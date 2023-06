Intervenção pessoal

O processo de composição de personagens na teledramaturgia pode, muitas vezes, ser extremamente particular. E até envolver elementos que pareçam não fazer sentido para quem está de fora, mas que fazem grande diferença para os profissionais que atuam. Parece ser o caso de Thamiris Mandú, a Amanda de “A Infância de Romeu e Julieta”, novela infantojuvenil do SBT. Primeiro, apelou para a Astrologia e decidiu escolher o elemento Terra para desenvolver o papel. Afinal, trata-se de uma mulher que pode ser vista como uma pessoa pé-no-chão. Em seguida, a atriz aproveitou o curso de formação em Yoga que estava concluindo para se direcionar. “Resolvi escolher um asana (postura) que melhor descrevesse a personagem e que me ajudaria a trazer ela para o meu corpo antes de entrar em cena. Foi Vrksasana”, revela.

Na história escrita por Iris Abravanel, Amanda é uma mulher carinhosa e amorosa com a família e com todos que a cercam, mas dura quando acredita que um posicionamento mais firme é necessário. “Metaforicamente, eu a chamaria de árvore, aquela que acolhe e traz afago em forma de palavras”, analisa. Amanda também é madrinha de Julieta, papel de Vittória Seixas, e sócia no Armazém Vila das Flores de Mariana, vivida por Juliana Schalch, comadre e mãe de Julieta. Ela também é mãe de Téo e Nath e esposa de Enzo, interpretados por Miguel Schmid, Arlyane Carvalho e Lincoln Tornado, respectivamente. “Mas Téo é filho de outro relacionamento que será desvendado na trama”, avisa.

“A Infância de Romeu e Julieta” é a primeira novela na carreira de Thamiris. Mas sua vontade de atuar no SBT já existia antes de a chance chegar. “Depois de muito tempo enviando material para a diretora de casting da emissora, a oportunidade para um teste veio”, conta. E logo se impressionou pela proposta do folhetim infantojuvenil. “Quando soube que se tratava de uma adaptação do clássico de William Shakespeare e li a sinopse da personagem Amanda e vi como seria a relação dela com Julieta, fiquei animada de cara”, entrega.

Trabalhar com o público infantil está longe de ser uma novidade para Thamiris. Quando começou profissionalmente no teatro, a atriz atuava em festas de crianças e esteve em musicais voltados para esses telespectadores. “É uma área na qual já naveguei bastante”, garante. A experiência no contato com tantos atores mirins, no entanto, tem se mostrado surpreendente.

“A gente pensa que está ensinando algo, mas na verdade é o oposto”, assume. Além disso, Thamiris também se empolga com a quantidade de veteranos que atuam com ela na novela. “Às vezes, me belisco quando olho para o lado e me vejo em cena com Lu Grimaldi, André Mattos, Gui (Guilherme) Sant’Anna e Luiz Guilherme. Cresci assistindo e admirando todos eles e nem acredito nessa oportunidade linda que está sendo de troca”, derrete-se.

Além de atriz, Thamiris, que tem 32 anos, também é bailarina clássica. Uma união de artes que se complementam na forma de agir. “A dança, assim como a música, traz uma disciplina absurda. É o remédio e o veneno do artista. O balé me trouxe uma consciência corporal, de espaço e, assim como o teatro, me ensina que sem o coletivo não se faz nada. Para um ator, isso é um pacote completo”, analisa.

Por outro lado, sua autocrítica também se influenciou por essa junção. “Com a dança, aprendi a me cobrar muito, a suportar dores e desconfortos que nem sempre são saudáveis. Hoje, minha relação com a dança se limita a preparar e manter meu corpo e minha mente prontos e saudáveis para entrar em cena”, explica.

“A Infância de Romeu e Julieta” – SBT – Segunda a sábado, às 20h30. Capítulos disponíveis também no Prime Video, serviço de streaming da Amazon.