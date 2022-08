Junto e misturado

Paulo Vieira expõe sua própria história ao mostra curiosidades e personagens do Brasil profundo no sentimental “Avisa Lá Que Eu Vou”

Passear pelo Brasil mais profundo em busca de histórias interessantes sempre rende bons programas ou quadros de tevê. No passado, Regina Casé mostrou toda sua desenvoltura com o lado mais popular do país a bordo de produções como “Programa Legal” e “Brasil Legal”.

Em um dos quadros de sucesso do “Fantástico”, Maurício Kubrusly passou mais de 15 anos revelando talentos e curiosidades de cidades interioranas no “Me Leva Brasil”. Fazendo valer a tradição do dominical de viajar pelo país, surge agora o “Avisa Lá Que Eu Vou”, produção comandada pelo comediante Paulo Vieira exibida de forma resumida na revista eletrônica, mas que ganha uma versão completa no GNT, sempre às terças. Em 10 episódios, muito além da habilidade de improvisar e vasculhar bons “causos”, Paulo mostra que, ao contrário de Regina e Bubrusly, ele não está nas cidades como o famoso viajante em busca do inusitado, mas como parte deste mesmo Brasil cheio de contrastes.

O episódio de estreia funcionou como uma “carta de intenções”, onde Paulo pede licença ao telespectador para mostrar suas origens. Natural de Goiás, mas criado no Tocantins, é para o Estado mais novo da Região Norte que ele fez sua primeira viagem para explorar os encantos da cidade de Natividade. Na região, a conversa de Paulo com sua mãe sobre ancestralidade foi carregada de emoção e humor. Mesmo reservado com sua vida pessoal, o humorista não tem qualquer receio de expor suas intimidades e pensamentos. Sem forçar a barra, ele consegue contar sua própria história e valorizar os seus, ação que o aproxima do telespectador e que o torna personagem principal do “Avisa Lá Que Eu Vou”. Neste sentido, a produção se torna um complemento ao “Isso é Muito Minha Vida”, quadro mais voltado para a ficção e humor escrachado, que era o que se salvava no extinto “Se Joga”.

O humor sempre permeou a carreira de Paulo. Ainda assim, ele teve de batalhar bastante para conquistar espaço. A primeira boa oportunidade surgiu pelas mãos de Fábio Porchat, que o convidou para ser seu coadjuvante no “Programa do Porchat”, talk-show que apresentou por dois anos na Record. Com a ida de Porchat para a Globo, Paulo acabou entrando no mesmo pacote e quem mais se beneficiou da transição foi a própria emissora. Ao mesmo tempo popular e sofisticado, o tom cômico de Paulo merecia o destaque e os holofotes da maior emissora aberta do país.

Por representar tantas minorias, ele consegue abordar temas com propriedade e em sintonia com um novo tipo de comédia, onde todo mundo pode rir junto. Em um momento onde grande parte das produções de humor e de viagem carecem de maior inspiração e profundidade, o “Avisa Lá Que Eu Vou” documenta o país com todas as suas proezas e diferenças.

“Avisa Lá Que Eu Vou” – Globo – aos domingos, dentro do “Fantástico”. GNT– nas terças, às 22h45, em versão completa