é como é, o que sente uma mulher que não quer ser mãe, já que eu sempre senti a maternidade tão aflorada. Isso me chamou muito a atenção. Também tem toda uma questão dela com a mãe.

Como assim?

Em conversas mais adiantadas, me passaram que ela terá algumas questões com a mãe e uma doença. Não posso adiantar muita coisa. Mas fiquei com isso na cabeça. Perdi minha mãe há algum tempo e tive processos emocionais muito ricos. Acho que a Lumiar apareceu na medida certa para falar sobre assuntos que eu queria tocar através da minha profissão.

Apesar de não ser uma vilã clássica, a Lumiar tem utilizado de métodos pouco morais para manter o casamento ao lado do advogado Ben. Como foi a construção desse casal?

Durante o período de preparação, eu quis focar muito na relação entre a Lumiar e o Ben. Acho que, ao fortalecer o casal, a gente fortalece o todo dentro da novela. Isso ajuda nessa torcida do público. Ajuda que o público fique dividido. Os dois são bem fortes, têm uma relação muito sólida. Então, não quis abrir muito a minha construção nessa fase mais inicial da novela.

A novela aborda a temática da fé em suas mais diversas formas e conceitos. Para você, qual é a sua leitura de fé?

Pra mim tudo é um jeito de você entender a vida. Eu tenho muita fé no amor. É o que me faz levantar, escolher o trabalho, é o que me faz construir a minha casa ou escrever, pintar, cantar, atuar. Eu amo as coisas, amo as pessoas com quem eu me relaciono. Isso me ronda demais.

De que forma?

Observo isso (amor) ao meu redor o tempo inteiro, é isso que me chama atenção na vida. Então, é para isso que eu vejo direcionada a minha fé. Mas eu acho que fé é, acima de tudo, muito particular. Eu sou essencialmente ecumênica. Acredito em tudo. Acho tudo possível, mas o que me move é a fé no amor.

Atualmente, você também pode ser vista na reprise de “Senhora do Destino”, que vai ao ar no Viva. Você gosta de rever seus projetos?

Adoro assistir aos produtos já finalizados. Eu assisto totalmente como espectadora. Não sou autocrítica. Eu adoraria rever a Leona da novela “Cobras & Lagartos”. Gostaria de revê-la pela estética dela, por ser uma malvada, já que fiz mais mocinhas que vilãs. Além disso, eu adorava a novela, eu adorava o Foguinho (Lázaro Ramos), a Ellen (Taís Araújo) e a Milu (Marília Pêra). Aliás, foi uma sorte imensa ter tido a oportunidade de trabalhar com a Marília Pêra tão de perto. É um trabalho que eu adoraria rever.

“Vai na Fé” – Globo – De segunda a sábado, às 19h30.

Mundo jurídico

Em “Vai na Fé”, Lumiar é uma advogada criminalista muito bem-sucedida. Porém, enquanto a personagem domina todos os detalhes do universo jurídico, Carolina Dieckmann teve dificuldade para se adaptar aos jargões da profissão. “Eu não tenho o menor conhecimento de vocabulário jurídico. Então, é difícil passar toda essa sabedoria e confiança da Lumiar”, explica.

Antes do início das gravações, Carolina assistiu a diversos vídeos para se aproximar do meio jurídico nos estúdios. “Foi a forma que encontrei para me familiarizar com as palavras. A Lumiar é uma advogada muito preparada. Estou ouvindo e vendo muitos vídeos para me familiarizar com os jargões, essa coisa da advocacia, dela ser tão preparada, uma advogada criminalista…”, aponta.

Na memória

Carolina Dieckmann sustenta inúmeras protagonistas e papéis de destaque em sua trajetória. Porém, seu trabalho em “Laços de Família”, que foi ao ar há mais de 20 anos, é um assunto recorrente no dia a dia da atriz. A trama foi assinada por Manoel Carlos, autor que completou 90 anos no último dia 14. “Acho que as novelas do Maneco sempre tiveram muito sucesso porque falam do cotidiano de uma maneira muito íntima, simples e fácil de identificar. Essa crônica do dia a dia é irresistível”, explica.

No folhetim do horário nobre, Carolina viveu a jovem Camila, uma estudante que acaba se apaixonando pelo namorado da mãe. Após se casar com o médico Edu, de Reynaldo Gianecchini, ela descobre um câncer, travando uma longa batalha contra a doença. Para a cena do início do tratamento da personagem, Carolina raspou os cabelos diante das câmeras. “Faria tudo de novo e um pouco mais. Sempre acho que posso fazer mais, meu corpo está muito ligado ao meu trabalho. Nunca usei vaidade para dosar o que iria fazer ou não. Para mim, o começo do barato é se entregar de corpo, é um momento que eu curto, pensar que cara que vou ter na personagem. E adorei ficar careca na época da novela”, relembra.

Instantâneas

Carolina é mãe de dois filhos: Davi Frota, de 23 anos, do casamento com o ator Marcos Frota, e José Worcman, de 15, da união com Tiago Worcman.

A atriz estreou na minissérie “Sex Appeal”, que está disponível no catálogo do Globoplay.

Ela também chegou a gravar uma participação no CD de Mumuzinho em 2015, na música “Desejo de Amar”.