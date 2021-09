Josiane Oliveira, ex-participante do BBB, morre aos 43 anos, vítima de um AVC

Josiane Oliveira, também conhecida como Josy, participante do BBB 9, morreu no sábado, 5, aos 43 anos. Segundo informações do G1, Josy foi diagnosticada com um aneurisma no fim de 2020, e sofreu um AVC (Acidente Vascular Cerebral) durante a realização de uma cirurgia realizada na última terça-feira, 31. Desde então, ela vinha em coma induzido.

Josiane Oliveira, também conhecida como Josy, foi participante do BBB9 – Foto: Divulgação

Nascida em Juiz de Fora, Minas Gerais, e formada em psicologia, ela participou do Big Brother Brasil quando tinha 30 anos de idade, e trabalhava também como cantora. Em 2009, antes de entrar na casa do reality show, ela precisou passar pela Bolha de Vidro, localizada em um shopping na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, ficando confinada ao lado de Emanuel Tiago Milchevski, Daniel Gevaerd e Maira Britto. Ela foi escolhida pelo público, assim como Emanuel, para participar em definitivo do jogo.

Josiane Oliveira foi a sexta colocada do BBB9, superando dois paredões antes de ser eliminada com 68% em disputa com Ana Carolina. Dentro da casa, ela chegou a ter um affair com o participante Newton, o Ton. A edição foi vencida por Max Porto em uma das finais mais parelhas da história do reality show, superando Priscila e sua então namorada, Francine, na final.