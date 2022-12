Linha de crescimento

Em sua estreia no posto de destaque,Isadora Cruz tem focado em todas as transformações que a personagem irá causar em sua vida

Protagonizar uma novela está longe de ser uma tarefa fácil. Isadora Cruz, porém, tem mantido certa calma e tranquilidade para viver a mocinha Candoca, de “Mar do Sertão”, da Globo. Em sua estreia no posto de destaque, a atriz de 24 anos tem focado em todas as transformações que a personagem irá causar em sua vida daqui até o último capítulo da história assinada por Mário Teixeira. “É muito bom viver uma personagem forte que tem me ensinado tanto. A Candoca me faz relembrar uma força que eu tinha dentro de mim. Através de personagens fortes, a gente consegue encontrar qualidades e defeitos que estavam adormecidos dentro da gente. Aprendo a cada capítulo com a força motora da Candoca. Ela é uma mulher que sabe usar sua voz a favor dos outros”, defende.

Na história das seis, Candoca é uma jovem que luta por aquilo que acredita. Professora em Canta Pedra, ela sonha tornar-se médica. Logo no início da trama, está noiva de Zé Paulino, papel de Sérgio Guizé, seu grande amor. Quando o rapaz é dado como morto, aproxima-se de Tertulinho, de Renato Góes, – após enorme esforço do rapaz. Dona do próprio destino, Candoca enfrenta as dificuldades que a vida lhe impõe com maturidade, mas sem nunca perder a graça e o bom humor. “Acho que o amor entre Candoca e Zé Paulino é algo de almas gêmeas, amor puro, quase de outras vidas. Eles começam a novela no ápice da paixão, mas acontece uma tragédia. Na segunda fase, esse amor vai ser redescoberto. É um amor que nunca morreu e ultrapassou qualquer tempo”, aponta.

Apesar de confiar em todo amor romântico entre Candoca e Zé Paulino, Isadora acredita que a novela será marcada por uma disputa pelo coração da jovem professora. Após a passagem de 10 anos, a relação entre Candoca e Tertulinho ganhará contornos mais sólidos. Para a atriz, o público terá inúmeras dúvidas sobre quem torcer ao longo do enredo. “São dois amores bem distintos, né? O Zé Paulino é amor de outras vidas, verdadeiro e inocente. O Tertulinho é baseado na praticidade da vida. São as ações do Tertulinho que vão conquistando a Candoca. Ele estava ao lado dela em momentos difíceis. Ela é muito grata a ele. Assim como essa escolha será difícil para Candoca, será difícil para o público. Vai dar o que falar…”, opina.

Natural de João Pessoa, Isadora morou nos Estados Unidos dos cinco aos nove anos de idade. Aos 16, passou um ano em Paris estudando teatro francês. Depois, quando retornou aos Estados Unidos, investiu na carreira internacional. Antes de ser escolhida para protagonizar a novela das seis, a atriz, que fez uma pequena participação em “Haja Coração”, estava morando em Los Angeles. “Estou feliz de ter a chance de estar ao lado de profissionais tão maravilhosos. Temos uma lista de talentos enorme. Todo mundo se diverte muito nesse trabalho. Todos em prol de mover essa história. Acordo animadíssima para vir gravar com pessoas tão especiais”, elogia.

“Mar do Sertão” – de segunda a sábado, às 18h30, na Globo.

Malas prontas

Antes de começar a desbravar os Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, Isadora Cruz esteve em Pernambuco e Alagoas para as primeiras gravações da novela das seis. O período no Nordeste foi importante para a atriz se aproximar dos colegas de elenco. “A gente se conheceu bem melhor. Passamos perrengues juntos, comemoramos as vitórias juntos, jantávamos juntos… Não só nós três (trio de protagonistas), mas toda a equipe também”, explica.

Já no ritmo intenso das gravações em estúdios, Isadora tem vivido o dia a dia atribulado de uma protagonista diante do vídeo. “Foi importante essa experiência no Nordeste para encarar essa pegada mais forte dos estúdios no Rio. É um volume bem pesado de trabalho, mas tudo está sendo prazeroso demais”, valoriza.

Instantâneas

Há três anos, a atriz namora Elik Ygubov, que vive nos Estados Unidos.

Isadora participou do filme de comédia holandês “Men At Work: Miami”.

Para viver Candoca, a atriz não precisou alterar seu sotaque em cena. “Sempre tive muito orgulho de ser paraibana. Sempre soube que é da Paraíba, das minhas origens, da minha raiz, que vem a minha força e é a base de quem eu sou verdadeiramente”, afirma.