Inspiração real

Interpretar personagens reais é quase sempre um misto de sensações para os atores. Principalmente quando são pessoas que ainda estão vivas e, consequentemente, terão a chance de assistir a essas representações. Larissa Ferrara, a carismática Adenair de “As Aventuras de José & Durval”, passou por isso. Na série do Globoplay, a atriz dá vida à ex-mulher de Chitãozinho, com quem o cantor interpretado por Rodrigo Simas foi casado por quase 20 anos.

“Comecei pesquisando sobre as décadas de 1980 e 1990: como as pessoas eram, como se vestiam, o que escutavam, a que assistiam, como falavam? Escutei todas as músicas da dupla, para entender a atmosfera em que eu estava entrando. E, como não consegui achar material da Adenair na internet, entrei no Instagram dela e, obsessivamente, olhei todas as fotos e vídeos”, explica Larissa. A oportunidade de integrar a série veio pela experiência que tinha nos palcos. Segundo Larissa, o próprio diretor, Hugo Prata, já tinha assistido a muitas peças em que ela atuava.

A satisfação em participar de uma história que ressalta a cultura brasileira foi uma das primeiras sensações que surgiram. Mas, pelo que a própria atriz conta, parece ter acontecido uma identificação imediata entre intérprete e personagem.

“Adenair é uma mulher muito verdadeira, espontânea e autêntica. Ela procura lidar com as situações de uma forma leve e divertida. Mas quando alguma coisa a fere em algum lugar, vai fundo nesse sentimento também”, defende. Os dois se conhecem em uma boate e a, partir de então, não se desgrudam. Mas conflitos familiares aparecem. “Ela queria ficar amiga da cunhada Noely (papel de Marjorie Gerardi), mas as duas não eram muito compatíveis”, entrega Larissa.

Nesse universo familiar retratado em “As Aventuras de José & Durval”, segundo Larissa, é a mãe de Chitãozinho e Xororó, quem mais abraça Adenair. Na trama, Araci é interpretada por Andreia Horta. “Eu e ela fizemos questão de desenvolver esse afeto das duas, essa admiração de ambas as partes. Ela se sente muito acolhida, especificamente pela sogra”, conta a atriz, que também está no elenco de “Estranho Amor”, série de cinco episódios, escrita por Ingrid Zavarezzi, Inácio Ramos e Vitor de Oliveira, com produção pela Sony, Record e Visom Digital.