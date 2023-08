Intercâmbio cultural

Gravações de “Além do Guarda-roupa” fizeram Lucas Deluti gravar com atores coreanos sem saber nada do idioma

A profissão de ator pode revelar grandes surpresas e isso Lucas Deluti certamente já sabia. Mas o baiano, que completa 21 anos em novembro, passou por uma experiência completamente inusitada em seu trabalho mais recente no audiovisual. Com “Além do Guarda-roupa”, drama nacional do HBO Max, ele teve a chance de atuar com jovens coreanos sem qualquer experiência com o idioma. “Foi muito desafiador e divertido. Fazer milhares de cenas contracenando com pessoas que não falavam a minha língua foi algo que nunca imaginei viver”, assume.

Na trama, Diguinho é um menino jovem que está descobrindo sua sexualidade. Isso em meio ao universo da luta, totalmente machista e opresso. E, ao mesmo tempo, vive um momento mágico de se apaixonar pela primeira vez. Tudo na loucura de descobrir um portal mágico que liga o Brasil e a Coreia, que se abre justamente pelo guarda-roupa de sua melhor amiga. Daí as cenas com os colegas de lá. “Fora do set, criamos o nosso laço de amizade falando em inglês e, por muitas vezes, usando o tradutor”, lembra. No entanto, não demorou a lidarem cada vez melhor com a situação. “No processo de gravações intensas, convivendo muitas horas por dia juntos, encontramos nosso próprio dialeto, que misturava algumas palavras fáceis em coreano e em português para conseguirmos nos comunicar”, explica.

A oportunidade para o papel veio a partir de uma plataforma de cadastro de atores. Lucas passou por quatro fases de seletivas onde, além de disputar a vaga para Diguinho, foi testado para outro personagem da trama. “Uma curiosidade é que todos os processos de seleção foram feitos virtualmente”, conta. De cara, o projeto se mostrou bastante audacioso para o ator. “É muito diferente do que costumamos ver, porque é um dorama, mas com traços brasileiros e atores coreanos contracenando com brasileiros. Uma história cativante e com um elenco muito diverso e talentoso”, exalta ele, que também faz parte do elenco de “De Volta aos 15”, da Netflix.

Nome completo: Lucas Deluti.

Nascimento: 9 de novembro de 2002, em Salvador, na Bahia.

Atuação inesquecível: Agora, como Diguinho em “Além do Guarda-roupa”.

Interpretação memorável: Joaquin Phoenix como Arthur Fleck/Coringa em “Coringa”, filme de Todd Phillips, lançado em 2019.

Momento marcante na carreira: “O lançamento de duas séries em dois grandes streamings em menos de duas semanas”.

O que falta na televisão: “Talentos novos. Pessoas com vontade de fazer acontecer e que estão iniciando suas carreiras”.

O que sobra na televisão: “Projetos com pouca diversidade”.

Com quem gostaria de contracenar: Juan Paiva, Clara Moneke e Danilo Mesquita.

Se não fosse ator, seria: Publicitário. “Estava no quarto semestre da faculdade quando tive de trancar para gravar as séries da Netflix e HBO”.

Ator: Lázaro Ramos.

Atriz: Drica Moraes.

Novela: “Lado a Lado”, escrita por João Ximenes Braga e Claudia Lage e exibida pela Globo entre 2012 e 2013.

Vilão marcante: Coringa, de Joaquin Phoenix.

Personagem mais difícil de compor: “Um personagem viciado em drogas”.

Que novela gostaria que fosse reprisada: “Saramandaia”, novela de Dias Gomes no remake escrito por Ricardo Linhares, Nelson Nadotti, Ana Maria Moretzsohn e João Brandão e exibida pela Globo em 2013.

Que papel gostaria de representar: “Um personagem viciado em drogas”.

Filme: “Rainha de Katwe”, dirigido por Mira Nair e lançado em 2016.

Autor: Jordan Peele.

Diretor: Jordan Peele.

Vexame: “Deixar o carro morrer em uma grande avenida”.

Mania: “Assistir a filmes que já vi mil vezes”.

Medo: “A morte dos meus avós”.

“Além do Guarda-roupa” – HBO Max.