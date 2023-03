Jogo duplo

À espera da segunda temporada de “Todas as Flores”, em abril, Luiz Fortes valoriza trajetória do misterioso Rominho

Personagens envolvidos em tramas de suspense podem ser mais instigantes para alguns atores. Luiz Fortes, por exemplo, viu justamente a ambiguidade inicial do misterioso Rominho de “Todas as Flores”, novela do Globoplay, se transformar em uma das maiores preocupações em seu trabalho de construção. Essa, na verdade, acabou se tornando a parte mais difícil de todo o processo. “O mais complexo foi fazer o público ficar intrigado naquele contexto e ter dúvidas sobre o caráter da personagem. Construir camadas para ele e humanizá-lo se tornou meu maior foco. Rominho está sempre sendo colocado à prova e fazer o público entender isso era importante”, avalia.

Na história, Rominho é refém de uma facção criminosa envolvida com tráfico humano. Na fazenda em que está preso, ele conheceu Jéssica, papel de Duda Batsow, por quem se apaixonou. Mas, para se manter seguro por ali, já precisou ajudar pessoas ligadas à própria organização. A proteção excessiva que demonstra ter por Jéssica é que abre possibilidades para que se duvide se o personagem está se juntando aos criminosos ou se, estrategicamente, tenta se fortalecer para cuidar da amada e, quem sabe, conseguir fugir dali.

“A repercussão da novela deixou todo mundo feliz e foi consequência de muita luta e dedicação. Foi bem interessante esse primeiro contato com o público na minha estreia. Fiquei contente com os recados de pessoas emocionadas e inspiradas. É bom colher frutos de um trabalho feito com amor e carinho”, derrete-se o rapaz, que dá seus primeiros passos na tevê com “Todas as Flores”.

A segunda temporada de “Todas as Flores”, que tem estreia marcada para 5 de abril, chegará com muitas cenas fortes, reviravoltas, drama e novas doses de suspense. Pelo menos é o que promete Luiz. “Na primeira fase, o núcleo da fazenda começou a ter movimento e nessa seguinte vai ter vários conflitos e novidades que o público não imagina. Estou ansioso para ver cenas específicas, principalmente as mais pesadas”, diz, escondendo detalhes sobre o que está por vir. Além da estreia na plataforma de streaming, está prevista ainda para 2023, no segundo semestre, a exibição da novela na própria Globo. Porém, em uma versão editada para a faixa das 23h.

Luiz faz questão de mencionar que são justamente as sequências mais densas e fortes que ele mais curte gravar. “Gosto de mergulhar nesse mundo de cenas dramáticas e entender as camadas que cada uma tem por trás, em sua composição”, defende. Com “Todas as Flores” inteiramente gravada, Luiz dá a entender que já tem outros projetos para 2023. Só não conta se serão, também, na televisão. “‘Todas as Flores’ está sendo um projeto de muitos frutos. Foi uma experiência incrível e sou muito grato por ter feito parte desse sucesso. E também pelas portas que ele está abrindo”, celebra.

Paulista de 21 anos, Luiz iniciou a carreira profissional como modelo, aos 16 anos, mas também se dedicou ao esporte. Campeão paulista de vôlei e ex-atleta de categorias de base de futebol, ele mantinha a atuação presente em trabalhos de escola e também em vídeos que gravava por lazer. “O esporte foi um dos elementos mais importantes da minha vida. Hoje, muito do que sou e busco é consequência de 18 anos da prática em várias modalidades”, conta ele, que estudou na Escola de Atores Wolf Maya e, antes de ser escalado para “Todas as Flores”, fez testes para o seriado infantojuvenil “Malhação”.

“Todas as Flores” – Globoplay – Segunda temporada estreia dia 5 de abril.