Lugar de origem

Os mais de 25 anos de Thiago Lacerda como ator de televisão fez dele testemunha ocular de muitas histórias nos bastidores das novelas. Ao longo desse tempo, ele viu de tudo um pouco. Não à toa, Thiago tem deixado algumas lacunas na hora de compor o vilão Gaspar de “Amor Perfeito”, da Globo. Ainda desmembrando a história criada por Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr., Thiago tem se sentido instigado pelos caminhos volúveis do enredo. “Já vi muita coisa acontecer na tevê. Personagens que tiveram suas tramas alteradas pela própria história ou pela força do público. Acho que o Gaspar é um personagem que está muito à disposição da história. A ideia dos autores é deixar o caminho bem aberto mesmo”, aponta.

No folhetim das seis, Gaspar é o filho mais velho do Prefeito Anselmo, interpretado por Paulo Betti. Ele é o escolhido por Leonel, de Paulo Gorgulho, para casar com Marê, vivida por Camila Queiroz, e sedimentar o acordo que garante ao empresário o direito de explorar as águas termais das terras do prefeito. Rapaz ambicioso e sem escrúpulos, ele é seduzido por Gilda, de Mariana Ximenes. Os dois viram cumplices para dar o golpe em Leonel e Marê. “Eles têm uma ambição e um jogo de sedução. O Gaspar é um seguidor das ambições da Gilda. Mas claro que tem sua participação, autonomia e independência em suas ações. Ele tem objetivos escusos e se utiliza de métodos questionáveis para atingi-los”, explica.

Inicialmente, o Gaspar seria interpretado por Rafael Cardoso, que deixou o elenco da novela pouco antes do início das gravações. Como chegou até você a oportunidade de viver o vilão da trama?

Eu estava no finalzinho das férias com as crianças. O convite veio para já começar gravando. Não cheguei a falar com o Rafael, mas ele é um grande colega e amigo. Está sendo uma delícia viver esse personagem e cá estamos para defender o Gaspar. Feliz de gravar uma novela do início ao fim logo depois dessa loucura de pandemia e de todo esse horror que vivemos nos últimos anos. Muito bom reencontrar colegas e amigos. Gosto muito de estar em novela de época.

Por quê?

Sempre faço novelas de época, né (risos)? Meu primeiro trabalho na tevê foi de época. Fiz muitos e adoro fazer. Adoro as circunstâncias de uma novela de época, o mergulho que sugere em outro tempo, a pesquisa de comportamento. “Amor Perfeito” traz uma época muito interessante. Os anos 1930 e 1940 são muitos ricos. É uma época muito efervescente.

Sua última novela, inclusive, havia sido “Orgulho e Paixão”, que foi ao ar em 2018. Você estava com saudade do formato dos folhetins?

Acho normal ficar um tempo distante das novelas. Fiquei esse período lidando com a vida de outra forma e em outro lugar. Tive um privilégio que muitos de nós não temos. Nunca fiquei aflito por não estar em uma novela inteira. Acho que as coisas caminhavam do jeito que tinham de ser. Sabia que, mais cedo ou mais tarde, eu estaria de volta. Até escutava de algumas pessoas na rua questionamentos de quando eu voltaria para as novelas.

Você surgiu na tevê vivendo uma série de heróis. No entanto, nos últimos anos, tem enfileirado alguns vilões em sua trajetória. Os convites para viver antagonistas têm sido mais sedutores?

Parece clichê, mas eu gosto de bons personagens. Não ligo se vão ser vilões, heróis, antagonistas… Bons personagens sempre me agradam. As pessoas gostam muito dos meus heróis. E eu fiz muitos, né? Os heróis são muito convidativos também. Mas é divertido fazer outra coisa, brincar e sair da realidade. O vilão tem uma licença para passear em outros lugares que não vemos na vida real. Gosto de projetos que façam o público refletir, que provoque e apaixonem. O Gaspar é um personagem muito humano, ambicioso e que toma as decisões a partir dessa relação perversa e estranha com a Gilda. Eu, inclusive, acho que o Gaspar não tem o arquétipo do mau caráter. Isso é algo que me interessa bastante.

