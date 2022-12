Intercâmbio cultural

Há pouco tempo, o sonho de uma carreira internacional parecia um tanto distante para muitos atores. Mas essa situação mudou com o crescimento dos serviços de streaming. Afinal, muitas plataformas produzem conteúdo em diversos países e, com isso, não chega a ser difícil aproveitar um profissional que se destaque em um deles para atuar no outro. João Côrtes, por exemplo, não esconde sua vontade de se destacar em outros mercados. “É um dos meus maiores objetivos. Construir uma carreira internacional sólida, tendo a oportunidade de trabalhar com os artistas que mais admiro, ao redor do mundo todo. Quero poder fazer parte de projetos que transformam o mundo, que são potentes nas suas próprias autenticidades”, entrega o jovem, que poderá ser visto em breve em “Rio Connection”, série do Globoplay produzida em parceria com a Sony, que irá apresentar a história de três figuras proeminentes do crime organizado que se encontram no Brasil, com novas identidades e um novo objetivo: tropicalizar a máfia.

Na trama, João dará vida a Alberto Martim, um diplomata brasileiro, carismático, galanteador e excêntrico, que viaja o mundo inteiro a trabalho e faz festas incríveis em seu apartamento no Rio de Janeiro, regadas a orgias com mulheres e drogas. “É um dos personagens mais divertidos que já fiz, sem dúvidas. Um bon-vivant que, por ser diplomata, é como se vivesse acima da lei, com uma imunidade inabalável”, conta o ator. E é exatamente por esse motivo que Alberto se torna uma peça importante para a máfia italiana. “Isso para conseguir realizar o escoamento de heroína para os Estados Unidos, em pleno Rio de Janeiro dos anos 70”, adianta João.

De cara, um detalhe chamou a atenção de João: “Rio Connection” é toda falada em inglês. A primeira vez que ele ouviu falar do projeto foi em 2021, por volta de abril, quando estava filmando “Passaporte para Liberdade”, cujo idioma original também era o inglês. “Meses depois, fui contatado pela Ciça Castello, produtora de elenco do projeto, me pedindo um vídeo falando em inglês. Logo mandei e, umas duas semanas depois, soube que havia sido aprovado pra fazer o Alberto Martim”, lembra.

Gravar em inglês, para o ator, não chega a ser uma dificuldade. Aliás, parece exatamente o inverso disto. “Fui muito feliz fazendo essa série. Não só pelo personagem incrível, mas por poder falar inglês todos os dias, o dia inteiro. Me sinto muito à vontade”, admite. Além disso, “Rio Connection” reuniu profissionais de diferentes países do mundo. “A oportunidade de estar com atores italianos, franceses, portugueses, ingleses, americanos… Isso foi uma troca fantástica”, valoriza.

João Côrtes ainda pode ser visto em “Encantado’s”, também no Globoplay. Na série, ele dá vida ao locutor e anunciante de produtos Celso Tadeu. “Ele é uma criatura carismática, performática e divertida. Celso está sempre usando uma voz empostada de locutor de rádio, com seus patins, performando cada anúncio como se estivesse em um espetáculo da Broadway”, descreve João.

Na trama, Celso também trabalha, durante a noite, como coreógrafo da comissão de frente na escola de samba Joia do Encantado. “Busquei referências em todos os lugares. Comecei a estudar e pesquisar essas figuras icônicas do subúrbio carioca, que dançam, que performam pelas ruas, que desfilam na avenida… Fora isso, fiz aulas de dança, de passinho, de samba e de patins, porque eu sabia que meu trabalho corporal seria fundamental”, entrega.

“Rio Connection” – Globoplay – Estreia prevista para 2023.