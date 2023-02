Leve e solta

A impulsividade de Paola Carosella foi o grande chamariz da chef de cozinha para a Globo. Ainda em novembro do ano passado, ela recebeu o convite para se unir ao time de jurados do programa “Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua”, que vai ao ar nas tardes de domingo. Só momento depois de aceitar, a chef nascida na argentina e naturalizada brasileira parou para refletir sobre o peso de sua decisão. “Foi tudo muito rápido. Perguntaram se eu queria participar de um reality nas tardes de domingo ao lado do Hassum (Leandro) e do João (Diamante). E eu falei: ‘sim, quero’. Depois que parei para pensar: ‘por que falei sim? Tô louca! Vamos ver no que vai dar (risos). Não faço ideia de como tudo será daqui para frente. Assim como eu não fazia ideia do que era a Band quando resolvi fazer tevê”, aponta.

A chegada à grade vespertina da Globo já fazia parte de um movimento de mudanças de Paola que começou com sua saída do “Masterchef Brasil”, da Band, em 2021. O programa foi responsável por apresentar Paola ao grande público da tevê aberta. Porém, após sete anos na função de jurada, ela foi em busca de novos caminhos em sua carreira diante das câmeras e além das cozinhas dos restaurantes. “Eu queria voltar para a tevê, mas em outro lugar. Queria mais o entretenimento e menos a figura da Paola jurada e professorinha. Queria sair do lugar da ‘chef’ de cozinha, que foi algo que fiz durante 32 anos. Queria me reinventar e usar tudo que aprendi na cozinha de uma outra forma. Poder falar mais de cozinha com afeto”, explica.

Longe de uma disputa gastronômica entre aspirantes a chef de cozinha, Paola pretende apresentar uma versão menos durona e mais afetiva diante do vídeo. No programa da Globo, ela irá encarar apenas mães e filhos em busca de uma divertida vitória na cozinha do programa. Correndo contra o tempo, os filhos precisam se virar e preparar uma receita. Tudo sob o olhar da mãe, que fornece todo o passo a passo – e a torcida – ao longo do processo. “São pessoas que já são bem-sucedidas em suas áreas. Elas não pretendem ser chef. Elas seguirão como atores, jornalistas, jogadores de futebol… Estamos aqui para escolher o melhor prato com entretenimento e humor. Tudo isso traz mais leveza ao projeto”, afirma.

Nascida em Buenos Aires, Paola já rodou o mundo e cozinhou ao lado de nomes estrelados. Ela chegou ao Brasil em 2001 e por aqui ficou: abriu o seu próprio restaurante em São Paulo e, há nove anos, iniciou carreira na televisão, no “Masterchef”. Apesar do nome referência na gastronomia, Paola é fã de uma comida simples e caseira. “Eu amo comer. E o que eu mais amo comer não é comida de restaurante, mas sim comida de casa. Amo passar o pão no molho que sobrou na travessa, um bife bem temperado, mas meio queimado, um macarrão que passou do ponto. Quando a pessoa se joga para cozinha, eu sou zero defeitos”, valoriza.

“Minha Mãe Cozinha Melhor que a Sua” – Domingo, às 14h25, na Globo

Tevê fechada

A Globo não será a única aparição de Paola Carosella nos próximos meses. A chef também passou a integrar o time de apresentadores do GNT, onde comandará o programa “Alma de Cozinheira”, que tem estreia prevista para o primeiro semestre. “O ‘Alma de Cozinheira’ é um projeto que foi tomando forma ao longo de vários anos, que vai me colocar num novo lugar, o de receber, o lugar de anfitriã. Todos os meus anos como cozinheira eu me refugiei no anonimato da cozinha, minhas conversas foram sempre com panelas, fogos e ingredientes”, explica.

Na produção, Paola receberá convidados para jantar e conversar sobre temas que conectam pratos a histórias de vida, conquistas, família, amores e a alguns casos divertidos também. Além do bate-papo, a apresentadora divide com o público o passo a passo das receitas realizadas. “Agora vou sair um pouco da cozinha e sentar à mesa com pessoas que admiro, deixando minha inquietude e olhar encantado pelo Brasil e sua gente guiar conversas saborosas, deliciosas, leves ou profundas, como as conversas que acontecem ao redor da mesa, quando a boa comida e as almas curiosas se encontram e entregam”, adianta.

Instantâneas

Paola Carosella também conta com um canal no Youtube, onde tem mais de um milhão de inscritos. “Meu canal vai continuar. Estamos finalizando algumas gravações”, afirma.

Paola é dona do Restaurante Arturito e do Café La Guapa.

A chef afirma que aprendeu a ser menos exigente na cozinha após uma lição de sua própria filha. “Ela faz umas coisas, faz uns bolinhos, bolo de chocolate. Mas ela falou: ‘você coloca muita pressão. Perco a alegria e fica muito chato’. Eu não quero fazer ninguém perder a alegria na vida, de nada. Passei a ser menos exigente”, recorda.