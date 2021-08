Irene Ravache fala das contradições da vilã Sabine de ‘Pega-Pega’

A trama de “Pega-Pega” impressiona Irene Ravache, 76 anos, até hoje. Exibida originalmente em 2017, e agora reprisada por conta da pandemia, a comédia de Claudia Souto encanta a intérprete da vilã Sabine por conta do conteúdo atual de sua história, centralizada em um roubo milionário que acaba por mesclar boas e más condutas em personagens realistas. Em comum, a máxima do “jeitinho brasileiro” de sempre querer se dar bem no final. “A Sabine é uma figura prepotente que odeia o próprio País e tenta corromper as pessoas em benefício próprio. Um tipo muito comum de se encontrar pelas ruas, infelizmente”, destaca.

Carioca que vive na ponte-aérea entre o Rio e São Paulo, Irene é do tipo que nunca fez outra coisa a não ser atuar. Com passagens por diversas companhias teatrais e emissoras de tevê, como Tupi, SBT, Record e Globo, foi nesta última que ela fez sua estreia no vídeo, em “Paixão de Outono”, de 1965. Quase seis décadas depois, a atriz se orgulha de manter o vínculo artístico com a emissora em que fez trabalhos célebres como “Champagne”, “Sassaricando”, “Passione” e a recente “Espelho da Vida”.

Nos anos 1960, esteve em produções na Globo, Excelsior e Tupi, onde participou da ousada “Beto Rockfeller”, de 1968. Com a sua derrocada (Tupi), assinou com a Band para fazer “Cara a Cara”, de 1979. Depois de um tempo dedicada exclusivamente ao teatro, Irene voltou à Globo com status de protagonista nos anos 1980 em “Sol de Verão”, e emendou clássicos como “Elas Por Elas”, “Ti-Ti-Ti”, “Guerra dos Sexos” e “Sassaricando”. Na década seguinte, rejeitou um contrato de longa duração e voltou a fazer trabalhos esporádicos no SBT, onde se destacou com o “remake” de “Éramos Seis”, e na Record, na fraca “Marcas da Paixão”. A volta definitiva à Globo seria em 2005. Convidada por Silvio de Abreu, ela viveu um dos personagens principais no sucesso “Belíssima.

Irene Ravache – Foto: Divulgação

Nos anos 1980 você participou de clássicos das 19h como “Elas Por Elas”, “Ti-Ti-Ti” e “Guerra dos Sexos”. Esse histórico ajudou na hora de você acertar sua participação em “Pega-Pega”?

Com certeza! Vivi momentos e personagens maravilhosas sob o texto de autores como Cassiano (Gabus Mendes) e Silvio (de Abreu). Impossível não lembrar dessa época quando chega um convite para a mesma faixa. Acho que “Pega-Pega” bebeu na mesma fonte desses clássicos.

Sob o ponto de vista da intérprete, quais as principais diferenças entre as novelas das sete feitas nos anos 1980 e as de agora?

Hoje as novelas precisam ser realistas ao extremo. Se não for assim, o público se afasta. Para os atores, é um efeito bem interessante. Acabou a ideia de que a vilã é profundamente má e a mocinha é uma mulher perfeita. As personagens têm múltiplas facetas e isso deixa o trabalho mais rico.

Sabine foi concebida como uma homenagem da autora Claudia Souto a Odete Roitman, vilã que odiava o Brasil vivida por Beatriz Segall em “Vale Tudo”. Décadas depois, você acha que o País chegou ao ponto de ser odiado novamente?

A corrupção sempre existiu e agora pelo menos a gente pode cobrar e pressionar mais. Acho que Sabine surge como uma Odete mais consciente de que é preciso se adaptar a cada situação. Dependendo do momento, Sabine vai usando suas máscaras. A única coisa de real nela é o amor pelo filho adotivo.

A descoberta da verdadeira família do Don (David Junior) fez Sabine mostrar que também pode ser cruel. Além da Odete Roitman, você buscou outras inspirações para a personagem?

Nem precisei ir muito longe. O Brasil é um país de extrema injustiça, o que gera um conflito de classes enormes. A Sabine é a face de um Brasil rico e mal educado. Ela só consegue ser legal com alguém que julga inferior quando precisa de algo. Isso a gente vê na rua. Não é nem necessário buscar referências no cinema ou na tevê.