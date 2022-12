Linhas tortas

Há quem acredite que tudo acontece quando e como deve acontecer. Na vida de Tiago Marques, o Asael de “Reis”, isso parece fazer sentido. Quando o ator foi convidado para integrar o elenco da série da Record, a ideia era que coubesse a ele o papel de um filisteu. No entanto, havia um empecilho que fez com que ele não pudesse assumir o personagem. “Eu precisaria ganhar corpo em um período muito curto de tempo. Infelizmente, não rolou. Mas, um tempo depois, veio a chance de atuar como o Asael”, conta o vitoriense, que tem 29 anos.

Na trama, Asael é o mais novo de três irmãos. A família enfrenta dificuldades, mas o jovem, que é um soldado do exército israelita, não perde o senso de humor. “Ele está sempre comendo (risos). É o filho mais novo da Zeruia (personagem de Juliana Boller), é um guerreiro e, na série, luta e faz parte dos Valentes de Davi (vivido por Cirillo Luna)”, aponta Tiago. Para a preparação, a equipe passou por alguns workshops de montaria e de lutas com espadas e lanças. Um processo que surpreendeu Tiago, até por suas próprias experiências anteriores. “Sempre fui apaixonado por cavalos, monto desde criança. No entanto, descobri que montar não é subir no cavalo e sair andando. Tem muitos detalhes que nos ajudam a melhorar a montaria e nos dão mais segurança”, confessa.

Essa não é a primeira vez que o ator se envolve em uma produção bíblica. Ele já participou do espetáculo “A Paixão de Cristo” e, além disso, teve três outras atuações no gênero na própria Record – ele esteve em “Gênesis”, “O Rico e Lázaro” e “Jesus”. Por isso, assume que teve algumas facilidades na hora de construir Asael. “Sem dúvidas, isso torna o trabalho mais fácil. O texto tem uma linguagem rebuscada e, até mesmo no momento de estudar as cenas, fica mais tranquilo ter uma interpretação mais clara. A ‘Bíblia’ usa muitas parábolas”, avalia ele, que começou a se interessar pelas artes cênicas por conta de um tratamento de saúde. “Comecei a ter crises de pânico e minha mãe me inscreveu em um curso de teatro. No início, era uma obrigação. Depois, descobri que gostava daquilo”, entrega.

Nome completo: Tiago Marques Rodrigues.

Nascimento: 2 de junho de 1993, em Vitória, no Espírito Santo.

Sua atuação inesquecível: No espetáculo “A Paixão de Cristo”.

Interpretação memorável: Wagner Moura. “Sou suspeito para falar, mas gosto de grande parte dos trabalhos dele. É uma referência na arte. Ele se produz, escreve, dirige, assim como tantos outros. Mas o Capitão Nascimento, do ‘Tropa de Elite’, foi, sem dúvidas, um trabalho excelente”.

Momento marcante na carreira: Ter interpretado Jesus no espetáculo “A Paixão de Cristo”.

O que falta na televisão: “Mais notícias boas para a gente assistir”.

O que sobra na televisão: “Muitas notícias ruins”.

Com quem gostaria de contracenar: Wagner Moura.

Se não fosse ator, seria: “Quando paro para pensar sobre isso, não consigo imaginar nada”.

Ator: Wagner Moura.

Atriz: Viola Davis.

Novela: “Malhação”, seriado infantojuvenil da Globo exibido entre 1995 e 2020, totalizando 27 temporadas.

Vilão marcante: Nazaré, papel interpretado por Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: “Todos os personagens se tornam difíceis de compor”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Adoraria poder ver a primeira temporada de ‘Malhação’, de 1995”.

Que papel gostaria de representar: “Hoje, não tenho um específico. Acho que são todos que eu ainda não tive a chance de fazer”.

Filme: “Uma Lição de Amor”, dirigido por Jessie Nelson, lançado em 2001.

Autor: Sharon Lebell.

Diretor: Martin Scorsese.

Vexame: “Passo quase todo dia”.

Mania: “De pensar demais”.

Medo: “De perder as pessoas que amo”.

Projeto: “Tenho mais de 200 para o ano que vem”.

“Reis” – Record – Segunda a sábado, na faixa das 21h.