Linhas tortas

É comum, na tevê, que alguns projetos de novelas ou séries sejam engavetados, por tempo indeterminado. Foi o que aconteceu com “O Selvagem da Ópera”, série que a Globo desenvolvia para a faixa das 23h, escrita por Maria Adelaide Amaral. Igor Fernandez já tinha sido aprovado para a trama enquanto ainda gravava suas cenas como o popular Luan de “Bom Sucesso”, folhetim exibido pela Globo entre 2019 e o início de 2020. E foi justamente por conta da seleção daquela época que ele acabou sendo lembrado para “Cara e Coragem”.

“Acabei conhecendo a Bruna Bueno, que era a produtora de elenco responsável. Alguns anos depois, e isso me deixa muito feliz, Bruna ainda tinha meu nome na cabeça quando começou a escalar os personagens para ‘Cara e Coragem’. Ela resolveu me chamar outra vez e pronto: fiz o teste e cá estou eu, vivendo esse bailarino das alturas”, conta o mineiro, que dá vida ao conquistador Lucas da história escrita por Claudia Souto.

De cara, Igor se sentiu seduzido pela ousadia que enxergou em “Cara e Coragem”. “Aborda temas novos e bem diferentes na televisão. A começar pela ação. Nunca se falou sobre o universo dos dublês tanto quanto nessa novela”, defende ele, que é só elogios para o próprio personagem. “Lucas, como a maioria dos artistas brasileiros, passa por dificuldades, principalmente financeiras. Ele é muito bom no que faz, seu talento nunca é questionado e ele está sempre de bem com a vida, sorridente”, valoriza.

A familiaridade com a dança, no entanto, veio bem antes de “Cara e Coragem”. Na adolescência, Igor chegou a trabalhar em uma trupe circense e, como sentia falta de um trabalho mais específico de alongamento, encontrou no balé um meio de se sentir mais flexível. “Me apaixonei e nunca mais quis sair. Em seguida, fui buscando outros estilos de dança, como a dança de salão, o contemporâneo e o próprio funk. Acabei virando professor de dança em uma academia de ginástica por quase um ano”, recorda.

Na trama, Lucas atua na dança vertical. Quando começou a ler mais sobre o personagem, Igor confessa que se equivocou. “Peguei firme nos treinos de tecido acrobático, em Cataguases, Minas Gerais, porque acreditava que era disso que iria se tratar. Quando chegaram as preparações oficiais, em janeiro deste ano, a coisa era completamente diferente”, explica. Foi então que descobriu que deveria se dedicar a outros exercícios.

“A dança vertical é trabalhada em movimentos enquanto se está preso por equipamentos em alguma parede alta, como praticantes de rapel. Mas, em vez de escalar, o dançarino faz acrobacias e movimentos de dança pendurado nas alturas”, esclarece ele, que fez um curso específico e teve dois meses de preparação diária com Adelly Costantini, a coreógrafa de dança vertical da novela. “Sem dúvidas, a Adelly tirou o melhor de nós. Tenho certeza de que o que estamos fazendo está agradando o público visualmente”, gaba-se.

Nome: Igor da Silva Fernandes.

Nascimento: Em 31 de março de 1996, em Cataguases, Minas Gerais.

Atuação inesquecível: O motoqueiro Túlio da quarta temporada da série “Sob Pressão”, exibida no ano passado pela Globo.

Interpretação memorável: “Da nova geração, as do Gabriel Leone”.

Momento marcante na carreira: “O primeiro capítulo de ‘Bom Sucesso’, que foi a minha primeira novela”.

O que falta na televisão: “Cada vez mais representatividade”.

O que sobra na televisão: “Força de vontade”.

Com quem gostaria de contracenar: Adriana Esteves.

Se não fosse ator, seria: Arquiteto.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Adriana Esteves.

Novela: “Avenida Brasil”, escrita por João Emanuel Carneiro e exibida originalmente pela Globo em 2012.

Vilão marcante: Nazaré Tedesco, papel de Renata Sorrah em “Senhora do Destino”, novela escrita por Aguinaldo Silva e exibida originalmente pela Globo entre 2004 e 2005.

Personagem mais difícil de compor: Luan, em “Bom Sucesso”, novela escrita por Rosane Svartman e Paulo Halm e exibida originalmente pela Globo entre 2019 e 2020.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Caminho das Índias”, novela escrita por Gloria Perez e exibida originalmente pela Globo em 2009.

Que papel gostaria de representar: “Algum personagem de Machado de Assis”.

Filme: “Abril Despedaçado”, dirigido por Walter Salles e lançado em 2002 no Brasil.

Autor: Machado de Assis.

Diretor: Pedro Almodóvar.

Vexame: “Eu em qualquer evento ou festa. Sou sempre o que dança loucamente! Algumas pessoas estranham, é normal olharem torto, mas eu não estou nem aí, danço para valer e do meu jeito. É um vexame que faço questão de passar e ser feliz”.

Mania: “Moro sozinho e não consigo ficar de roupas normais em casa. Ou fico de roupas íntimas ou sem nada”.

Medo: “De morrer cedo”.

Projeto: “Ser feliz todos os dias”.

“Cara e Coragem” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 19h.