Isolamento dramático

Cauã Reymond deu uma pausa na intensa agenda de gravações de “Um Lugar ao Sol”, próxima trama das nove, para revisitar um personagem que o marcou de forma muito profunda: o Dante, protagonista de “Ilha de Ferro”. Primeira Série Original Globoplay, lançada na plataforma no final de 2018, a produção estreia na tevê aberta na próxima segunda, dia 9 de agosto.

Com roteiro idealizado por Max Mallmann e Adriana Lunardi, sob a supervisão de Mauro Wilson, o projeto demorou quase dois anos para sair do papel, o que só aconteceu com a escalação do cineasta Afonso Poyart como diretor da produção. Cheio de boas memórias dos bastidores, o ator já pode medir a boa repercussão da trama entre os assinantes nas ruas e nas redes sociais, mas encara com bons olhos a possibilidade de a série chegar a um público mais abrangente que o do “streaming”.

“Foi um trabalho que exigiu muito de todos os envolvidos. O resultado fez a gente entender que todo o esforço valeu a pena. Então, ver a série ganhar a confiança e o alcance da emissora é gratificante”, valoriza.

Com uma primeira temporada de 12 episódios, a produção retrata a rotina complexa e cheia de ação dos funcionários da PLT-137, plataforma de uma companhia de exploração petrolífera fictícia. Fincada em alto-mar, o local mistura condições de trabalho adversas, carência afetiva pelos períodos de isolamento dos contratados e jogos de poder interno.

Nesse esquema, Dante é o engenheiro de produção e coordena um time de funcionários prontos para qualquer missão. Apesar de muito competente, ele tem problemas sérios com protocolos e hierarquias. Disposto a galgar novas funções, Dante espera assumir o posto de gerente de plataforma e essa expectativa acaba tornando-se sua primeira grande frustração ao perder o posto para Julia, personagem de Maria Casadevall. “Dante é um amargurado, mas do bem. No momento em que ele acha que as coisas vão começar a dar certo, tudo se transforma. Os problemas no trabalho acabam se tornando pequenos perto dos dilemas que ele tem de encarar na família”, conta o ator.

Em terra, seu casamento com Leona, papel de Sophie Charlotte, desmoronou. Além disso, ele carrega a culpa por causa do mal explicado acidente que deixou, Bruno, seu irmão mais novo interpretado por Klebber Toledo, em coma. Entre memórias e sonhos, aos poucos, a série vai explicando como a vida de Dante chegou ao drama extremo que aflige tanto seu cotidiano.

“A relação do Dante com a Leona e com o Bruno é quebrada por uma traição de ambas as partes. As duas pessoas que ele mais ama e estão mais próximas a ele, são justamente as que quebram sua confiança em relação à humanidade. Ele fica muito perdido”, adianta.

A preparação para um tipo tão denso exigiu bastante de Cauã. Além de cursos ligados à indústria petrolífera, ele teve apoio da preparadora de elenco Ana Kfouri e do diretor Afonso Poyart. “Foram meses estudando para poder pisar em uma plataforma. A vida de quem trabalha embarcado é carregada de solidão. Precisei de ajuda para encontrar o ponto certo da melancolia e raiva que regem esse personagem”, detalha.

Natural do Rio de Janeiro, Cauã começou jovem na carreira de modelo. Depois de residir em cidades como Paris e Milão, decidiu voltar ao Brasil para investir na atuação. Acabou se destacando logo em sua primeira oportunidade na Globo, como o atrapalhado Mau Mau, da temporada 2002 de “Malhação”. Estudioso e autocrítico, Cauã sempre quis demonstrar que poderia ir além do rostinho bonito e conseguiu a partir de muito trabalho.

Com uma bagagem de mocinhos e jovens complexados que o consagraram como um dos principais novos galãs da emissora, ele passou a ter mais autonomia ao selecionar seus papéis. Aos 41 anos, entre o simples entretenimento de novelas como “Avenida Brasil” e a “Regra do Jogo” e a pressão dramática de projetos mais curtos como “Amores Roubados”, “Justiça” ou até mesmo “Ilha de Ferro”, ele prefere o meio do caminho. “A televisão está aí para fazer o público rir e chorar. É totalmente possível e necessário que produções mais comerciais convivam com projetos mais densos e que levem o telespectador a alguma reflexão. Isso é bom para todo mundo”, acredita.