No comando do “Pipoca da Ivete”, Ivete Sangalo reforça sua conexão com o público



A tevê aberta ainda é um canal gigantesco de comunicação com o público. Em cima de um palco, Ivete Sangalo realiza performances para algumas centenas de pessoas. Ela, porém, completa mesmo sua linha de conexão com o público à frente do “Pipoca da Ivete”, que vai ao ar aos domingos na grade da Globo. O programa, que está em sua segunda temporada, faz parte de antigas ações da cantora baiana para manter viva essa ligação direta com seus fãs. “É um Raio-X da minha conexão direta com os fãs. Sempre tive uma comunicação ativa com eles. Me falam: ‘parece que você é amiga ou parente de cada brasileiro’. É como eu me sinto e meus fãs fazem me sentir. É uma relação direta e sem rodeios. O programa vem para contemplar a nossa relação”, explica.

Gravado nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, nesta nova temporada o “Pipoca da Ivete” foi totalmente reformulado. O programa conta com uma série de quadros inéditos. A cantora acompanhou de perto toda a remodelação da produção ao lado do diretor artístico Creso Eduardo Macedo.

“Eu estou gostando de tudo o que a gente está vivendo porque é tão visceral, estamos desenrolando novidades para cada quadro e isso é tão gostoso. A gente não está trabalhando com estruturas, mas sim com pessoas, então não é uma coisa estática ou algo que se possa rotular. Os momentos serão sempre apresentados de formas diferentes. Tudo é muito divertido, é uma compreensão dessas mil facetas emocionais: a gente quer rir, a gente quer se emocionar, quer ver o sonho de alguém realizado, ver criatividade, quer algo novo, quer ver como Ivete vai fazer isso ou aquilo, como é que o público vai sentir”, afirma.

Em seu segundo ano à frente do “Pipoca da Ivete”, a cantora se sente completamente confortável na função. Mesmo com a rotina puxada de shows e outros compromissos profissionais, ela ressalta a diversão a cada gravação nos Estúdios Globo. “É um projeto que me respeita como comunicadora. Isso me deixa muito confortável comigo mesma e dentro da proposta do programa. É onde eu me divirto, né? Não sei, inclusive, fazer nada triste. O cansaço é uma palavra pouco usada dentro do meu vocabulário”, aponta.

Apesar de contar com uma carreira estruturada nos palcos, Ivete tem se aproximado cada vez mais da televisão. Além do “Pipoca da Ivete”, ela também comanda o formato internacional “The Masked Singer Brasil” e, recentemente, esteve na apresentação da última edição do “Criança Esperança”. “A gente vai colocando novas personalidades. Quando eu estava no ‘Criança Esperança’, eu sabia que estava vivendo um tipo de emoção, tendo uma abordagem diferente. Tenho me debruçado em oportunidades de viver coisas diferentes”, valoriza.

“Pipoca da Ivete” – Domingo, às 14h20, na Globo.

Marcas do tempo

Convivendo há tantos anos com o sucesso, Ivete Sangalo sabe como a pressão do showbiz pode ser cruel. Por isso, ao longo de sua trajetória artística, ela aprendeu a lidar com as exigências do mercado. “Tento não ser muito exigente com isso porque seria muito cruel. A gente perde uma energia muito grande. Não fico mastigando aquilo que não posso mudar”, explica.

Atualmente, Ivete tem tentado simplesmente curtir os momentos em que está trabalhando. “Ficar estagnado na crítica faz que com que você não evolua. Sou maravilhosa demais para me estressar (risos). Mas isso não tem nada a ver com soberba ou achar que sou a maioral. É sobre eu mesma não me sabotar, não me destruir”, defende.

Instantâneas

Em janeiro do ano que vem, Ivete Sangalo comandará mais uma temporada do “Masked Singer Brasil”.

Ivete é casada com o nutricionista Daniel Cady.

Em 2012, a cantora fez sua estreia nas novelas, quando participou do remake de “Gabriela”, em que viveu a personagem Maria Machadão.