De que forma?

Acho o Gaspar repleto de contradições humanas. Em um primeiro momento, a relação dele com a Gilda é muito baseada no tesão. Tudo de uma maneira meio torta. Mas, ao longo dos capítulos, esses espaços vão sendo preenchidos de interação dos dois. Há uma natureza bem ampla. Ninguém é bom ou mau inteiramente. Todo mundo tem um lobo dentro de si. As transformações da história vão impactando no Gaspar. Vai se transformando ao longo da jornada.

A Gilda e o Gaspar têm uma relação muito carnal. A sedução foi um elemento importante da composição do vilão?

Acho que sim, o Gaspar é um vilão sedutor. Emprestei um pouco de mim para o personagem porque em alguns momentos posso ser sedutor (risos). Acho que o mal é bastante sedutor. Isso é um mito antigo. Veja a história de Nosferatu. O perverso é convidativo. Não sei exatamente como definir essa sedução.

Com mais de 25 anos na tevê, como você tem lidado com a passagem do tempo diante das câmeras?

É bonito o tempo. Gosto da ideia de envelhecer e buscar envelhecer bem, aceitando o tempo das coisas. Nunca pensei em fazer procedimentos no rosto, por exemplo. É muito mais no lugar de entender que o tempo é sábio e as coisas têm um caminho natural para ser. Sou feliz com a chegada do tempo.

Apesar de estar na tevê há bastante tempo, você é bastante reservado sobre sua vida privada. Como encara essa curiosidade do público?

Entendo a curiosidade das pessoas, mas não consigo acreditar muito que a minha vida pessoal interesse a alguém. Talvez seja inevitável porque minha profissão é pública, mas eu não tenho muita vontade de abrir as minhas coisas. E meu trabalho é muito mais interessante do que minha vida pessoal.

“Amor Perfeito” – Globo – Segunda a sábado, às 18h30.

Era das redes

Ao longo dos anos, Thiago Lacerda viu a profissão se transformar diante de seus olhos e das câmeras. O ator começa a lidar com o retorno e a repercussão das redes sociais em relação aos seus trabalhos. “Faço isso há muito tempo, né? Então, deu tempo de ver as coisas mudarem. Acompanho as redes sociais porque acaba atravessando nosso processo de trabalho. Acho legal porque é uma forma mais rápida e sem intermediários de lidar com o público”, aponta.

O ator confessa que não é um grande usuário das redes. No Instagram, Thiago reúne pouco mais de 470 mil seguidores. “Não é para mim. Não sou um cara da tecnologia. Acho que estamos ainda em processo de adaptação dessas novas ferramentas. O que não lido de jeito nenhum é falta de educação ou desrespeito nas redes”, ressalta.

Ver de novo

Após o sucesso de “Pantanal”, os remakes têm ganhado cada vez mais força nos projetos futuros da Globo. “Renascer”, também de autoria de Benedito Ruy Barbosa, terá uma nova versão no horário nobre no próximo ano. Thiago Lacerda, que interpretou o heroico Matteo em “Terra Nostra”, nutre esperanças de ver o folhetim em uma nova edição da trama de Benedito. “Não tenho apego ou ciúmes de personagem. Os personagens estão aí para serem contados. Acho que cada época tem seu elemento para contar uma história”, explica.

O ator, no entanto, não tem nenhum nome em mente para reviver o protagonista do enredo. “Se um dia ‘Terra Nostra’ for refeita, espero que seja por um ator que curta o personagem e se divirta também”, torce.

Instantâneas

Thiago praticou natação dos três aos 18 anos e ganhou mais de 150 medalhas em diversos campeonatos.

Desde 2001, ele é casado com a atriz Vanessa Lóes. Eles são pais de Gael, Cora e Pilar.

Em 2020, o ator fez uma rápida participação especial em “Salve-se Quem Puder”.

Carioca, o ator é torcedor declarado do Flamengo.