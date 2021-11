Infância revisitada

À frente do “Canta Comigo Teen 2”, Rodrigo Faro analisa as mudanças que aconteceram no universo artístico em seus quase 40 anos de carreira

Depois de quase 40 anos de carreira, 13 deles como apresentador da Record, Rodrigo Faro mostra o mesmo encantamento dos talentos mirins que conhece no “Canta Comigo Teen” na hora de falar sobre o a competição musical infantil das tardes de domingo. Acostumado com o meio artístico desde os 9 anos, quando começou a gravar comerciais, o paulistano se mostra surpresa com a cumplicidade que vê entre as crianças que disputam uma vaga na final do programa.

“As crianças trazem uma leveza enorme. São menos competitivas do que os adultos, não se enxergam como adversárias. Apesar dos protocolos rígidos de distanciamento, elas se tornam amigas nos bastidores”, conta o apresentador, que completou 48 anos.

Rodrigo Faro analisa as mudanças que aconteceram no universo artístico – Foto: Divulgação

O trabalho no “Canta Comigo Teen” é dividido com Ticiane Pinheiro, que atua cobrindo os bastidores. E a sintonia entre os dois, aparentemente, é das melhores. “Falar da Tici é quase como falar de uma irmã. Ela sabe o quanto lutei para conquistar meus sonhos e ela também. A gente dá muito valor isso. Sabemos de onde viemos, já recebemos muitos nãos. É importante compartilhar um pouco da nossa experiência com essas crianças”, diz.

Ao mesmo tempo, se derrete quando descobre que, para muitos aspirantes a artista que conhece nas gravações, serve de exemplo. “É muito legal ver uma criança de uma nova geração falar que se inspira na gente. É uma geração que não me viu no ‘Vai dar Namoro’, brincando ou fazendo as loucuras que eu fazia na tevê”, deduz Rodrigo, que cantou com uma participante nessa temporada. “Foi algo completamente inesperado. Fomos julgados e tudo”, entrega.

Essa é a segunda temporada do Canta Comigo Teen. O que esse projeto representa para você?

Estou muito feliz, é uma honra. Como apresentador, é um prato cheio poder trabalhar com crianças. Mais uma vez, estão me chamando de tio, falando que estou velho. Meu espírito de adolescente e criança continua firme e forte. Quando estou no palco, me igualo a eles na brincadeira, na tiração de sarro e na empatia também. Não podemos esquecer que é um programa que lida com sonhos. E lidar com sonhos de crianças é algo que exige cuidado, sensibilidade e leveza.

O que, na sua visão, o “Canta Comigo Teen” tem para prender a atenção do público?

Apresentar esse programa é um presente. Impressionante como é um formato com tudo o que a gente espera ver em um programa de domingo. Tem emoções, histórias incríveis, atenção, talento, música da melhor qualidade… O repertorio dessas crianças é inacreditável, com Adoniran Barbosa, clássicos do sertanejo, samba, rock’n roll… Está lindo de assistir e foi lindo de fazer, com gravações intensas, puxadas, mas a gente não sentia o tempo passar.

O que mais chamou sua atenção nessa temporada?

A empatia dessa nova geração. A preocupação que elas têm umas com as outras, dentro de um programa que é uma competição. O foco não era se elas iam ganhar da outra ou não, mas como a criança ficaria, caso saísse. Me tocaram demais as eliminações, os discursos das crianças. Vai virando uma bola de neve de emoção. Nessa temporada, a gente conseguiu crescer em relação à primeira, todo mundo brilhou. É um projeto lindo e que vale a pena ser visto.

Você é pai de três meninas. Acredita que elas seguirão seus passos na carreira artística?

Fico aqui, no estúdio de casa, e quantas vezes dirijo a Maria, para arrumar o cabelo dela, cuidar dela, fazer a luz para ela gravar para o canal dela no YouTube (com mais de 16 milhões de visualizações e 261 mil inscritos). Meio que já estou acostumado. Não sou o Rodrigo Faro, sou o pai da Maria, da Clara, da Helena. Quando tem apresentação delas, peço para não me chamarem de Rodrigo Faro, para que me chamem de “o pai”. O momento de brilhar é delas. Quando elas estão gravando aqui em casa, eu sou tudo: pai, cabeleireiro, produtor, diretor, faço luz, a gente faz de tudo um pouco. Sempre vou incentivar minhas filhas no que elas quiserem fazer. Se for mesmo seguir essa carreira, elas sabem que é difícil, que precisa se dedicar e ter muita disciplina. Mas, se quiserem, o pai está aqui para ajudar no que for preciso.

Você sente diferenças de quando você era criança para hoje?

A gente tinha de ir para uma fila com outras 300 crianças, ficar embaixo de sol, na rua. Comíamos um sanduiche com requeijão, ficávamos com a mãe ou avó esperando uma oportunidade. Íamos aos locais com testes e oportunidades, que eram extremamente escassos. Hoje, se você tem um talento, pode mostrar na internet. E, de repente, explode e o mundo inteiro pode conhecer você. A internet mudou completamente esse jogo. Hoje, todo mundo pode ser seu próprio gerador de conteúdo, criar e, então, vem a resposta de quem está do outro lado. Na nossa época era bem mais difícil.