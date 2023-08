Laços fraternos

No elenco de “As Aventuras de José & Durval”, Rodrigo Simas valoriza parceria com o irmão em cena

O entrosamento cênico é uma questão fundamental para os atores ao longo de novos projetos. Em geral, essa condição tem origem no convívio e no trabalho de pré-produção. Rodrigo Simas, no entanto, chegou ao set de “As Aventuras de José & Durval”, do Globoplay, com essa questão totalmente resolvida antes mesmo de o diretor gritar “ação” pela primeira vez. Afinal, seu principal colega de cena é seu irmão caçula, Felipe Simas. Os dois encarnam diante das câmeras os também irmãos Chitãozinho e Xororó.

“O fato de sermos irmãos na vida real representa muita coisa. Para mim e para o Felipe é uma oportunidade significativa em nossa trajetória profissional. Tudo que nós dois vivemos, desde pequenos, não deixa de ter nos ajudado neste trabalho”, explica.

Com mais de 50 anos de carreira, a dupla de músicos sertanejos tem sua história retratada através dos roteiros assinados por Duda de Almeida, Dan Rosseto, Diogo Leite e Rafael Lessa. Na produção, que mistura fatos com situações fictícias, os artistas representam os músicos já na fase adulta, sendo Rodrigo na pele de José/Chitãozinho e Felipe como Durval/Xororó. Durante a infância, os estreantes Pedro Tirolli e Pedro Lucas entram em cena.

“Pela primeira vez conseguimos nos reconhecer e vivenciar a arte do outro em ação. Representa muito o fato de sermos irmãos, é algo muito significativo pessoal e profissionalmente. Quando entramos na sala de preparação, já chegamos com 50% estabelecido. Nossa relação, tudo o que vivemos, desde pequenos, nos ajudou na série”, aponta.

Com gravações realizadas no ano passado, a série contou com locações no interior de São Paulo, nas cidades de Amparo, Jaguariúna, Santo Antônio de Posse, São Bento do Sapucaí e Carlos Gomes. Durante os trabalhos, Rodrigo não teve muito contato com a dupla responsável por hits como “Evidências”, “Fio de Cabelo” e “Galopeira”. Ele, no entanto, recorreu a um vasto material de entrevistas e shows dos sertanejos.

“O Hugo (Prata, diretor geral) nos deu, literalmente, a licença poética. Assistimos a entrevistas deles mais jovens, shows que fizeram em diferentes épocas e assim seguimos nos preparando 24 horas por dia, seja no treino de voz, na fonoaudiologia ou nas aulas de violão. Foi um processo por inteiro, sempre como dupla”, ressalta.

Ao longo do enredo, a série mostra a evolução musical da dupla. Dos ensaios na humilde casa da família às apresentações em quermesses, caravanas, circos e bares ao estouro nos anos 1980 e 90, o caminho foi longo e cheio de percalços. Rodrigo, no entanto, não mostrará seus dotes musicais nas sequências. O ator e o irmão foram dublados pela dupla nas cenas em que aparecem cantando. “Não teria outro sentido. Para gente foi um alívio e uma honra”, afirma.

“As Aventuras de José e Durval” – Episódios disponíveis semanalmente no Globoplay.