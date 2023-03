Inventando moda

A moda é um dos setores mais mutantes da sociedade. Ao longo da história, as tendências do universo fashion vão e voltam com uma intensa rapidez e naturalidade. No entanto, para o estilista Lucas Anderi, a moda vai muito além desse mundo que movimenta estilos e cifras bilionárias. E foi justamente durante sua passagem no “Esquadrão da Moda”, que vai ao ar nas noites de sábado do SBT, que Anderi viu como a moda pode ser um agente transformador em vários sentidos. “O mais maravilhoso é ver o quanto estamos cutucando a autoestima da mulher. A gente vê quando uma pessoa quer mudar. Ela se olha de verdade uma semana depois da transformação. Eu, como estilista, vejo que cada vez mais as roupas estão com aspecto mais desbotado, contudo, bem vestido. Carregar aquele look é você se sentir bem, isso é estar na moda”, explica.

O “Esquadrão da Moda” está no ar desde 2009. Anderi, porém, assumiu o posto de apresentador apenas no ano passado. Pelo segundo ano consecutivo à frente do programa, ele celebra a chance de ajudar vítimas da moda, filtrar gostos duvidosos e recuperar a autoestima das participantes. “Estamos fazendo essa temporada com muito amor. Ainda estamos aprendendo, mas acho que está ficando cada vez melhor”, explica o estilista, que também conta com a chegada do diretor Márcio Esquilo ao longo da nova leva de episódios. “Estamos apaixonados por esse diretor. Quando o conhecemos, pensamos: ‘o que vamos fazer?’, mas logo percebemos a doçura que ele é e isso se reflete no programa”, completa.

Anderi também divide o comando da produção com a modelo Renata Kuerten. Os dois já se conheciam dos bastidores das passarelas e ensaios fotográficos. Porém, estreitaram relações ao longo das gravações do programa do SBT. “Acho que ficamos cada vez mais entrosados. Juro que, às vezes, a gente fala a mesma coisa ao mesmo tempo. A convivência provoca isso. Digo que ano passado estávamos noivos, mas agora estamos casados. Agora vamos só fazer bodas (risos)”, vibra.

Cada vez mais consciente do papel da moda dentro de discussões relevantes da sociedade, Anderi celebrou a introdução de um aspirador gigante ao programa. As roupas não utilizadas pelas participantes serão sugadas por um tubo, substituindo a lixeira das outras edições, um ato de consciência social e ecológica. “A troca do lixo pelo tubo foi uma sacada genial. Honestamente? Incomodava a gente jogar as coisas no lixo. Sempre perguntávamos se não podíamos falar outra coisa. Acho que o tubo mostra como estamos atualizados”, valoriza.

“Esquadrão da Moda” – Sábado, às 22h30, no SBT.