Jus ao nome

Novelas das 18h são, normalmente, embasadas em grandes conflitos afetivos. Sejam eles de casais, de mães e pais com seus filhos, de irmãos ou mesmo de supostos bons amigos. “Amor Perfeito”, nesse sentido, tem um grande trunfo: aposta em vários lados de um mesmo sentimento. Afinal, gira em torno do romance complicado entre Marê e Orlando, os mocinhos vividos por Camila Queiroz e Diogo Almeida, e da busca do casal pelo filho perdido, sem saber que se trata do espevitado Marcelino, papel de Levi Asaf, mas também investe em bons personagens que vivem dilemas ligados ao amor. O título do folhetim, aliás, se encaixa muito bem na proposta dos autores Duca Rachid, Júlio Fischer e Elísio Lopes Jr.

Mas nem só de amor se alimentam as tramas de um folhetim. E no que diz respeito a vilões, “Amor Perfeito” vai muito bem. Gilda, defendida por Mariana Ximenes, desempenha com bastante competência a função de infernizar a vida da mocinha Marê. Agora, a novela parece entrar em uma nova fase da trajetória da víbora, em que se mostra disposta a conquistar Orlando. Para isso, haverá uma aproximação intencional com Marcelino, por quem o médico nutre imenso afeto, mesmo sem saber que se trata do filho biológico que julga estar morto. Mas, pela sinopse de “Amor Perfeito”, Gilda se encantará pela criança – vale lembrar que ela já confessou que também perdeu um filho no passado. Ou seja, há diversos elementos para serem trabalhados pelos roteiristas capazes de prender a atenção dos telespectadores.

Quanto à audiência, não há o que se queixar de “Amor Perfeito”. Com cerca de 60 capítulos exibidos, o folhetim já tem média igual à geral deixada pela antecessora, “Mar do Sertão”, que se despediu da grade da Globo em março com 19,3 pontos. Considerando que os hábitos mudaram e uma parte do público prefere acompanhar as novelas via streaming – no caso da Globo, pelo Globoplay –, pode-se dizer que o resultado tem sido bom, na comparação com outros recentes da mesma faixa de horário. E a julgar pelos rumos que o texto vem tomando, dá até para esperar que esses números cresçam mais perto da reta final da história – a previsão é que o último capítulo seja exibido no final de setembro.

Além dos mocinhos e da grande vilã Gilda, “Amor Perfeito” explora ainda outro núcleo que vem se mostrando cada vez mais interessante: o da secretária Verônica e do advogado Júlio, interpretados por Ana Cecília Costa e Daniel Rangel. O rapaz só agora descobre que a mãe tem um caso com o patrão, o prefeito Anselmo – uma atuação brilhante de Paulo Betti. Não deve demorar a descobrir que o romance é mais antigo do que imagina e que o político é, na verdade, seu pai. Ana Cecília é uma atriz que vem aparecendo cada vez mais nas novelas, mas esse papel parece abrir mais portas para que se torne popular entre os telespectadores.

Daniel, aos 27 anos, encara sua terceira novela – mas já deu expediente em papéis de grande destaque nas séries “Eu, a Vó e a Boi”, do Globoplay, e “O Coro: Sucesso, Aqui Vou Eu”, da Disney+, além de ter se tornado conhecido em “Malhação: Vidas Brasileiras”. Agora, na pele de um advogado amoroso e gentil, mostra-se um antagonista com boas chances de arrebatar uma parte da torcida do público pelo final feliz de seu personagem ao lado da amiga e paixão de infância Marê. Vale a pena prestar mais atenção nessa dupla, porque Ana Cecília e Daniel não param de crescer na novela e sobressaem mesmo quando contracenam com os medalhões de “Amor Perfeito”.

“Amor Perfeito” – Globo – Segunda a sábado, na faixa das 18h.