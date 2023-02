Ligações reais

Revelada no reality “Big Brother Brasil 3”, Sabrina Sato agora se diverte como jurada no talent show “The Masked Singer Brasil”

A carreira de Sabrina Sato já trilhou caminhos um tanto inusitados. Entre 2000 e 2001, por exemplo, ela deu expediente no “Domingão do Faustão”, na Globo, onde chegou a fazer uma participação na novela “Porto dos Milagres”, também em 2001. Mas foi dois anos depois que sua vida deu o passo que marcaria, de vez, seu futuro: ela foi uma das participantes do “Big Brother Brasil 3”, quando se tornou famosa em todo o país. De lá para cá, atuou como repórter do “Pânico na TV!”, na Rede TV! E seguiu com o grupo para a Band, ganhou programa solo na Record e até participou de série na Netflix.

Hoje, porém, revisita suas próprias origens, só que em outra posição. Revelada em um reality show, Sabrina se orgulha por ser uma das juradas do “The Masked Singer Brasil”, de volta à Globo. “A gente ama reality! Estou impressionada com o tamanho da produção. É o mundo encantado dos mascarados (risos). Me sinto pronta para me divertir bastante e, claro, mostrar meu lado detetive”, conta.

Mesmo entrando na terceira temporada do “The Masked Singer Brasil”, Sabrina garante que já conhece bem o programa. “Assisto desde o início, adoro o formato. A Zoe, minha filha, adora os mascarados e as performances. Dona Kika, minha mãe, chuta tudo errado. É uma diversão”, entrega. Além disso, outro ponto encanta a paulista, que faz 42 anos no começo de fevereiro: os colegas com quem divide a bancada. “São pessoas que eu admiro e por quem tenho carinho. Tais é minha amiga, arrasa em tudo o que faz. O Edu foi meu parceiro de muitos domingos e o Mateus já está sendo uma grande surpresa”, derrete-se.

Apesar de bastante familiarizada com tudo que se relaciona ao “The Masked Singer Brasil”, Sabrina assume que, ao ser convidada para integrar a equipe, ficou surpresa. “Foi inesperado, mas aceitei na hora! Nunca tinha participado de um talent show e adoro esse lado lúdico que o programa tem”, diz. No ar, já deu para ver o quão à vontade Sabrina está. Mas ela não esconde a vontade de marcar bem sua participação ali. “Eu amava tentar descobrir quem eram os mascarados de casa. Agora, na bancada, podendo trocar com pessoas tão talentosas, está sendo demais. Podem esperar jurados dedicados e alguns ‘lookinhos’ também, né, que não poderiam faltar”, afirma.

Para tentar descobrir quem são os famosos por trás das máscaras, Sabrina já estabeleceu algumas táticas. Uma delas, entrega, é tentar colher dicas a partir das próprias fantasias dos participantes. “Já estou anotando tudo no meu caderninho, porque quero acertar todos”, fala. A caracterização, aliás, é sem dúvidas um dos pontos fortes do “The Masked Singer Brasil”, na opinião de Sabrina. “Não é porque eu estou nessa temporada, mas as fantasias estão ainda mais lindas. É mágico! Ao mesmo tempo em que são grandiosas, existe uma riqueza de detalhes”, valoriza.

Ainda sem saber os rumos que a atual temporada tomará, com as futuras apresentações dos concorrentes, Sabrina enumera algumas características que, acredita, sejam importantes na busca pela vitória. “Primeiro, é preciso ser discreto. Tem de manter o segredo sobre a participação. Fofoqueiro, aqui, não tem vez”, alerta. Mas nem só de glamour vive quem trabalha na tevê. Esse, na verdade, é outro aspecto que ela frisa. “Tem de ter disposição. O programa exige muita preparação, porque você canta, dança e atua para esconder sua personalidade. E ainda tem que sustentar o ‘look’”, argumenta.

